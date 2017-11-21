Левый берег Дона: не только знаменитые чайки, но и скоростная оптика!
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил строительство высокоскоростной оптической магистрали на левом берегу Дона. В рамках проекта специалисты компании проложили более 20 км линий связи, — и уже подключили первые двадцать корпоративных клиентов. Таким образом, любимое место отдыха ростовчан стало ещё более комфортным с точки зрения качественных коммуникаций, — и ассортимента дополнительных услуг, перечень которых непрерывно расширяется.
Напомним, что левый берег Дона — самый южный участок Ростова, отделённый от остальной части города рекой. Это рекреационный комплекс, включающий базы отдыха, песчаные пляжи, кафе, рестораны, спортивные комплексы, гостиницы, развлекательные центры.
«На мой взгляд, мы приняли правильное решение — построить оптические сети на левом берегу Дона, потому что это визитная карточка Ростова. Именно сюда жители и гости города едут за хорошим настроением, — говорит Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — Иногда складывается такое ощущение, что в хорошую погоду большая часть жителей находится не в городе, а отдыхает на левом берегу. В современном мире люди всегда хотят оставаться на связи и в центре событий, поэтому Интернет, телевидение, мобильная связь просто необходимы в таком месте».
На сегодняшний день высокоскоростные оптические линии «Ростелекома» позволяют подключить широкий спектр телеком-услуг: «Интерактивное ТВ», «Виртуальную АТС», «Управляемый Wi-Fi», «ВидеокомфоРТ». Так, помимо «Управляемого Wi-Fi», левобережные организации активно подключают «Интерактивное телевидение» и «Новую телефонию».
Современное цифровое телевидение даёт возможность трансляции нескольких сотен каналов различной тематики, управления просмотром, заказа фильмов и других сервисов. В свою очередь, «Новая телефония» повышает оперативность ответа клиентам в несколько раз, — что улучшает уровень обслуживания.
«С недавних пор мы подключили оптику от "Ростелекома", — говорит Александр Чернышев, управляющий загородного клуба "Графский парк". — Качество Интернета радует. Уже подали заявку на подключение "Новой телефонии", так как слышали много положительных отзывов об этой услуге. Надеемся, что с "Новой телефонией" уровень обслуживания наших клиентов повысится, а это для нас очень важно».
Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома», доступных на левом берегу Дона, корпоративные клиенты могут на сайте компании, по бесплатному номеру (800) 200-30-00, — либо у персонального менеджера (для организаций, уже использующих сервисы национального оператора).
Компании, добившиеся лидерства на рынке, безусловно, имеют множество конкурентных преимуществ. Это максимальная доступность услуг, широкий ассортимент сервисов — и множество других факторов. Однако ещё более внушительные результаты получаются, когда лидеры в различных сферах деятельности объединяют свои усилия. Например, крупнейший банк страны и ведущий телеком-оператор России. Именно такое партнёрство на минувшей неделе обсудили руководители Юго-Западного банка «Сбербанка России» и компании «Ростелеком-Юг». Подробная информация об этой встрече — в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Компания «Ростелеком» продолжает на практике демонстрировать преимущества концепции «Цифровой партнёр для бизнеса». Напомним, что согласно ей, ПАО «Ростелеком» не просто предоставляет услуги связи и дата-центров, а предлагает комплексные решения для любых бизнес-задач — например, надёжную защиту ИТ-инфраструктуры. Это касается как предотвращения DDoS-атак, так и защиты от самых новых вирусов. В частности, на минувшей неделе центр кибербезопасности «Ростелекома» оперативно выявил угрозу распространения опасного шифровальщика Bad Rabbit в сетях корпоративных клиентов — и эффективно предотвратил её!
В условиях современной экономики предприятия всё чаще задумываются о повышении эффективности бизнеса. Добиться этого можно разными способами, но самый оптимальный — это внедрение «облачных» сервисов. Ведь в этом случае не только сокращаются издержки, но и привлекаются новые клиенты. Например, посетители будут чаще выбирать кафе, где работает «Управляемый Wi-Fi», а путешественники — отели с качественным и разнообразным «Интерактивным ТВ»... Ещё одним поводом для скорейшего перехода в «облака» является акция «Быть в плюсе» от компании «Ростелеком». По её условиям корпоративные клиенты могут приобрести комплекс услуг для бизнеса со скидкой до 70%. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Основой цифровой экономики являются «облачные» сервисы. Такое мнение было высказано на заседании правления Союза работодателей Ростовской области. И с этим трудно спорить!.. Действительно, централизованная обработка данных открывает впечатляющие возможности для граждан и бизнеса. А организации, использующие «облака», не только снижают расходы, но и могут сконцентрироваться на профильной деятельности. О том, как это сделать наиболее эффективно, в ходе встречи рассказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.
В современных мегаполисах всё чаще можно встретить различные информационные системы. За ситуацией в парках и на улицах наблюдает комплекс «Безопасный город», видеокамеры ГИБДД беспристрастно выявляют нарушителей, табло на остановочных комплексах сообщают время ожидания автобуса, — а данные о потреблённой электроэнергии «умные» счётчики сразу отправляют в энергосбыт… И это лишь некоторые из множества примеров! Однако, к сожалению, большинство таких систем не связаны между собой, — несмотря на впечатляющие перспективы синергии... Исправить ситуацию призван Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления, в состав которого вошла компания «Ростелеком». Согласно плану, уже в этом году будут определены первые 50 «умных» городов России, в которых начнётся массовое внедрение единой интеллектуальной платформы управления.