Без электричества абоненты «Таймера» лишатся Интернета

Альтернативный оператор «Таймер» предупредил жителей Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону о возможных перебоях с оказанием услуг до 11 декабря включительно. Согласно официальной информации, причиной периодического отсутствия Интернета и цифрового ТВ станет замена опор ЛЭП компанией «Донэнерго». При этом имеющаяся инфраструктура, вероятно, не позволит оператору обеспечить электропитание оборудования от резервной линии на время соответствующих работ.

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Группа компаний «Таймер» предоставляет доступ в Интернет, услуги цифрового ТВ и Ethernet-телефонию на территории Ростова, Аксая, Батайска, Новочеркасска, Сальска, — а также в городе Михайловск Ставропольского края. При этом упомянутые проблемы, связанные с работами на ЛЭП, коснутся лишь жителей Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону, — у которых периодически могут пропадать все сервисы альтернативного провайдера.



«Наличие резервных каналов энергоснабжения не является обязательным требованием к оператору связи, однако во многих случаях положительно влияет на качество оказываемых услуг, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом, даже если подвести "запасную" линию затруднительно, можно использовать альтернативные решения. Например, установить резервный генератор, защищающий от форс-мажоров. Но, к сожалению, даже такие технические решения используются не всегда, поскольку они связаны с дополнительными затратами».



Впрочем, эксперты не склонны драматизировать последствия временного отсутствия связи, когда речь идёт о домашних пользователях. Ведь проверить почту, пообщаться в соцсетях, — а также посмотреть любимую ТВ-передачу, — можно и на экране смартфона либо планшета.



Сложнее дело обстоит с корпоративными клиентами «Таймера», бизнес которых зависит от наличия Интернета. Но и у них есть время на подготовку «запасных вариантов», — ведь оператор сообщил о возможных проблемах заранее.