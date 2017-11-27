Для 4K-телевизоров всё больше 4К-фильмов и видео

Сегодня в магазинах всё чаще можно встретить телевизоры с поддержкой стандарта Ultra HD 4K. Причём стоимость бюджетных моделей уже по карману массовому потребителю — от 25 000 рублей за 4К-телевизор с диагональю 40-43 дюйма и выше(на меньших экранах Ultra HD, при просмотре с дивана, не имеет смысла — ред.) Однако, покупка «продвинутого» телевизора — лишь первый шаг к просмотру сверхчёткого контента. Например, в случае спутникового ТВ, для доступа к 4К может потребоваться апгрейд спутникового ресивера и/или подписка на дополнительный пакет каналов. А в Интернете фильмы Ultra HD могут стоить дороже, чем билет в настоящий кинотеатр. О «подводных камнях» высокой чёткости — и возможностях смотреть 4K бесплатно, — читайте в сегодняшнем обзоре TechnoDrive!
Если при появлении первых телевизоров Ultra HD вопрос разнообразия контента стоял довольно остро, то в настоящее время с ассортиментом фильмов и видео 4К проблем нет. Ассортимент доступных развлечений, по сути, зависит лишь от платежеспособности зрителя.
Тем не менее, в Интернете можно смотреть 4К бесплатно. Например, на YouTube собраны сотни красочных 4K видео о природе, путешествиях, спортивных увлечениях и так далее. Длительность их, как правило, не превышает 7-10 минут. Также своими клипами в формате Ultra HD готовы бесплатно делиться популярные исполнители — достаточно правильно сформулировать поисковый запрос, чтобы получить ссылку на новый хит своего кумира.
Однако за художественные фильмы и другой premium-контент, конечно, придётся заплатить. Наиболее выгодной в данном случае окажется подписка у спутникового оператора. Например, «НТВ-ПЛЮС» предлагает три канала Ultra HD уже в пакете «Базовый». Это HOME 4K, Fashion One 4K, а с недавнего времени и Festival 4K.
Напомним, что стоимость такой подписки «НТВ-ПЛЮС» составляет всего 149 руб/мес, а в случае предоплаты за год она снижается до 100 руб/мес. При этом у абонента должен быть установлен ТВ-модуль с поддержкой 4К.
Контент с разрешением 4K предлагает и «Триколор ТВ». В ассортименте этого спутникового оператора представлены уже шесть таких каналов, объединённых в пакет Ultra HD. Подключить данный пакет можно отдельно за 1200 рублей в год, — или в комплекте с «Единым» за 2000 рублей в год (в последнем случае пакет «Единый Ultra HD» сэкономит вам 400 рублей).
И, наконец, самым гибким, — а потому наиболее дорогим, — является просмотр фильмов 4К в интернет-кинотеатрах. Например, Okko.TV предлагает десятки различных блокбастеров, — в том числе некоторые по подписке «15 фильмов за 199 руб/мес». Из того, что мы сами посмотрели бы в 4K, хочется отметить «Элизиум».
Но, что делать зрителям, не желающим дополнительно оплачивать 4К-контент? В любом случае, покупать телевизор с поддержкой Ultra HD!.. Ведь технологии не стоят на месте, и с появлением 8K фильмы Ultra HD непременно станут доступнее или вовсе бесплатными (при условии просмотра рекламы), — как это произошло в своё время с контентом Full HD.
Какой 4К-телевизор лучше? С нашей субъективной точки зрения, соотношение цена/качество (при высоком качестве!) лучше всего у 4К ТВ от LG.
Компания «Ростелеком» объявила о проведении акции «Год кино», позволяющей бесплатно смотреть 20 премиальных каналов и более 100 популярных сериалов в течение года. Воспользоваться выгодным предложением могут абоненты, одновременно использующие услуги «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» от компании «Ростелеком». Таким образом, за год зрители могут сэкономить для семейного бюджета свыше 5000 рублей, — не отказывая себе в удовольствии просмотра лучших фильмов планеты.
Компания «Ростелеком» продолжает охватывать всё более широкую аудиторию телезрителей. Сегодня в пакетах «Интерактивного ТВ» оператор готов предложить каналы для детей и взрослых, различной тематической направленности, — и, конечно, на разных языках. В частности, с ноября зрителям «Ростелекома» на юге России стал доступен телеканал «Шант Премиум HD» на армянском языке. Таким образом, по данным компании «Ростелеком», эксклюзивный контент от первого независимого канала Армении впервые стал доступен за пределами страны.
В конце прошлого века, когда телевидение было эфирным и аналоговым, зрители не слишком любили утро понедельников — ведь именно в это время, как правило раз в месяц, ТВ «уходило на профилактику». Отсутствие сигнала в первый рабочий день недели обычно замечали лишь домохозяйки, пожилые люди, — и иногда школьники на каникулах... С появлением спутникового и интернет-ТВ эта традиция стала забываться. Однако, зрители цифрового эфирного телевидения и сегодня могут вспомнить «старые добрые времена». Ведь 20 ноября (в понедельник) из-за технических работ на передатчиках с 5:00 до 14:00 без сигнала останутся жители сразу 34 населённых пунктов Донского края — включая Ростов-на-Дону.
Компания «Ростелеком» приглашает зрителей «Интерактивного ТВ» принять участие в совместном конкурсе с телеканалом TRiCK. Проявив внимательность и эрудицию, его участники могут получить массу ценных призов — ноутбук, умные часы, квадрокоптер. А самый эрудированный зритель, набравший максимальное количество баллов, отправится в незабываемый круиз по Средиземному морю. И это ещё не все приятные сюрпризы от компании «Ростелеком»!..
Спутниковое телевидение стало для многих россиян поставщиком качественного развлекательного контента. Однако у данной технологии есть и некоторые минусы — солнечная интерференция, сложность установки антенны при ориентации окон на север, а также пропадание сигнала при слишком плохой погоде. Впрочем, для абонентов «Триколор ТВ» теперь это не проблема!.. При наличии Интернета они могут воспользоваться новой услугой «Онлайн ТВ» — и смотреть любимые каналы даже совсем без «тарелки». О том, как это сделать, в сегодняшнем выпуске TechnoDrive рассказывают специалисты ростовской компании «Элтек».