Аэропорт «Платов» откроется в режиме онлайн

Новый ростовский аэропорт «Платов», претендующий на звание одного из самых инновационных региональных аэропортов, наконец-то готов к запуску!.. По официальной информации, все рейсы из нынешней авиагавани в «Платов» будут переведены уже на следующей неделе — 7 декабря. Причём официальная церемония открытия, намеченная на 11:00 по московскому времени, пройдёт в формате онлайн-конференции. Благодаря ей, запуск нового аэропорта Ростова-на-Дону увидят не только высокие гости и первые пассажиры, но и участники XI Московского международного форума «Транспорт России».
Официальное открытие аэропорта «Платов» будет приурочено к празднованию Международного дня гражданской авиации, отмечаемого 7 декабря. И это весьма символично!.. Ведь новая гавань, построенная «с нуля» впервые в истории новой России, претендует на звание самого «продвинутого» регионального аэропорта. Здесь пассажиров ждут телескопические трапы, современные лифты и эскалаторы, автоматические камеры хранения, усовершенствованные системы обеспечения безопасности — и высокий уровень комфорта.
Воспользоваться этими и другими сервисами путешественники смогут с первых минут работы нового терминала, который откроется в 11 часов утра. Именно с этого времени все рейсы в Ростов-на-Дону, — внутренние и международные, регулярные и чартерные, — будут приземляться в «Платове».
Таким образом, к моменту коммерческого запуска «Платова» нынешняя авиагавань должна прекратить обслуживание пассажирских рейсов. Однако, чтобы избежать путаницы, на переходный период ей присвоили временный код RVI (в то время как привычный код Ростова-на-Дону ROV был передан «Платову»).
Впрочем, по наблюдениям TechnoDrive, некоторая сумятица на этой почве всё-таки возникла. Например, одна из авиакомпаний поспешила заменить ROV на RVI для всех рейсов, имеющихся в продаже (даже с вылетом после 1 марта 2018 года, когда старый аэропорт прекратит своё существование). Более того, пассажирам этой авиакомпании, вылетающим в ближайший месяц, пришло автоматическое оповещение о смене аэропорта вылета/прилёта на RVI. Другой перевозчик, наоборот, не стал ничего менять на сайте, — где уже сейчас можно купить билеты с вылетом из ROV на ближайшие часы...
Что же делать пассажирам в сложившейся ситуации?.. Из какого аэропорта состоится их вылет?.. Прежде всего, стоит расслабиться и доверять только официальным источникам. Которые не просто откроют «Платов» 7 декабря в 11:00, — с переводом всех рейсов из старого аэропорта в новый, — но и документально подтвердят это в режиме онлайн. Для этого будет организована специальная видеоконференция с участием гостей и посетителей XI Московского международного форума «Транспорт России».
Если же сомнения, из какого ростовского аэропорта вылет, по-прежнему возникают, эксперты рекомендуют обратиться в call-центр авиакомпании по бесплатному телефону, — но не ранее, чем за 6 часов до отправления рейса.
«Запуск аэропорта "Платов" является важнейшим событием для пассажиров Ростова и области, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Теперь, выбирая воздушный транспорт, путешественники в полной мере оценят комфорт, ранее доступный лишь в крупных аэропортах. Просторные помещения, быстрый досмотр безопасности, отсутствие очередей на паспортном контроле, посадка через телетрап и безбарьерная среда для инвалидов — лишь некоторые из преимуществ новых воздушных ворот Ростова. Которые встретят первые коммерческие рейсы уже 7 декабря».
Каким вы представляете себе город будущего?.. Футуристические дома*, единое информационное пространство, сверхбыстрые каналы связи, передача мыслей на расстоянии, — и конечно множество роботов вокруг? Если так, то оказаться здесь можно уже в ближайшее время, благодаря уникальному проекту «Город роботов» в Ростове-на-Дону. С 28 ноября по 8 января в ТРК «Мегамаг» на Левом берегу будут представлены легендарный R2-D2 из «Звёздных войн», ласковая собака-робот Aibo от компании Sony, а также десятки роботов-гуманоидов из разных стран, включая Россию. Кроме того, в «Городе роботов» можно научиться двигать предметы силой мысли, посетить шоу Николы Тесла, погрузиться в мир смешанной реальности, — а также собрать робота своими руками и забрать его домой!
Ассортимент современных магазинов электроники поражает разнообразием. Однако, когда речь заходит не о готовых изделиях, а о радиокомпонентах, возможны сложности. Приобрести редкую микросхему, компоненты для создания «умного дома», ЖК-индикатор, программатор чипов и многое другое бывает непросто. В лучшем случае товар найдётся на радиорынке в Ростове или в Интернете, — и, если повезёт, продавец окажется не за рубежом... К счастью, теперь у ростовчан появилась удобная альтернатива! В центре донской столицы на Соколова/Красноармейской открылся большой магазин электронных компонентов и приборов «ЧИП и ДИП». Здесь покупатели могут найти очень многое, что нужно для ремонта и создания собственной электроники «с нуля». А если необходимой позиции не окажется, её можно заказать из огромного каталога.
В известной песне «Любэ» были строки, которые относятся не только к деревьям, но и кабелям связи. Действительно, ведь не только природа, но и творения рук человеческих требуют бережного отношения! Сегодня мы живём в мире телекоммуникаций. Услуги доступа в Интернет, сотовая связь, цифровое телевидение и проводная телефония сокращают расстояния и стирают границы. И внезапная «потеря сигнала» приводит не только к дискомфорту, но и порой критически опасна даже для жизни человека.
Социальный инжиниринг в сочетании с Интернетом — страшная сила. Раньше мошенникам нужно было знакомиться с жертвами лично, внушать доверие при непосредственных контактах, «охмурять» природной красотой или обаянием... С Интернетом всё стало гораздо проще: преступники используют чужие фото, прячутся в других регионах или даже государствах, стараются получать деньги только в электронном виде... История с сайта ГУ МВД по Ростовской области на сумму в 350 тысяч рублей практически не нуждается в комментариях:
Сегодня Министерство связи и массовых коммуникаций России представило новый дизайн паспорта болельщика, который будет применяться на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Усовершенствованный документ позволит владельцам не только посещать стадионы, где будут проходить соревнования, — включая «Ростов-Арену», — но также станет бесплатным проездным в общественном транспорте. При этом оформить паспорт болельщика можно в Интернете. Для этого достаточно приобрести билет на один или несколько матчей FIFA 2018.