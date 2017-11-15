Автоматика ГЛОНАСС спасает всё больше жизней

Высокая аварийность на дорогах остаётся серьёзной проблемой для России. Ежедневно на автомобильных магистралях страны происходят сотни ДТП, предотвращение которых — или хотя бы минимизация негативных последствий, — является важнейшей задачей. И здесь не обойтись без вездесущих информационных систем!.. В частности, комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС» способен оперативно сообщить в экстренные службы о произошедшей аварии с указанием точных географических координат. Причём для этого не обязательно нажимать клавишу SOS в автомобиле — интеллектуальная система способна детектировать ДТП по внешним признакам и вызвать помощь в автоматическом режиме. Именно такой режим работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с каждым месяцем становится всё более распространённым, — и уже обогнал «ручные» вызовы!.. Тем временем другая информационная система, — «КРИС-П», — успешно борется с нарушителями ПДД в Ростовской области, дисциплинируя водителей и снижая аварийность.

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Начнём с успехов государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая с 1 января 2016 года приняла и обработала более 416 тысяч экстренных вызовов. Из них по 3995 сигналам потребовалась помощь экстренных служб, — которые были точно информированы о месте происшествия и характере проблем.



И хотя пока «нарастающим итогом» количество «ручных» вызовов (клавишей SOS на приборной панели) превышает число автоматических срабатываний «ЭРА-ГЛОНАСС» из-за повреждения автомобиля в ДТП, доля последних продолжает увеличиваться. Так, например, в августе впервые число автоматических срабатываний превысило «ручные» — 331 и 311 соответственно. А в октябре на 234 автоматических тревожных сигнала «ЭРА-ГЛОНАСС» пришлось всего 173 «ручных».



При этом, согласно статистике, большинство автоматических вызовов поступают в результате тяжелых и средних ДТП на оживлённых трассах федерального значения. Обычно это происходит в ситуации, когда водитель не может связаться с экстренными службами — например, находится без сознания или в состоянии шока. Именно в таком случае быстрота реакции спасателей и медиков может спасти пострадавшим здоровье и жизнь!



«Увеличение количество автоматических срабатываний системы "ЭРА-ГЛОНАСС" свидетельствует о том, что всё больше автомобилей оборудованы соответствующим комплексом, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Это позволяет службам экстренной помощи быстрее узнавать о ДТП и минимизировать тяжесть последствий».



С другой стороны, лучшим развитием событий было бы не допускать ДТП вообще, стимулируя водителей соблюдать правила дорожного движения. Для этого на дорогах Ростовской области успешно используются передвижные фоторадарные комплексы «КРИС-П».



По данным областного правительства, 78 подобных систем позволили зафиксировать 532 846 нарушений всего за 10 месяцев работы на дорогах региона. Этому способствовало, в частности, отсутствие необходимости устанавливать табличку «Фотовидеофиксация», — увидев которую недобросовестные водители лишь на время снижают скорость; но продолжают нарушать ПДД за пределами стационарных зон видеонаблюдения. Теперь лихачей можно выявить на любом месте трассы, благодаря «КРИС-П»!..



При этом оператор системы подчёркивает, что задачей использования «КРИС-П» в Ростовской области является не наказание нарушителей, а стимулирование водителей к повсеместному соблюдению правил. Ведь результатом этого станут тысячи сохранённых жизней, среди которых сами автомобилисты, а также их родные и близкие люди.