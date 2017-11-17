Магазин для роботостроителей, электроников — и родителей!..
Ассортимент современных магазинов электроники поражает разнообразием. Однако, когда речь заходит не о готовых изделиях, а о радиокомпонентах, возможны сложности. Приобрести редкую микросхему, компоненты для создания «умного дома», ЖК-индикатор, программатор чипов и многое другое бывает непросто. В лучшем случае товар найдётся на радиорынке в Ростове или в Интернете, — и, если повезёт, продавец окажется не за рубежом... К счастью, теперь у ростовчан появилась удобная альтернатива! В центре донской столицы на Соколова/Красноармейской открылся большой магазин электронных компонентов и приборов «ЧИП и ДИП». Здесь покупатели могут найти очень многое, что нужно для ремонта и создания собственной электроники «с нуля». А если необходимой позиции не окажется, её можно заказать из огромного каталога.
Отдельного внимания заслуживает широкий выбор приборов — от современных тепловизоров до «тёплых ламповых» вольтметров и амперметров со стрелками на отдельной полке.
И это лишь малая часть того, что предлагает ростовчанам «ЧИП и ДИП»!.. В каталоге компании тысячи товаров по категориям «Блоки и элементы питания», «Конструкторы и модели» (включая комплекты для построения роботов), «Инструмент», «Паяльное оборудование» (в широком ценовом диапазоне), «Кнопки, переключатели, реле», «Электронные компоненты», «Оптоэлектроника» и так далее.
Есть даже не имеющие прямого отношения к электронике, но весьма полезные детские наборы «Юный химик» (145 опытов) и «Мир Левенгука» (биология). А также, к примеру, научно-познавательный комплект «Лазерное шоу».
«Торговый центр "ЧИП и ДИП", открывшийся в центре Ростова-на-Дону, ощутимо превосходит местные магазины по ассортименту и площади, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Его даже можно сравнить с крупными международными онлайн-площадками, однако в случае ростовского салона покупателям не придётся долго ждать, оплачивать доставку посылки из-за рубежа и выбирать "кота в мешке". Все необходимые радиокомпоненты, приборы и спецоборудование теперь можно приобрести в Ростове.»
Найти ростовский магазин «ЧИП и ДИП» просто — он расположился по адресу: пр. Соколова, 53/182 (пересечение с ул. Красноармейской), на месте бывшего ресторана «РИС» (и несколько потеснив известный магазин спецодежды). Часы работы торгового зала — с 9:00 до 19:00 с понедельника по субботу и с 10:00 до 18:00 по воскресеньям.
В известной песне «Любэ» были строки, которые относятся не только к деревьям, но и кабелям связи. Действительно, ведь не только природа, но и творения рук человеческих требуют бережного отношения! Сегодня мы живём в мире телекоммуникаций. Услуги доступа в Интернет, сотовая связь, цифровое телевидение и проводная телефония сокращают расстояния и стирают границы. И внезапная «потеря сигнала» приводит не только к дискомфорту, но и порой критически опасна даже для жизни человека.
Социальный инжиниринг в сочетании с Интернетом — страшная сила. Раньше мошенникам нужно было знакомиться с жертвами лично, внушать доверие при непосредственных контактах, «охмурять» природной красотой или обаянием... С Интернетом всё стало гораздо проще: преступники используют чужие фото, прячутся в других регионах или даже государствах, стараются получать деньги только в электронном виде... История с сайта ГУ МВД по Ростовской области на сумму в 350 тысяч рублей практически не нуждается в комментариях:
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