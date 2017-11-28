«Ростелеком» + «МегаФон» = 5G

Строительство и обслуживание современных сетей связи — занятие сложное и очень затратное. Особенно это заметно в беспроводном сегменте, где технологии стремительно сменяют друг друга. Поэтому крупные операторы всё чаще объединяются! Так было со стандартом 4G, для развёртывания которого, к примеру, объединили усилия «Билайн» и «МегаФон», а также «Теле2» и «Ростелеком». И, конечно, быстрое строительство сетей 5G в России было бы затруднительно без альянса ведущих игроков рынка. Поэтому сообщение о сотрудничестве компании «Ростелеком» и сотового оператора «МегаФон» при развитии сетей 5G стало приятной и закономерной новостью. В первую очередь, для будущих абонентов!
Совместное развитие сетей 5G позволит компаниям «Ростелеком» и «МегаФон» сократить затраты на строительство и обслуживание инфраструктуры. Более того, стороны не исключают возможности создания совместного предприятия, которое выступит в роли единого инфраструктурного 5G-оператора.
Но сначала «МегаФону» и «Ростелекому» предстоит выработать оптимальные сценарии внедрения сетей пятого поколения. Для этого специалисты обоих операторов планируют использовать международный опыт с учётом особенностей российского рынка мобильной связи. В частности, будет создана рабочая группа, которая предложит варианты развёртывания сетей 5G в диапазонах 3,4-3,6 ГГц и 26 ГГц, с учётом правительственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Отдельное внимание в ходе проекта будет уделено поиску и высвобождению доступного спектрального ресурса для сетей пятого поколения.
«Для нашей компании один из основных акцентов программы «Цифровая экономика» — построение необходимой для её создания и функционирования инфраструктуры, — отметил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. — Очевидно, что 5G станет одной из опорных технологий в цифровой экономике. Мы считаем, что создание в России полноценной мобильной сети пятого поколения требует объединения усилий участников рынка. Наше партнёрство с "МегаФоном" призвано продемонстрировать успешность такого подхода при развёртывании сетей поколения 5G».
Напомним, что масштабное развитие сетей 4G LTE в России «Ростелеком» осуществляет совместно с сотовым оператором «Теле2», — создав для этого «Т2 РТК Холдинг».
А компетенции «МегаФона» в области создания сетей 5G оценят гости Чемпионата мира по футболу 2018 года, — для которых оператор планирует запустить тестовые зоны в частотных диапазонах 3400-3800 МГц и 25250-29500 МГц. Тем временем «Ростелеком» уже приступил к созданию опытных сетей 5G в технопарке «Сколково» и музее «Эрмитаж».
Однако главным результатом сотрудничества «Ростелекома» и «МегаФона», — помимо развития цифровой экономики России, — станет доступность 5G конечным потребителям. Ведь теперь каждому оператору не придётся «изобретать велосипед», строя собственную сеть на одних и тех же территориях (а также решая сложнейшие вопросы её надёжного функционирования).
Вместо этого компании-лидеры получили возможность создать единую, гармонизированную и надёжную телеком-инфраструктуру, — пользователями которой станут не только десятки миллионов россиян, но и множество «умных устройств».
Компания «Ростелеком» продолжает подготовку к тестированию сетей 5G в России. При этом оператор привлекает к сотрудничеству ведущих производителей телекоммуникационного оборудования. Вслед за совместным проектом с Nokia в технопарке «Сколково», компания «Ростелеком» готовится построить сеть 5G в музее «Эрмитаж» на базе решений Ericsson. Тем временем, в ростовском аэропорту «Платов», запуск которого состоится 1 декабря, начала работать высокоскоростная сеть 4G LTE. Далее в обзоре мы уделим несколько слов альтернативным операторам связи в спальных районах Ростова-на-Дону.
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