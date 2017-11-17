Спутниковый безлимит за 990 рублей возвращается!

Ростовская компания «Элтек» сообщила о возобновлении акции Eutelsat Networks для абонентов, подключающих спутниковый Интернет. Новые пользователи получают высокоскоростной спутниковый двусторонний безлимит всего за 990 рублей в месяц на постоянных условиях!.. Клиенты компании «Элтек» могут воспользоваться данным предложением при подключении к Eutelsat Networks, либо в рамках проекта «Триколор Интернет». Подробнее о данной возможности, — и других выгодных акциях компании «Элтек», — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Двусторонний спутниковый безлимит для Интернета дешевле, чем кажется!



Специальное предложение Eutelsat Networks, позволяющее подключить спутниковый Интернет за 990 руб/мес без ограничения по трафику, стало настоящим хитом минувшего лета. Благодаря ему, множество абонентов получило высокоскоростной доступ в Сеть даже в отсутствии наземной «оптики» и устойчивого покрытия 4G LTE.



Однако, из-за ограниченного времени акции подключить дешёвый спутниковый безлимит успели не все. Поэтому новость о возобновлении данного предложения стала приятной неожиданностью!



«Сегодня вновь можно подключить двусторонний спутниковый безлимит с абонплатой 990 рублей в месяц, — говорит генеральный директор компании "Элтек" Анатолий Симонов. — Причём данное предложение действует как при выборе оператора Eutelsat Networks, так и в рамках партнёрского проекта "Триколор Интернет". В обоих случаях речь идёт об одной и той же услуге со скоростью входящего трафика до 20 Мбит/с и до 5 Мбит/с в исходящем канале. Фактически в этих двух вариантах незначительные отличия могут быть лишь в формах оплаты за данный сервис. Кроме того, безлимит Eutelsat Networks под брендом "Триколор Интернет" может быть удобнее для зрителей спутникового ТВ данного оператора, которые смогут управлять всеми услугами через единый "Личный кабинет"».



Напомним, что специалисты компании «Элтек» предлагают не только оборудование для подключения спутникового Интернета на выгодных условиях, но также его профессиональную установку и настройку. Кроме того, в компании действует ряд специальных предложений для новых зрителей спутникового ТВ.



«НТВ плюс 5000 рублей»



Одной из таких акций является «Получи 5000 рублей на счёт» для новых зрителей «НТВ-ПЛЮС». По её условиям, каждый абонент, подключившийся к спутниковому оператору в компании «Элтек», станет обладателем 5000 бонусных рублей для оплаты 50% стоимости любых дополнительных пакетов в течение года.



Не остались без внимания и действующие подписчики услуг «НТВ-ПЛЮС». Для них компания предлагает пакет AMEDIA Premium HD всего за 1 рубль в месяц до конца 2017 года.



«Новые спутниковые каналы: кто больше?»



При этом, выбор оператора спутникового ТВ является непростой задачей. Ведь каждая компания предлагает собственный набор каналов, постоянно обновляемый и дополняемый. В частности, за минувший месяц базовый пакет «НТВ-ПЛЮС» пополнился каналами Dorama и 2x2.



А «Триколор ТВ» начал трансляцию каналов «Шик ТВ», «Точка ТВ» и Leomax.



Очевидно, что это не последние пополнения в базовых пакетах обоих операторов! А значит, зрители спутникового ТВ скоро смогут увидеть ещё больше телеканалов за прежние деньги.



Сориентироваться в этом многообразии, выбрать наиболее подходящего в конкретной ситуации оператора — и подключиться к нему на выгодных условиях, — вам всегда помогут специалисты компании «Элтек». Обращайтесь!..