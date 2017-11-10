«Самсунг» взял бронзу, серебро и золото, но есть нюансы
Продукция компании Samsung продолжает уверенно лидировать в независимом рейтинге смартфонов «Российской системы качества». В октябре эксперты вновь сравнили 309 популярных гаджетов по 274 одинаковым параметрам — и назвали лучшие смартфоны месяца. В отличие от летнего чарта Роскачества, доля южнокорейских устройств в «ТОП-10» несколько сократилась. Однако конкурентам не удалось потеснить Samsung из тройки лидеров, — где смартфоны Galaxy, похоже, обосновались всерьёз и надолго. Впрочем, специалисты отмечают, что речь идёт лишь о преимуществе «по сумме баллов», в то время как абсолютные лидеры отдельных категорий (прочность, качество связи, водонепроницаемость и т.д.) оказались за пределами «звёздной десятки».
Октябрьский рейтинг Роскачества составлен с учётом новых смартфонов, поставки которых в нашу страну начались недавно. Это, в частности, Samsung Galaxy Note 8 и Apple iPhone 8 Plus. Также свои новинки для тестирования предоставили фирмы HTC, Sony, One Plus, Asus, BQ, LG, Xiaomi, Honor, Lenovo, Alcatel, Nokia.
Обновление линейки смартфонов Apple изменило расклад сил в «ТОП-10» рейтинга. Если раньше, в нём были представлены сразу семь моделей «Самсунг» и лишь два «американца», то теперь Apple удалось отвоевать два места у южнокорейского конкурента. Правда, только в конце списка... Тройка лидеров неизменно представлена брендом «Самсунг», — а «золото», как и прежде, у модели Galaxy S8.
С небольшим отставанием за лучшим смартфоном октября, — Samsung Galaxy S8, — идёт его коллега Galaxy S8+. А третье место эксперты Роскачества отдали новичку Samsung Galaxy Note 8 (судьба которого, хочется верить, будет намного счастливее, чем у предшественника Samsung Galaxy Note 7, снятого с производства в самом "начале карьеры").
Лишь на пятом месте можно заметить первого представителя Apple — смартфон iPhone 8 Plus, потеснивший единственного представителя LG в десятке лучших, модель G6. Впрочем, этот флагман, как стойкий оловянный солдатик, остаётся в числе лучших и занимает седьмую строчку в чарте. Более того, в октябре LG G6 оказался единственной альтернативой «засилью» «Самсунг» и Apple в «ТОП-10».
«Рейтинг выявил сильные и слабые стороны вечно противопоставленных друг другу "Самсунг" и Apple», — отмечается в официальном релизе Роскачества.
Что же касается нюансов, то, хотя очередная победа Samsung очевидна, речь идёт лишь о «медальном зачёте» — то есть совокупности баллов по всем 274 параметрам. Если же говорить о конкретных характеристиках (когда пользователь точно знает, что ему нужно от смартфона!), то здесь упомянутые бренды нередко уступают другим производителям.
Например, самым прочным и водонепроницаемым оказался смартфон HTC U 11, лучшая батарея оказалась у модели Huawei Mate 9 Pro, — а самым высоким качеством связи экспертов порадовал HTC Desire 320. Очевидно, что если именно эти характеристики наиболее важны для вас, то не стоит ограничиваться выбором между «Самсунг» и Apple.
«Регулярные рейтинги Роскачества представляют собой независимую оценку характеристик смартфонов, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Благодаря им, российские пользователи могут выбрать наиболее подходящее устройство, которое не обманет их ожидания».
Каковы же сильные стороны Samsung?.. По мнению специалистов, это качество звука, ёмкость батареи, объём памяти. На хорошем уровне в корейских смартфонах реализована водонепроницаемость. В свою очередь, Apple приятно удивит владельцев новых iPhone качественной видеосъёмкой — лучшей по характеристикам из всех исследованных образцов.
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