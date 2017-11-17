Магазин для роботостроителей, электроников — и родителей!..

Ассортимент современных магазинов электроники поражает разнообразием. Однако, когда речь заходит не о готовых изделиях, а о радиокомпонентах, возможны сложности. Приобрести редкую микросхему, компоненты для создания «умного дома», ЖК-индикатор, программатор чипов и многое другое бывает непросто. В лучшем случае товар найдётся на радиорынке в Ростове или в Интернете, — и, если повезёт, продавец окажется не за рубежом... К счастью, теперь у ростовчан появилась удобная альтернатива! В центре донской столицы на Соколова/Красноармейской открылся большой магазин электронных компонентов и приборов «ЧИП и ДИП». Здесь покупатели могут найти очень многое, что нужно для ремонта и создания собственной электроники «с нуля». А если необходимой позиции не окажется, её можно заказать из огромного каталога.

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По отзывам посетителей, ростовский магазин «ЧИП и ДИП» приятно удивляет ассортиментом. Здесь представлено, навскидку, множество сменных аккумуляторов для ИБП, электронные наборы для детей в ассортименте, микрокомпьютеры Intel Edison, платформы Arduino Tian для IoT, — а также различные виды кабеля, светодиодной подсветки, 3D-принтеры самостоятельной сборки и многое другое, включая мини-станки и тонкие свёрла.



Отдельного внимания заслуживает широкий выбор приборов — от современных тепловизоров до «тёплых ламповых» вольтметров и амперметров со стрелками на отдельной полке.



И это лишь малая часть того, что предлагает ростовчанам «ЧИП и ДИП»!.. В каталоге компании тысячи товаров по категориям «Блоки и элементы питания», «Конструкторы и модели» (включая комплекты для построения роботов), «Инструмент», «Паяльное оборудование» (в широком ценовом диапазоне), «Кнопки, переключатели, реле», «Электронные компоненты», «Оптоэлектроника» и так далее.



Есть даже не имеющие прямого отношения к электронике, но весьма полезные детские наборы «Юный химик» (145 опытов) и «Мир Левенгука» (биология). А также, к примеру, научно-познавательный комплект «Лазерное шоу».



«Торговый центр "ЧИП и ДИП", открывшийся в центре Ростова-на-Дону, ощутимо превосходит местные магазины по ассортименту и площади, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Его даже можно сравнить с крупными международными онлайн-площадками, однако в случае ростовского салона покупателям не придётся долго ждать, оплачивать доставку посылки из-за рубежа и выбирать "кота в мешке". Все необходимые радиокомпоненты, приборы и спецоборудование теперь можно приобрести в Ростове.»



Найти ростовский магазин «ЧИП и ДИП» просто — он расположился по адресу: пр. Соколова, 53/182 (пересечение с ул. Красноармейской), на месте бывшего ресторана «РИС» (и несколько потеснив известный магазин спецодежды). Часы работы торгового зала — с 9:00 до 19:00 с понедельника по субботу и с 10:00 до 18:00 по воскресеньям.