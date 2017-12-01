«Телеканал Деда Мороза» — эксклюзивный контент и Play Station 4 в подарок!

Сегодня «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» приступило к вещанию ставшего уже традиционным «Телеканала Деда Мороза». Для абонентов национального оператора это будет уже пятый российский сезон канала, помогающего создавать новогоднее настроение. Как и ранее «Телеканал Деда Мороза» будет доступен эксклюзивно только зрителям «Интерактивного ТВ», — во всех основных пакетах. Приятного просмотра!

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«Телеканал Деда Мороза» — родной брат французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году, и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия создается медиа-группой Lagardere Active в тесном сотрудничестве с компанией «Ростелеком», крупнейшим в стране оператором IPTV и кабельного ТВ. Благодаря этому программное наполнение канала полностью адаптировано под запросы российского телезрителя. Впервые в России «Телеканал Деда Мороза» стал доступен в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» 1 декабря 2013 года.



Юбилейный пятый российский сезон «Телеканал Деда Мороза» порадует зрителей всех возрастов лучшим новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. На канале будут показывать проверенную советскую киноклассику — «Варвара-краса, длинная коса», «Юность Бемби», «Старая, старая сказка», «Ледяная внучка», «Приключения Маши и Вити», а также новинки последних лет — все фильмы «Ёлки», «С Новым годом, мамы!», «Дед Мороз, битва магов», «Мамы-3» и другие.



В программе можно найти любимые мультфильмы — «Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Машины сказки» и «Машины страшилки», из зарубежных — «Волшебный кристалл Санты», «12 дней Рождества», «Снеговик», «Нико: путь к звездам» и многие другие.



А также много кинофильмов для семейного просмотра: «Мой отец — мой герой», «Человек-эльф», «Рождество каждый день», «Йоко», «Белый клык». Серия программ «Новогодняя мастерская» поможет креативно и грамотно подготовиться к любимому празднику. Каждый год «Телеканал Деда Мороза» показывает не менее 50% нового контента!..



У всех зрителей «Телеканала Деда Мороза» есть возможность получить замечательные новогодние подарки. На сайте www.dedmoroztv.com доступны тематические новогодние игры и другие активности, участвуя в которых можно зарабатывать баллы. В эфире телеканала будут появляться промо-коды, которые самые внимательные зрители могут вводить в специальное поле на странице сайта. Тем, кто соберет наибольшее количество баллов за все активности, Дед Мороз вручит приставку Play Station 4.



В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится два месяца и завершится 31 января 2018 года, — подарив зрителям праздничное настроение и море позитива.