Госорганы юга России первыми перешли на защищённые «ТайгаФоны»

Программно-аппаратный комплекс «ТайгаФон», представленный компанией InfoWatch два месяца назад, начал активно внедряться в России. Первыми пользователями защищённого смартфона стали представители высших органов власти Северной Осетии, — для которых TaigaPhone обеспечил возможность удалённой работы с соблюдением всех требований безопасности. При этом речь идёт не только об использовании защищённых каналов связи, но и о поддержке документооборота в юридически значимом формате.

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Напомним, что «Тайгафон» является частью решения для защиты организаций от внутренних угроз информационной безопасности InfoWatch Traffic Monitor. Данный продукт включает в себя защищённый смартфон и доверенную прошивку на базе Android.



И первыми участниками проекта «ТайгаФон» стали представители высших органов власти Северной Осетии. Соответствующий проект реализуется специалистами Управления РСО-А по информационным технологиям и связи, ГУП РСО-А «Центр информационных технологий» и ГК InfoWatch. В ходе тестовой эксплуатации «ТайгаФонов» была подтверждена совместимость решения InfoWatch с пакетом офисных приложений и VPN-клиентом, используемыми для сотрудниками органов власти Северной Осетии.



«Северная Осетия постепенно становится центром компетенций по импортозамещению в сфере информационных технологий, внедряя в свою инфраструктуру лучшие отечественные разработки, — отметил руководитель управления республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи Алан Салбиев. — Мы стали первым регионом в России, который начинает использовать "Тайгафон" для безопасной работы с информацией и создания защищённых мобильных рабочих мест высшего руководства субъекта».



По словам г-на Салбиева, использование уникального отечественного решения InfoWatch в связке с необходимым для правительства Северной Осетии программным обеспечением позволит сотрудникам республиканских ведомств и учреждений удалённо работать с документами в юридически значимом и безопасном формате.



ПАК «Тайгафон» — разработка компании InfoWatch для защиты организаций от утечек информации через мобильные устройства и контроля процессов использования смартфонов в рабочей среде. Доверенная прошивка «Тайгафона» реализована на базе операционной системы Android для корпоративных клиентов и делает невозможным несанкционированное дистанционное отключение каких-либо компонентов и функций смартфона, а также перехват информации и передачу ее третьим лицам. Устройство позволяет службе безопасности настраивать политики конфиденциальности для каждого пользователя отдельно, отслеживать местонахождение смартфона и в случае, если сотрудник потеряет аппарат, очистить его от информации удалённо.



«Сегодня смартфоны стали неотъемлемой частью любых бизнес-процессов, как в государственном, так и в частном секторе, — отмечает генеральный директор АО "ИнфоВотч" Алексей Нагорный. — Современные технологии позволяют работать с корпоративными документами, оперативно обеспечивать бизнес-процессы и своевременно реагировать на изменения. Но вместе с преимуществами этих технологий есть и очевидные угрозы. Ценность данных растёт, а в госсекторе она критически важна. Безопасность данных в цифровом виде — один из ключевых элементов государства. "Тайгафон" позволяет фиксировать все несанкционированные действия с корпоративными данными на устройстве, защищает его от внешнего воздействия и обеспечивает контроль установленных приложений».



От защищённых смартфонов — к современному фотоискусству



Добавим, что Северная Осетия представлена не только ИТ-инновациями, но, в частности, и талантливыми фотохудожниками. По сведениям TechnoDrive, 25 ноября на набережной реки Дон в Ростове откроется выставка #СеверныйКавказ_7историй, где будут представлены работы авторов из 7 республик СКФО, в частности, снимки Батраза Бутаева из Владикавказа.



Мероприятие проходит при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и агентства «ТАСС». Экспозиция будет работать до 10 декабря, ближайший ориентир — памятник Шолохову на набережной между Будённовским и Соборным.



Организаторы обещают представить Северный Кавказ, где живут замечательные люди, где великолепная природа, где много тайн и исторических загадок, глазами молодых и ярких фотомастеров. По информации TechnoDrive, вход бесплатный!