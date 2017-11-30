Как сдать ЕГЭ 2018: бесплатные вебинары для школьников

Подготовка к ЕГЭ — один из самых волнительных моментов для выпускников школ и их родителей. Ведь, отличный результат по единому госэкзамену открывает перед абитуриентом двери лучших ВУЗов России!.. Однако даже опытные репетиторы не всегда акцентируют внимание подопечных на организационных вопросах — правильном заполнении бланков ЕГЭ, типичных ошибках в оформлении документов, возможностях подачи апелляции и так далее. Ликвидировать эти пробелы призваны бесплатные вебинары для участников ЕГЭ 2018, организованные при содействии Министерства образования Ростовской области. Здесь на протяжении ближайшего месяца — в режиме онлайн — перед выпускниками выступят эксперты предметных и конфликтных комиссий, рассматривающие результаты ЕГЭ. А для школьников, пропустивших онлайн-конференции, будут доступны видеозаписи.

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ЕГЭ 2018: смотрите видео!



Цикл вебинаров «ЕГЭ — ключ к успеху» стартовал сегодня с доклада на тему «Конфликтная комиссия. Русский язык и математика». Его запись читатели TechnoDrive уже сегодня могут скачать на сайте «Регионального центра обработки информации».



В качестве ведущих вебинара выступили директор ГБУ РО «РОЦОИСО» Галина Снежко, председатель областной конфликтной комиссии Ирина Гранкина, — а также председатель областной предметной комиссии по русскому языку Ольга Андреева и ведущий эксперт областной предметной комиссии по математике Наталья Васенькина.



Согласно проекту, каждый из вебинаров «ЕГЭ — ключ к успеху» включает три части. В первой из них ребятам расскажут о структуре и содержании контрольных измерительных материалов (КИМ), принципах построения экзаменационной работы, критериях оценивания, а также изменениях в КИМах 2018 года. Затем эксперты объяснят правила внесения сведений в экзаменационные бланки и разберут типичные ошибки участников, допущенные при заполнении. А в заключительной части вебинара предусмотрены ответы на наиболее актуальные вопросы участников.



ЕГЭ 2018 — задания с развёрнутым ответом



«Цикл предполагает двенадцать онлайн-консультаций, — отметила министр образования Лариса Балина. — В качестве ведущих вебинаров выступят председатели и опытные эксперты предметных комиссий, проверяющих ответы участников ЕГЭ на задания с развёрнутым ответом, а также члены конфликтной комиссии, рассматривающие апелляционные заявления участников ЕГЭ.



По официальной информации, такой масштабный проект, посвящённый особенностям ЕГЭ 2018, а также работе конфликтной и предметных комиссий, Министерство образования региона и «Ростовский областной центр обработки информации» запускают впервые.



Очередной семинар, — для школьников, выбравших ЕГЭ по обществознанию, — состоится уже в ближайший понедельник, 4 декабря. А на следующий день эксперты расскажут, как правильно сдавать единый госэкзамен по литературе.



Подробный график вебинаров для школьников, сдающих ЕГЭ 2018, можно найти на сайте Правительства Ростовской области. А посмотреть конференции в режиме реального времени, — и задать вопросы спикерам, — можно будет во всех муниципальных образованиях Донского края. По крайней мере, такую возможность организаторы онлайн-конференций декларируют на официальном сайте.



Не упустите возможность подготовиться к ЕГЭ 2018 на все сто!