Для 4K-телевизоров всё больше 4К-фильмов и видео

Сегодня в магазинах всё чаще можно встретить телевизоры с поддержкой стандарта Ultra HD 4K. Причём стоимость бюджетных моделей уже по карману массовому потребителю — от 25 000 рублей за 4К-телевизор с диагональю 40-43 дюйма и выше (на меньших экранах Ultra HD, при просмотре с дивана, не имеет смысла — ред.) Однако, покупка «продвинутого» телевизора — лишь первый шаг к просмотру сверхчёткого контента. Например, в случае спутникового ТВ, для доступа к 4К может потребоваться апгрейд спутникового ресивера и/или подписка на дополнительный пакет каналов. А в Интернете фильмы Ultra HD могут стоить дороже, чем билет в настоящий кинотеатр. О «подводных камнях» высокой чёткости — и возможностях смотреть 4K бесплатно, — читайте в сегодняшнем обзоре TechnoDrive!

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Если при появлении первых телевизоров Ultra HD вопрос разнообразия контента стоял довольно остро, то в настоящее время с ассортиментом фильмов и видео 4К проблем нет. Ассортимент доступных развлечений, по сути, зависит лишь от платежеспособности зрителя.



Тем не менее, в Интернете можно смотреть 4К бесплатно. Например, на YouTube собраны сотни красочных 4K видео о природе, путешествиях, спортивных увлечениях и так далее. Длительность их, как правило, не превышает 7-10 минут. Также своими клипами в формате Ultra HD готовы бесплатно делиться популярные исполнители — достаточно правильно сформулировать поисковый запрос, чтобы получить ссылку на новый хит своего кумира.



Однако за художественные фильмы и другой premium-контент, конечно, придётся заплатить. Наиболее выгодной в данном случае окажется подписка у спутникового оператора. Например, «НТВ-ПЛЮС» предлагает три канала Ultra HD уже в пакете «Базовый». Это HOME 4K, Fashion One 4K, а с недавнего времени и Festival 4K.



Напомним, что стоимость такой подписки «НТВ-ПЛЮС» составляет всего 149 руб/мес, а в случае предоплаты за год она снижается до 100 руб/мес. При этом у абонента должен быть установлен ТВ-модуль с поддержкой 4К.



Контент с разрешением 4K предлагает и «Триколор ТВ». В ассортименте этого спутникового оператора представлены уже шесть таких каналов, объединённых в пакет Ultra HD. Подключить данный пакет можно отдельно за 1200 рублей в год, — или в комплекте с «Единым» за 2000 рублей в год (в последнем случае пакет «Единый Ultra HD» сэкономит вам 400 рублей).



И, наконец, самым гибким, — а потому наиболее дорогим, — является просмотр фильмов 4К в интернет-кинотеатрах. Например, Okko.TV предлагает десятки различных блокбастеров, — в том числе некоторые по подписке «15 фильмов за 199 руб/мес». Из того, что мы сами посмотрели бы в 4K, хочется отметить «Элизиум».



Но, что делать зрителям, не желающим дополнительно оплачивать 4К-контент? В любом случае, покупать телевизор с поддержкой Ultra HD!.. Ведь технологии не стоят на месте, и с появлением 8K фильмы Ultra HD непременно станут доступнее или вовсе бесплатными (при условии просмотра рекламы), — как это произошло в своё время с контентом Full HD.



Какой 4К-телевизор лучше? С нашей субъективной точки зрения, соотношение цена/качество (при высоком качестве!) лучше всего у 4К ТВ от LG.