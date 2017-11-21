Левый берег Дона: не только знаменитые чайки, но и скоростная оптика!

Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил строительство высокоскоростной оптической магистрали на левом берегу Дона. В рамках проекта специалисты компании проложили более 20 км линий связи, — и уже подключили первые двадцать корпоративных клиентов. Таким образом, любимое место отдыха ростовчан стало ещё более комфортным с точки зрения качественных коммуникаций, — и ассортимента дополнительных услуг, перечень которых непрерывно расширяется.

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Напомним, что левый берег Дона — самый южный участок Ростова, отделённый от остальной части города рекой. Это рекреационный комплекс, включающий базы отдыха, песчаные пляжи, кафе, рестораны, спортивные комплексы, гостиницы, развлекательные центры.



«На мой взгляд, мы приняли правильное решение — построить оптические сети на левом берегу Дона, потому что это визитная карточка Ростова. Именно сюда жители и гости города едут за хорошим настроением, — говорит Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — Иногда складывается такое ощущение, что в хорошую погоду большая часть жителей находится не в городе, а отдыхает на левом берегу. В современном мире люди всегда хотят оставаться на связи и в центре событий, поэтому Интернет, телевидение, мобильная связь просто необходимы в таком месте».



На сегодняшний день высокоскоростные оптические линии «Ростелекома» позволяют подключить широкий спектр телеком-услуг: «Интерактивное ТВ», «Виртуальную АТС», «Управляемый Wi-Fi», «ВидеокомфоРТ». Так, помимо «Управляемого Wi-Fi», левобережные организации активно подключают «Интерактивное телевидение» и «Новую телефонию».



Современное цифровое телевидение даёт возможность трансляции нескольких сотен каналов различной тематики, управления просмотром, заказа фильмов и других сервисов. В свою очередь, «Новая телефония» повышает оперативность ответа клиентам в несколько раз, — что улучшает уровень обслуживания.



«С недавних пор мы подключили оптику от "Ростелекома", — говорит Александр Чернышев, управляющий загородного клуба "Графский парк". — Качество Интернета радует. Уже подали заявку на подключение "Новой телефонии", так как слышали много положительных отзывов об этой услуге. Надеемся, что с "Новой телефонией" уровень обслуживания наших клиентов повысится, а это для нас очень важно».



Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома», доступных на левом берегу Дона, корпоративные клиенты могут на сайте компании, по бесплатному номеру (800) 200-30-00, — либо у персонального менеджера (для организаций, уже использующих сервисы национального оператора).