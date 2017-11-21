«Радик» организует «шпионский» квест для абитуриентов

Дни открытых дверей стали доброй традицией для всех ВУЗов России. Стремясь привлечь абитуриентов, учебные заведения наперебой рассказывают о востребованности направлений обучения, перспективах трудоустройства, — а также научной и материально-технической базах. Однако подобный подход, вероятно, больше рассчитан на родителей. В то время как будущих студентов больше привлекают динамичные мероприятия — битвы роботов, «научные концерты», фестивали с призами или даже увлекательные квесты!.. Один из них состоится в Таганроге уже в ближайшее воскресенье — и будет приурочен ко Дню открытых дверей ИТА ЮФУ. Участниками интеллектуального состязания станут команды школьников в составе 5-6 человек, которым предстоит в игровой форме познакомиться с основой компьютерной безопасности.

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Организатором шпионского квеста «По следам хакера-мстителя» выступила кафедра безопасности информационных технологий знаменитого «Радика». Согласно легенде, из офиса известного банка «КоинИнвест» пропала «флешка» с ключами и паролями от всей клиентской базы. Главная задача игроков — обнаружить пропажу и выявить виновного. Причём, учитывая важность происшествия, важен не только результат, но и скорость!



В ходе игры старшеклассники познакомятся с реальными приёмами шифрования, приборами для обнаружения прослушивающих устройств, социальной инженерией, видами атак на беспроводные сети и методами противодействия им.



Подобный сценарий является отличным примером эффективной профориентации, — поэтому квест «По следам хакера-мстителя» приурочен ко Дню открытых дверей ИТА ЮФУ. Он состоится 26 ноября в корпусе Д учебного кампуса по адресу: Таганрог, пер. Некрасовский, 44. Начало мероприятия — в 11 часов.



Учитывая необычный формат мероприятия, организаторам потребуется заранее знать количество участников, чтобы тщательно спланировать «геймплей». Поэтому к состязаниям будут допущены лишь старшеклассники, прошедшие предварительную регистрацию. Для этого необходимо лишь заполнить простую анкету, указав e-mail и номер телефона, по которому игроки будут оповещены о «стартовой точке» игры.



Помимо этого, ИТА ЮФУ подготовила интересную программу и для родителей будущих абитуриентов. В которой нашлось место и для классического общения с руководством ВУЗа, и для концертной программы. Добро пожаловать в Таганрог!