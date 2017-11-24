5G в Эрмитаже, 4G в «Платове», профилактика — на Северном и ЗЖМ

Компания «Ростелеком» продолжает подготовку к тестированию сетей 5G в России. При этом оператор привлекает к сотрудничеству ведущих производителей телекоммуникационного оборудования. Вслед за совместным проектом с Nokia в технопарке «Сколково», компания «Ростелеком» готовится построить сеть 5G в музее «Эрмитаж» на базе решений Ericsson. Тем временем, в ростовском аэропорту «Платов», запуск которого состоится 1 декабря, начала работать высокоскоростная сеть 4G LTE. Далее в обзоре мы уделим несколько слов альтернативным операторам связи в спальных районах Ростова-на-Дону.

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«Новые технологии для легендарного музея»



Строительство сети 5G в «Эрмитаже» позволит не только протестировать новое поколение связи, — но и откроет впечатляющие возможности для посетителей. К примеру, музей получит возможность реализовать эффектные проекты в области дополненной и виртуальной реальности, способствующие переосмыслению классического искусства.



Специалисты «Ростелекома» отмечают, что уже разработаны конкретные сценарии применения технологий 5G, которые можно реализовать в рамках проекта, чтобы продемонстрировать возможности новейших технологий.



«"Ростелеком" обладает необходимой сетевой инфраструктурой, радиочастотами и опытом реализации подобных проектов — ранее компания подписывала соглашения о строительстве сетей 5G в Иннополисе и инновационном центре "Сколково", — отметил Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком". — Каждый новый успешный проект по строительству сетей 5G будет способствовать наращиванию экспертизы "Ростелекома" в этой области, что обеспечит компании технологическое лидерство при реализации подобных проектов».



Стандарт связи пятого поколения будет способен обеспечить пиковые скорости передачи данных порядка 20 Гбит/с, что достаточно для трансляции сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 8K в одной соте. Первые спецификации стандарта 5G должны быть разработаны уже до конца 2017 года, а первая коммерческая сеть 5G может быть развёрнута в 2019 году. Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике.



«У нас сегодня очередное историческое событие. Мы сегодня подписываем соглашение о внедрении в "Эрмитаже" системы 5G, что ставит нас на передовой рубеж, — заявил генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский. — Новейшие технологии — это вполне в нашем стиле и духе. Во всех новых технологиях очень важно, насколько человечным будет их использование, поэтому важно тестировать их в сфере культуры, и музей наилучшим образом подходит для этого».



Быстрый Интернет для аэропорта Платов



Не менее важны качественные телекоммуникации и в аэропортах. В частности, для новой ростовской авиагавани «МегаФон» построил высокоскоростной сегмент стандарта 4G+. По словам директора Ростовского отделения компании Алексея Баркова, речь идёт о доступе в Интернет со скоростью до 300 Мбит/с. А среднее значение данного показателя по результатам тестирования составило порядка 70 Мбит/с. Этого более чем достаточно для удовлетворения потребностей путешественников. Остаётся надеяться, что в «Платове» оператор обойдётся без навязчивой рекламы поверх чужих сайтов, на которую жалуются столичные абоненты.



Кстати, у РЖД, — даже в поездах, — Интернет предоставляется почти без рекламы, не говоря уже о скоростном WiFi на вокзалах! Речь идёт, к примеру, о составах с двухэтажными вагонами, следующих через Ростов на юг, и не только.



«Сумма Телеком» и «Таймер»: вынужденная профилактика заканчивается



И, наконец, ещё одна приятная новость, — на этот раз для пользователей стационарного Интернета. Альтернативный оператор Sumtel сегодня завершил аварийно-восстановительные работы в Северном микрорайоне Ростова. Из-за них на протяжении трёх дней, — с 22 по 24 ноября, — у ряда абонентов «Суммы Телеком» наблюдалось ухудшение качества услуг. Теперь, по графику Sumtel, всё в порядке. Следовательно, жители СЖМ могут полагаться не только на беспроводный Интернет, но и на услуги фиксированной связи.



Однако проблемы с альтернативными операторами могут сохраниться у части абонентов Западного жилого массива Ростова-на-Дону, о чём TechnoDrive сообщил ещё на прошлой неделе.