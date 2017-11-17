Спутниковый безлимит за 990 рублей возвращается!

Ростовская компания «Элтек» сообщила о возобновлении акции Eutelsat Networks для абонентов, подключающих спутниковый Интернет. Новые пользователи получают высокоскоростной спутниковый двусторонний безлимит всего за 990 рублей в месяц на постоянных условиях!.. Клиенты компании «Элтек» могут воспользоваться данным предложением при подключении к Eutelsat Networks, либо в рамках проекта «Триколор Интернет». Подробнее о данной возможности, — и других выгодных акциях компании «Элтек», — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Двусторонний спутниковый безлимит для Интернета дешевле, чем кажется!
Специальное предложение Eutelsat Networks, позволяющее подключить спутниковый Интернет за 990 руб/мес без ограничения по трафику, стало настоящим хитом минувшего лета. Благодаря ему, множество абонентов получило высокоскоростной доступ в Сеть даже в отсутствии наземной «оптики» и устойчивого покрытия 4G LTE.
Однако, из-за ограниченного времени акции подключить дешёвый спутниковый безлимит успели не все. Поэтому новость о возобновлении данного предложения стала приятной неожиданностью!
«Сегодня вновь можно подключить двусторонний спутниковый безлимит с абонплатой 990 рублей в месяц, — говорит генеральный директор компании "Элтек" Анатолий Симонов. — Причём данное предложение действует как при выборе оператора Eutelsat Networks, так и в рамках партнёрского проекта "Триколор Интернет". В обоих случаях речь идёт об одной и той же услуге со скоростью входящего трафика до 20 Мбит/с и до 5 Мбит/с в исходящем канале. Фактически в этих двух вариантах незначительные отличия могут быть лишь в формах оплаты за данный сервис. Кроме того, безлимит Eutelsat Networks под брендом "Триколор Интернет" может быть удобнее для зрителей спутникового ТВ данного оператора, которые смогут управлять всеми услугами через единый "Личный кабинет"».
Напомним, что специалисты компании «Элтек» предлагают не только оборудование для подключения спутникового Интернета на выгодных условиях, но также его профессиональную установку и настройку. Кроме того, в компании действует ряд специальных предложений для новых зрителей спутникового ТВ.
«НТВ плюс 5000 рублей»
Одной из таких акций является «Получи 5000 рублей на счёт» для новых зрителей «НТВ-ПЛЮС». По её условиям, каждый абонент, подключившийся к спутниковому оператору в компании «Элтек», станет обладателем 5000 бонусных рублей для оплаты 50% стоимости любых дополнительных пакетов в течение года.
Не остались без внимания и действующие подписчики услуг «НТВ-ПЛЮС». Для них компания предлагает пакет AMEDIA Premium HD всего за 1 рубль в месяц до конца 2017 года.
«Новые спутниковые каналы: кто больше?»
При этом, выбор оператора спутникового ТВ является непростой задачей. Ведь каждая компания предлагает собственный набор каналов, постоянно обновляемый и дополняемый. В частности, за минувший месяц базовый пакет «НТВ-ПЛЮС» пополнился каналами Dorama и 2x2.
Очевидно, что это не последние пополнения в базовых пакетах обоих операторов! А значит, зрители спутникового ТВ скоро смогут увидеть ещё больше телеканалов за прежние деньги.
Сориентироваться в этом многообразии, выбрать наиболее подходящего в конкретной ситуации оператора — и подключиться к нему на выгодных условиях, — вам всегда помогут специалисты компании «Элтек». Обращайтесь!..
Беспроводного Интернета становится всё больше! И, если он традиционно покрывал наземные магистрали, теперь к ним добавятся водные пути. Проект «WiFi-на-Дону» призван подключить к Сети рыбаков, туристов и отдыхающих. Для этого планируется установить 70 точек беспроводного доступа, от Азова до Старочеркасской. На данный момент прошли испытания уже 5 хот-спотов.
МТС продолжает модернизацию IT-систем. В связи с этим, на время работ, — до 19 часов 15 августа для Ростовской области, — возможности самообслуживания абонентов могут быть ограничены. В частности, пользователи могут столкнуться с невозможностью подключать или отключать услуги, изменять тариф и управлять дополнительными опциями в «Личном кабинете». Однако в случае острой необходимости осуществить данные операции, абонентам обещают помочь в call-центре МТС.
Компания «Ростелеком» готовится отменить плату за пользование хот-спотами W-Fi, установленными в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). С таким предложением выступил президент национального оператора Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Новые правила пользования публичным Wi-Fi вступят в действие уже 1 августа, — обеспечивая жителям малых населённых пунктов свободный доступ к ресурсам Интернета. И эта инициатива станет отличным дополнением к увеличению пакетов трафика на сотовых тарифах «Ростелекома».
Установка антенн спутникового Интернета стала ещё более простой — и популярной! Второе дыхание доставки контента в частный дом пришло с появлением безлимита «Евтелсат Нетворкс». Данное предложение, предусматривающее двусторонний доступ к Сети за 990 руб/мес, стало популярным как в Ростовской области, так и в соседних регионах. В частности, компания «Элтек», являющаяся партнёром Eutelsat Networks, недавно установила соответствующее оборудование в Нальчике (Кабардино-Балкария). Кроме того, ростовский инсталлятор сообщил о расширении сферы деятельности на соседние страны — Киргизию, Таджикистан, Армению и Абхазию, — где «Элтек» также предлагает качественный спутниковый Интернет на выгодных условиях.
Научно доказано, что наличие смартфона с доступом в Интернет придаёт уверенности в повседневной жизни! Об этом свидетельствуют результаты исследования «10 пользовательских трендов — 2017», проведённого компанией Ericsson. И действительно, имея под рукой смартфон или планшет, можно использовать мобильные карты при путешествии по незнакомому городу (а если заблудились, вызвать такси онлайн). Также мобильный Интернет 3G/4G поможет купить билет на самолёт или поезд по самой выгодной цене, предупредит о неблагоприятной погоде, позволит быстро связаться с друзьями — и перевести надписи с иностранного языка, просто направив на них камеру смартфона. Для этого потребуется лишь качественное сотовое покрытие и выгодный тариф, предпочтительно с включённым трафиком. Например, один из тарифов «СУПЕРСИМКА» мобильного оператора «Ростелеком», — на котором с 1 августа увеличится объём интернет-трафика и минут разговора. Абонентская плата при этом останется неизменной!