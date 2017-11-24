5G в Эрмитаже, 4G в «Платове», профилактика — на Северном и ЗЖМ
Компания «Ростелеком» продолжает подготовку к тестированию сетей 5G в России. При этом оператор привлекает к сотрудничеству ведущих производителей телекоммуникационного оборудования. Вслед за совместным проектом с Nokia в технопарке «Сколково», компания «Ростелеком» готовится построить сеть 5G в музее «Эрмитаж» на базе решений Ericsson. Тем временем, в ростовском аэропорту «Платов», запуск которого состоится 1 декабря, начала работать высокоскоростная сеть 4G LTE. Далее в обзоре мы уделим несколько слов альтернативным операторам связи в спальных районах Ростова-на-Дону.
Строительство сети 5G в «Эрмитаже» позволит не только протестировать новое поколение связи, — но и откроет впечатляющие возможности для посетителей. К примеру, музей получит возможность реализовать эффектные проекты в области дополненной и виртуальной реальности, способствующие переосмыслению классического искусства.
Специалисты «Ростелекома» отмечают, что уже разработаны конкретные сценарии применения технологий 5G, которые можно реализовать в рамках проекта, чтобы продемонстрировать возможности новейших технологий.
«"Ростелеком" обладает необходимой сетевой инфраструктурой, радиочастотами и опытом реализации подобных проектов — ранее компания подписывала соглашения о строительстве сетей 5G в Иннополисе и инновационном центре "Сколково", — отметил Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком". — Каждый новый успешный проект по строительству сетей 5G будет способствовать наращиванию экспертизы "Ростелекома" в этой области, что обеспечит компании технологическое лидерство при реализации подобных проектов».
Стандарт связи пятого поколения будет способен обеспечить пиковые скорости передачи данных порядка 20 Гбит/с, что достаточно для трансляции сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 8K в одной соте. Первые спецификации стандарта 5G должны быть разработаны уже до конца 2017 года, а первая коммерческая сеть 5G может быть развёрнута в 2019 году. Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике.
«У нас сегодня очередное историческое событие. Мы сегодня подписываем соглашение о внедрении в "Эрмитаже" системы 5G, что ставит нас на передовой рубеж, — заявил генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский. — Новейшие технологии — это вполне в нашем стиле и духе. Во всех новых технологиях очень важно, насколько человечным будет их использование, поэтому важно тестировать их в сфере культуры, и музей наилучшим образом подходит для этого».
Быстрый Интернет для аэропорта Платов
Не менее важны качественные телекоммуникации и в аэропортах. В частности, для новой ростовской авиагавани «МегаФон» построил высокоскоростной сегмент стандарта 4G+. По словам директора Ростовского отделения компании Алексея Баркова, речь идёт о доступе в Интернет со скоростью до 300 Мбит/с. А среднее значение данного показателя по результатам тестирования составило порядка 70 Мбит/с. Этого более чем достаточно для удовлетворения потребностей путешественников. Остаётся надеяться, что в «Платове» оператор обойдётся без навязчивой рекламы поверх чужих сайтов, на которую жалуются столичные абоненты.
Кстати, у РЖД, — даже в поездах, — Интернет предоставляется почти без рекламы, не говоря уже о скоростном WiFi на вокзалах! Речь идёт, к примеру, о составах с двухэтажными вагонами, следующих через Ростов на юг, и не только.
«Сумма Телеком» и «Таймер»: вынужденная профилактика заканчивается
И, наконец, ещё одна приятная новость, — на этот раз для пользователей стационарного Интернета. Альтернативный оператор Sumtel сегодня завершил аварийно-восстановительные работы в Северном микрорайоне Ростова. Из-за них на протяжении трёх дней, — с 22 по 24 ноября, — у ряда абонентов «Суммы Телеком» наблюдалось ухудшение качества услуг. Теперь, по графику Sumtel, всё в порядке. Следовательно, жители СЖМ могут полагаться не только на беспроводный Интернет, но и на услуги фиксированной связи.
Ростовская компания «Элтек» сообщила о возобновлении акции Eutelsat Networks для абонентов, подключающих спутниковый Интернет. Новые пользователи получают высокоскоростной спутниковый двусторонний безлимит всего за 990 рублей в месяц на постоянных условиях!.. Клиенты компании «Элтек» могут воспользоваться данным предложением при подключении к Eutelsat Networks, либо в рамках проекта «Триколор Интернет». Подробнее о данной возможности, — и других выгодных акциях компании «Элтек», — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Беспроводного Интернета становится всё больше! И, если он традиционно покрывал наземные магистрали, теперь к ним добавятся водные пути. Проект «WiFi-на-Дону» призван подключить к Сети рыбаков, туристов и отдыхающих. Для этого планируется установить 70 точек беспроводного доступа, от Азова до Старочеркасской. На данный момент прошли испытания уже 5 хот-спотов.
МТС продолжает модернизацию IT-систем. В связи с этим, на время работ, — до 19 часов 15 августа для Ростовской области, — возможности самообслуживания абонентов могут быть ограничены. В частности, пользователи могут столкнуться с невозможностью подключать или отключать услуги, изменять тариф и управлять дополнительными опциями в «Личном кабинете». Однако в случае острой необходимости осуществить данные операции, абонентам обещают помочь в call-центре МТС.
Компания «Ростелеком» готовится отменить плату за пользование хот-спотами W-Fi, установленными в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). С таким предложением выступил президент национального оператора Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Новые правила пользования публичным Wi-Fi вступят в действие уже 1 августа, — обеспечивая жителям малых населённых пунктов свободный доступ к ресурсам Интернета. И эта инициатива станет отличным дополнением к увеличению пакетов трафика на сотовых тарифах «Ростелекома».
Установка антенн спутникового Интернета стала ещё более простой — и популярной! Второе дыхание доставки контента в частный дом пришло с появлением безлимита «Евтелсат Нетворкс». Данное предложение, предусматривающее двусторонний доступ к Сети за 990 руб/мес, стало популярным как в Ростовской области, так и в соседних регионах. В частности, компания «Элтек», являющаяся партнёром Eutelsat Networks, недавно установила соответствующее оборудование в Нальчике (Кабардино-Балкария). Кроме того, ростовский инсталлятор сообщил о расширении сферы деятельности на соседние страны — Киргизию, Таджикистан, Армению и Абхазию, — где «Элтек» также предлагает качественный спутниковый Интернет на выгодных условиях.