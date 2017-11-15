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15 ноября 2017, Госуслуги по Интернету

Автоматика ГЛОНАСС спасает всё больше жизней

«КРИС-П» предотвращает ДТП в Ростовской областиВысокая аварийность на дорогах остаётся серьёзной проблемой для России. Ежедневно на автомобильных магистралях страны происходят сотни ДТП, предотвращение которых — или хотя бы минимизация негативных последствий, — является важнейшей задачей. И здесь не обойтись без вездесущих информационных систем!.. В частности, комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС» способен оперативно сообщить в экстренные службы о произошедшей аварии с указанием точных географических координат. Причём для этого не обязательно нажимать клавишу SOS в автомобиле — интеллектуальная система способна детектировать ДТП по внешним признакам и вызвать помощь в автоматическом режиме. Именно такой режим работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с каждым месяцем становится всё более распространённым, — и уже обогнал «ручные» вызовы!.. Тем временем другая информационная система, — «КРИС-П», — успешно борется с нарушителями ПДД в Ростовской области, дисциплинируя водителей и снижая аварийность.

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Начнём с успехов государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая с 1 января 2016 года приняла и обработала более 416 тысяч экстренных вызовов. Из них по 3995 сигналам потребовалась помощь экстренных служб, — которые были точно информированы о месте происшествия и характере проблем.

И хотя пока «нарастающим итогом» количество «ручных» вызовов (клавишей SOS на приборной панели) превышает число автоматических срабатываний «ЭРА-ГЛОНАСС» из-за повреждения автомобиля в ДТП, доля последних продолжает увеличиваться. Так, например, в августе впервые число автоматических срабатываний превысило «ручные» — 331 и 311 соответственно. А в октябре на 234 автоматических тревожных сигнала «ЭРА-ГЛОНАСС» пришлось всего 173 «ручных».

При этом, согласно статистике, большинство автоматических вызовов поступают в результате тяжелых и средних ДТП на оживлённых трассах федерального значения. Обычно это происходит в ситуации, когда водитель не может связаться с экстренными службами — например, находится без сознания или в состоянии шока. Именно в таком случае быстрота реакции спасателей и медиков может спасти пострадавшим здоровье и жизнь!

«Увеличение количество автоматических срабатываний системы "ЭРА-ГЛОНАСС" свидетельствует о том, что всё больше автомобилей оборудованы соответствующим комплексом, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Это позволяет службам экстренной помощи быстрее узнавать о ДТП и минимизировать тяжесть последствий».

С другой стороны, лучшим развитием событий было бы не допускать ДТП вообще, стимулируя водителей соблюдать правила дорожного движения. Для этого на дорогах Ростовской области успешно используются передвижные фоторадарные комплексы «КРИС-П».

По данным областного правительства, 78 подобных систем позволили зафиксировать 532 846 нарушений всего за 10 месяцев работы на дорогах региона. Этому способствовало, в частности, отсутствие необходимости устанавливать табличку «Фотовидеофиксация», — увидев которую недобросовестные водители лишь на время снижают скорость; но продолжают нарушать ПДД за пределами стационарных зон видеонаблюдения. Теперь лихачей можно выявить на любом месте трассы, благодаря «КРИС-П»!..

При этом оператор системы подчёркивает, что задачей использования «КРИС-П» в Ростовской области является не наказание нарушителей, а стимулирование водителей к повсеместному соблюдению правил. Ведь результатом этого станут тысячи сохранённых жизней, среди которых сами автомобилисты, а также их родные и близкие люди.

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Пенсионеры Ростовской области охотно осваивают Интернет


Пытаясь представить среднестатистического пользователя Интернета, многие могут подумать о молодом человеке со смартфоном, планшетом и домашним роутером Wi-Fi, — постоянно «зависающем» в соцсетях, месенджерах и онлайн-играх. Однако это не всегда так!.. Возможности всемирной сети активно используют и люди пожилого возраста, порой с единственного стационарного ПК. Например, для общения по Skype, просмотра любимых сериалов, поиска друзей детства, получения госуслуг, планирования путешествий — и сотен других возможностей. При этом, фантазия пенсионеров иногда простирается гораздо дальше стандартного набора молодёжных интернет-увлечений!.. Именно такой результат продемонстрировал конкурс «Спасибо Интернету — 2017», организованный ПФР России и компанией «Ростелеком». Более того, по итогам состязания Ростовская область вошла в десятку самых активных регионов!
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Управление Пенсионного фонда России по Ростовской области напоминает гражданам о возможности оформить пенсию по Интернету. Данная функция облегчит жизнь пожилым людям, которым не придётся тратить время на поиски отделения ПФР России — и нервы в очередях. Теперь подать заявление о назначении пенсии можно через «Личный кабинет». Для этого потребуется лишь подтверждённая учётная запись на портале госуслуг, получение которой не займёт много времени.
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Порталом госуслуг активно пользуется 60 млн россиян


Успехи в развитии электронного правительства стали центральной темой выступления главы Минкомсвязи России Николая Никифорова на форуме «Открытые инновации — 2017». В ходе панельной дискуссии министр отметил важность развития цифровой экономики и призвал к диверсификации мирового рынка ИТ-решений. Кроме того, был отмечен значительный прогресс в использовании портала госуслуг на благо граждан России. По словам Николая Никифорова, уже сегодня государственные услуги в электронном виде получают почти 60 миллионов граждан, — а через систему межведомственного документооборота за прошлый год прошло более десяти миллиардов (!) транзакций. Каждая из которых — это экономия средств, сил и времени сразу многих людей.
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Российские эксперты обсудили цифровое будущее России


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В Ростовской области больше 2 миллионов «электронных граждан»


Портал «Госуслуги» продолжает стремительно набирать популярность в РФ — и, конечно, в Ростовской области. По данным «Ростелекома», за минувший год на Gosuslugi.ru зарегистрировались более миллиона жителей донского края. А общее количество пользователей портала «Госуслуги» в Ростовской области превысило 2 миллиона человек!
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