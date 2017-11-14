Без электричества абоненты «Таймера» лишатся Интернета
Альтернативный оператор «Таймер» предупредил жителей Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону о возможных перебоях с оказанием услуг до 11 декабря включительно. Согласно официальной информации, причиной периодического отсутствия Интернета и цифрового ТВ станет замена опор ЛЭП компанией «Донэнерго». При этом имеющаяся инфраструктура, вероятно, не позволит оператору обеспечить электропитание оборудования от резервной линии на время соответствующих работ.
Группа компаний «Таймер» предоставляет доступ в Интернет, услуги цифрового ТВ и Ethernet-телефонию на территории Ростова, Аксая, Батайска, Новочеркасска, Сальска, — а также в городе Михайловск Ставропольского края. При этом упомянутые проблемы, связанные с работами на ЛЭП, коснутся лишь жителей Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону, — у которых периодически могут пропадать все сервисы альтернативного провайдера.
«Наличие резервных каналов энергоснабжения не является обязательным требованием к оператору связи, однако во многих случаях положительно влияет на качество оказываемых услуг, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом, даже если подвести "запасную" линию затруднительно, можно использовать альтернативные решения. Например, установить резервный генератор, защищающий от форс-мажоров. Но, к сожалению, даже такие технические решения используются не всегда, поскольку они связаны с дополнительными затратами».
Впрочем, эксперты не склонны драматизировать последствия временного отсутствия связи, когда речь идёт о домашних пользователях. Ведь проверить почту, пообщаться в соцсетях, — а также посмотреть любимую ТВ-передачу, — можно и на экране смартфона либо планшета.
Сложнее дело обстоит с корпоративными клиентами «Таймера», бизнес которых зависит от наличия Интернета. Но и у них есть время на подготовку «запасных вариантов», — ведь оператор сообщил о возможных проблемах заранее.
Сегодня в отдел полиции № 3 Ростова-на-Дону поступило заявление о краже сетевого оборудования из подъезда. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, сотрудники полиции уже задержали 62-летнего подозреваемого. На данный момент установлено, что ранее судимый за кражу пенсионер причастен ещё к трём аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба для оператора связи, — название которого не раскрывается, — составила более 30 тысяч рублей.
Компания «Ростелеком» продолжает радовать абонентов яркими акциями, в которых получить скидки на услуги — и даже бесплатный Интернет, — может любой пользователь. Например, клиенты, уже подключившиеся к «Ростелекому», продолжают выигрывать призы в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни». А для новых пользователей компания подготовила акцию «Стань легендой». По её условиям ростовчане, подключающие «Домашний Интернет» с 16 по 25 октября в офисе на пр.Буденновском 50, могут получить данную услугу на год бесплатно. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
На этой неделе АО «Рестрим», дочерняя компания «Ростелекома», вошла в тройку самых быстрорастущих ИТ-поставщиков для операторов связи. Достичь столь впечатляющих результатов фирме помогло участие в проектах «Видеокомфорт», «Интерактивное ТВ» и развитие направления веб-разработки. И, конечно, успех на рынке стал результатом качественной стратегии развития, реализуемой топ-менеджментом. Последнему аспекту компания «Ростелеком» традиционно уделяет особое внимание — и постоянно расширяет команду ведущих специалистов. В частности, недавно в неё вошёл Сергей Онянов, назначенный техническим директором макрорегионального филиала «Юг».
Компания «Ростелеком» сообщает о стремительном росте популярности сельских точек доступа Wi-Fi после обнуления тарифов. Напомним, что с 1 августа национальный оператор полностью отменил плату за Wi-Fi в рамках проекта устранения цифрового неравенства. После чего количество интернет-сессий в беспроводной сети малых населённых пунктов выросло на 35%, а объём трафика впервые превысил 1 Пб.
Альтернативный провайдер «Интегрированные сети связи» объявил о возможности подключения по «оптике» частных домов на улицах Ленина и Нансена (район РИИЖТ). По данным TechnoDrive, зона покрытия охватывает территорию от пер. Обуховского до ул. Врубовой. А специальное предложение «Осенний ценопад» позволяет новым абонентам подключиться до 1 ноября по привлекательной цене — от 4500 рублей, включая оборудование.