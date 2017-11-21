«Радик» организует «шпионский» квест для абитуриентов
Дни открытых дверей стали доброй традицией для всех ВУЗов России. Стремясь привлечь абитуриентов, учебные заведения наперебой рассказывают о востребованности направлений обучения, перспективах трудоустройства, — а также научной и материально-технической базах. Однако подобный подход, вероятно, больше рассчитан на родителей. В то время как будущих студентов больше привлекают динамичные мероприятия — битвы роботов, «научные концерты», фестивали с призами или даже увлекательные квесты!.. Один из них состоится в Таганроге уже в ближайшее воскресенье — и будет приурочен ко Дню открытых дверей ИТА ЮФУ. Участниками интеллектуального состязания станут команды школьников в составе 5-6 человек, которым предстоит в игровой форме познакомиться с основой компьютерной безопасности.
Организатором шпионского квеста «По следам хакера-мстителя» выступила кафедра безопасности информационных технологий знаменитого «Радика». Согласно легенде, из офиса известного банка «КоинИнвест» пропала «флешка» с ключами и паролями от всей клиентской базы. Главная задача игроков — обнаружить пропажу и выявить виновного. Причём, учитывая важность происшествия, важен не только результат, но и скорость!
В ходе игры старшеклассники познакомятся с реальными приёмами шифрования, приборами для обнаружения прослушивающих устройств, социальной инженерией, видами атак на беспроводные сети и методами противодействия им.
Подобный сценарий является отличным примером эффективной профориентации, — поэтому квест «По следам хакера-мстителя» приурочен ко Дню открытых дверей ИТА ЮФУ. Он состоится 26 ноября в корпусе Д учебного кампуса по адресу: Таганрог, пер. Некрасовский, 44. Начало мероприятия — в 11 часов.
Учитывая необычный формат мероприятия, организаторам потребуется заранее знать количество участников, чтобы тщательно спланировать «геймплей». Поэтому к состязаниям будут допущены лишь старшеклассники, прошедшие предварительную регистрацию. Для этого необходимо лишь заполнить простую анкету, указав e-mail и номер телефона, по которому игроки будут оповещены о «стартовой точке» игры.
Помимо этого, ИТА ЮФУ подготовила интересную программу и для родителей будущих абитуриентов. В которой нашлось место и для классического общения с руководством ВУЗа, и для концертной программы. Добро пожаловать в Таганрог!
Послезавтра, в воскресенье, 15 октября, в Институте высоких технологий и пьезотехники ЮФУ состоится традиционный День открытых дверей. Школьники смогут познакомиться с направлениями обучения ИВТиПТ и материально-технической базой, а также пообщаться с руководителями образовательных программ и заведующими кафедрами. Отдельная программа подготовлена в институте и для желающих поступать в магистратуру, — поэтому, кроме школьников и родителей, на День открытых дверей приглашаются бакалавры 4 курса. Добро пожаловать!
Информационные системы продолжают проникать во все сферы нашей жизни, — делая всё более востребованной профессию специалиста по компьютерной безопасности. В отличие от некоторых должностей, оказавшихся «на грани вымирания», защита информации имеет самые радужные перспективы в плане трудоустройства и карьерного роста. Хотя, конечно, для этого надо быть настоящим профессионалом. Но с чего начать?.. По мнению экспертов, отличной возможностью проявить свои таланты, — и поступить в престижный ВУЗ, — является ежегодная Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности. Её заочный тур стартует уже 18 сентября, а абсолютные победители по итогам очного финала получат льготы при поступлении в престижные ВУЗы.
На минувшей неделе ассоциация «РУССОФТ» представила рейтинг российских университетов, выпускники которых наиболее часто устраиваются в софтверные компании. Из образовательных организаций Ростовской области лидером в данном списке стал Южный федеральный университет, занявший 11 место. Таким образом, высокое качество подготовки «айтишников» в ЮФУ получило очередное подтверждение. Равно как и высокий уровень донских учёных, благодаря которому ЮФУ получил право присуждать степени кандидатов и докторов наук, минуя ВАК.
Электронное образование становится всё более популярным в нашей стране. Однако до сих пор технологии дистанционного обучения сильно зависят от учебных заведений, — которые вынуждены либо разрабатывать порталы e-learinig «с нуля», либо адаптировать под свои потребности зарубежные «движки»... Впрочем, в ближайшее время ситуация может измениться к лучшему! Ведь совместное предприятие компании «Ростелеком» и издательства «Просвещение» планирует создать единое электронное образовательное пространство России. В которое, в частности, войдёт комплекс сервисов дистанционного обучения. Помимо этого, ООО «РТК.Просвещение» займётся внедрением электронных учебников и поможет унифицировать программы повышения квалификации педагогов.
Как известно, детский мозг способен запоминать и обрабатывать гораздо больше информации, чем мозг взрослого человека. Поэтому юность — лучшее время для обучения и развития творческих навыков!.. Именно в этом возрасте Луи Брайль изобрёл рельефно-точечный шрифт для слепых, Жозеф-Арманд Бомбардье создал первый в мире снегоход, а Бенджамин Франклин придумал ласты для плавания. Немало полезных изобретений предложили и юные россияне — воспитанники школ детского технического творчества. Достойным последователем которых стала федеральная сеть детских технопарков «Кванториум», которая в 2018 году охватит и Ростов-на-Дону.