Аэропорт «Платов» откроется в режиме онлайн

Новый ростовский аэропорт «Платов», претендующий на звание одного из самых инновационных региональных аэропортов, наконец-то готов к запуску!.. По официальной информации, все рейсы из нынешней авиагавани в «Платов» будут переведены уже на следующей неделе — 7 декабря. Причём официальная церемония открытия, намеченная на 11:00 по московскому времени, пройдёт в формате онлайн-конференции. Благодаря ей, запуск нового аэропорта Ростова-на-Дону увидят не только высокие гости и первые пассажиры, но и участники XI Московского международного форума «Транспорт России».

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Официальное открытие аэропорта «Платов» будет приурочено к празднованию Международного дня гражданской авиации, отмечаемого 7 декабря. И это весьма символично!.. Ведь новая гавань, построенная «с нуля» впервые в истории новой России, претендует на звание самого «продвинутого» регионального аэропорта. Здесь пассажиров ждут телескопические трапы, современные лифты и эскалаторы, автоматические камеры хранения, усовершенствованные системы обеспечения безопасности — и высокий уровень комфорта.



Воспользоваться этими и другими сервисами путешественники смогут с первых минут работы нового терминала, который откроется в 11 часов утра. Именно с этого времени все рейсы в Ростов-на-Дону, — внутренние и международные, регулярные и чартерные, — будут приземляться в «Платове».



Таким образом, к моменту коммерческого запуска «Платова» нынешняя авиагавань должна прекратить обслуживание пассажирских рейсов. Однако, чтобы избежать путаницы, на переходный период ей присвоили временный код RVI (в то время как привычный код Ростова-на-Дону ROV был передан «Платову»).



Впрочем, по наблюдениям TechnoDrive, некоторая сумятица на этой почве всё-таки возникла. Например, одна из авиакомпаний поспешила заменить ROV на RVI для всех рейсов, имеющихся в продаже (даже с вылетом после 1 марта 2018 года, когда старый аэропорт прекратит своё существование). Более того, пассажирам этой авиакомпании, вылетающим в ближайший месяц, пришло автоматическое оповещение о смене аэропорта вылета/прилёта на RVI. Другой перевозчик, наоборот, не стал ничего менять на сайте, — где уже сейчас можно купить билеты с вылетом из ROV на ближайшие часы...



Что же делать пассажирам в сложившейся ситуации?.. Из какого аэропорта состоится их вылет?.. Прежде всего, стоит расслабиться и доверять только официальным источникам. Которые не просто откроют «Платов» 7 декабря в 11:00, — с переводом всех рейсов из старого аэропорта в новый, — но и документально подтвердят это в режиме онлайн. Для этого будет организована специальная видеоконференция с участием гостей и посетителей XI Московского международного форума «Транспорт России».



Если же сомнения, из какого ростовского аэропорта вылет, по-прежнему возникают, эксперты рекомендуют обратиться в call-центр авиакомпании по бесплатному телефону, — но не ранее, чем за 6 часов до отправления рейса.



«Запуск аэропорта "Платов" является важнейшим событием для пассажиров Ростова и области, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Теперь, выбирая воздушный транспорт, путешественники в полной мере оценят комфорт, ранее доступный лишь в крупных аэропортах. Просторные помещения, быстрый досмотр безопасности, отсутствие очередей на паспортном контроле, посадка через телетрап и безбарьерная среда для инвалидов — лишь некоторые из преимуществ новых воздушных ворот Ростова. Которые встретят первые коммерческие рейсы уже 7 декабря».