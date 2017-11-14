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14 ноября 2017, Интернет в Ростове

Без электричества абоненты «Таймера» лишатся Интернета

«Таймер» в Ростове: почему нет Интернета и телевидения у абонентов?Альтернативный оператор «Таймер» предупредил жителей Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону о возможных перебоях с оказанием услуг до 11 декабря включительно. Согласно официальной информации, причиной периодического отсутствия Интернета и цифрового ТВ станет замена опор ЛЭП компанией «Донэнерго». При этом имеющаяся инфраструктура, вероятно, не позволит оператору обеспечить электропитание оборудования от резервной линии на время соответствующих работ.

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Группа компаний «Таймер» предоставляет доступ в Интернет, услуги цифрового ТВ и Ethernet-телефонию на территории Ростова, Аксая, Батайска, Новочеркасска, Сальска, — а также в городе Михайловск Ставропольского края. При этом упомянутые проблемы, связанные с работами на ЛЭП, коснутся лишь жителей Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону, — у которых периодически могут пропадать все сервисы альтернативного провайдера.

«Наличие резервных каналов энергоснабжения не является обязательным требованием к оператору связи, однако во многих случаях положительно влияет на качество оказываемых услуг, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом, даже если подвести "запасную" линию затруднительно, можно использовать альтернативные решения. Например, установить резервный генератор, защищающий от форс-мажоров. Но, к сожалению, даже такие технические решения используются не всегда, поскольку они связаны с дополнительными затратами».

Впрочем, эксперты не склонны драматизировать последствия временного отсутствия связи, когда речь идёт о домашних пользователях. Ведь проверить почту, пообщаться в соцсетях, — а также посмотреть любимую ТВ-передачу, — можно и на экране смартфона либо планшета.

Сложнее дело обстоит с корпоративными клиентами «Таймера», бизнес которых зависит от наличия Интернета. Но и у них есть время на подготовку «запасных вариантов», — ведь оператор сообщил о возможных проблемах заранее.

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Интернет в Ростове

Пенсионера подозревают в краже сетевых устройств из многоэтажек


Сегодня в отдел полиции № 3 Ростова-на-Дону поступило заявление о краже сетевого оборудования из подъезда. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, сотрудники полиции уже задержали 62-летнего подозреваемого. На данный момент установлено, что ранее судимый за кражу пенсионер причастен ещё к трём аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба для оператора связи, — название которого не раскрывается, — составила более 30 тысяч рублей.
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Ростовчане могут получить бесплатный Интернет на целый год


Компания «Ростелеком» продолжает радовать абонентов яркими акциями, в которых получить скидки на услуги — и даже бесплатный Интернет, — может любой пользователь. Например, клиенты, уже подключившиеся к «Ростелекому», продолжают выигрывать призы в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни». А для новых пользователей компания подготовила акцию «Стань легендой». По её условиям ростовчане, подключающие «Домашний Интернет» с 16 по 25 октября в офисе на пр.Буденновском 50, могут получить данную услугу на год бесплатно. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Сервисы «Ростелекома» для операторов всё более популярны!


На этой неделе АО «Рестрим», дочерняя компания «Ростелекома», вошла в тройку самых быстрорастущих ИТ-поставщиков для операторов связи. Достичь столь впечатляющих результатов фирме помогло участие в проектах «Видеокомфорт», «Интерактивное ТВ» и развитие направления веб-разработки. И, конечно, успех на рынке стал результатом качественной стратегии развития, реализуемой топ-менеджментом. Последнему аспекту компания «Ростелеком» традиционно уделяет особое внимание — и постоянно расширяет команду ведущих специалистов. В частности, недавно в неё вошёл Сергей Онянов, назначенный техническим директором макрорегионального филиала «Юг».
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Бесплатный Wi-Fi «Ростелекома» бьёт рекорды популярности


Компания «Ростелеком» сообщает о стремительном росте популярности сельских точек доступа Wi-Fi после обнуления тарифов. Напомним, что с 1 августа национальный оператор полностью отменил плату за Wi-Fi в рамках проекта устранения цифрового неравенства. После чего количество интернет-сессий в беспроводной сети малых населённых пунктов выросло на 35%, а объём трафика впервые превысил 1 Пб.
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Интернет в частный дом от Нансена до Ленина — и Врубовой


Альтернативный провайдер «Интегрированные сети связи» объявил о возможности подключения по «оптике» частных домов на улицах Ленина и Нансена (район РИИЖТ). По данным TechnoDrive, зона покрытия охватывает территорию от пер. Обуховского до ул. Врубовой. А специальное предложение «Осенний ценопад» позволяет новым абонентам подключиться до 1 ноября по привлекательной цене — от 4500 рублей, включая оборудование.
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