Быстрый спутниковый безлимитный Интернет за честные 990 руб/мес

Пока Илон Маск и SpaceX готовятся запустить первые 800 спутников для обеспечения быстрым спутниковым Интернетом территории США, жителям Ростова-на-Дону и юга России уже доступен спутниковый безлимит за 990 рублей в месяц. Воспользоваться этим предложением в преддверие новогодних праздников могут клиенты компании «Элтек». Причём, спутниковое оборудование можно приобрести в кредит или рассрочку на выгодных условиях. Подробнее об этой и других новогодних акциях читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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С каждым годом праздничная ёлка в парке Горького появляется всё раньше, — а вместе с ней в Ростов приходит новогоднее настроение. Поэтому уже в начале декабря многие из нас задумываются, что подарить родным на Новый год и как провести длинные рождественские каникулы. К счастью, у компании «Элтек» есть ответ на оба эти вопроса!



Начнём с новогоднего подарка, которым может стать комплект оборудования для двустороннего спутникового Интернета. Этот сюрприз окажется особенно приятным для жителей частных домов и многоэтажек, к которым не дотянулась высокоскоростная оптика. При этом круглосуточный спутниковый безлимит для участников новогодней акции будет стоить всего 990 рублей в месяц!.. Такие условия действуют при подключении в компании «Элтек» к операторам «Триколор Интернет» и Eutelsat Networks.



Более того, спутниковое оборудование можно купить в рассрочку или кредит, — выбрав удобную схему платежей. В результате, семейный бюджет в канун новогодних праздников не пострадает.



Более того, спутниковый безлимит поможет вам ярко провести рождественские каникулы!.. Имея доступ к Сети на скорости до 20 Мбит/с, клиенты компании «Элтек» могут смотреть фильмы дома, играть в онлайн-игры, покупать билеты в кино и на концерты без комиссии, — и даже планировать путешествия, не вставая с уютного кресла. Таким образом, быстрый Интернет сэкономит не только время и деньги, но и повысит качество досуга пользователей.



Однако желающим подключить спутниковый Интернет по новогодней акции стоит поторопиться. Ведь, чем ближе праздники, тем больше заказов на установку оборудования получают специалисты компании «Элтек».



Оставить заявку на подключение — и узнать о новогодних акциях — вы можете по телефону в Ростове-на-Дону: (863) 282-62-58, а также в офисе компании в Ростове-на-Дону на ул. Красноармейской, 178.



Более того, услуги компании «Элтек» доступны как в донской столице, так и за её пределами.