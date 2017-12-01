«Телеканал Деда Мороза» — эксклюзивный контент и Play Station 4 в подарок!
Сегодня «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» приступило к вещанию ставшего уже традиционным «Телеканала Деда Мороза». Для абонентов национального оператора это будет уже пятый российский сезон канала, помогающего создавать новогоднее настроение. Как и ранее «Телеканал Деда Мороза» будет доступен эксклюзивно только зрителям «Интерактивного ТВ», — во всех основных пакетах. Приятного просмотра!
«Телеканал Деда Мороза» — родной брат французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году, и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия создается медиа-группой Lagardere Active в тесном сотрудничестве с компанией «Ростелеком», крупнейшим в стране оператором IPTV и кабельного ТВ. Благодаря этому программное наполнение канала полностью адаптировано под запросы российского телезрителя. Впервые в России «Телеканал Деда Мороза» стал доступен в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» 1 декабря 2013 года.
Юбилейный пятый российский сезон «Телеканал Деда Мороза» порадует зрителей всех возрастов лучшим новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. На канале будут показывать проверенную советскую киноклассику — «Варвара-краса, длинная коса», «Юность Бемби», «Старая, старая сказка», «Ледяная внучка», «Приключения Маши и Вити», а также новинки последних лет — все фильмы «Ёлки», «С Новым годом, мамы!», «Дед Мороз, битва магов», «Мамы-3» и другие.
В программе можно найти любимые мультфильмы — «Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Машины сказки» и «Машины страшилки», из зарубежных — «Волшебный кристалл Санты», «12 дней Рождества», «Снеговик», «Нико: путь к звездам» и многие другие.
А также много кинофильмов для семейного просмотра: «Мой отец — мой герой», «Человек-эльф», «Рождество каждый день», «Йоко», «Белый клык». Серия программ «Новогодняя мастерская» поможет креативно и грамотно подготовиться к любимому празднику. Каждый год «Телеканал Деда Мороза» показывает не менее 50% нового контента!..
У всех зрителей «Телеканала Деда Мороза» есть возможность получить замечательные новогодние подарки. На сайте www.dedmoroztv.com доступны тематические новогодние игры и другие активности, участвуя в которых можно зарабатывать баллы. В эфире телеканала будут появляться промо-коды, которые самые внимательные зрители могут вводить в специальное поле на странице сайта. Тем, кто соберет наибольшее количество баллов за все активности, Дед Мороз вручит приставку Play Station 4.
В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится два месяца и завершится 31 января 2018 года, — подарив зрителям праздничное настроение и море позитива.
Сегодня в магазинах всё чаще можно встретить телевизоры с поддержкой стандарта Ultra HD 4K. Причём стоимость бюджетных моделей уже по карману массовому потребителю — от 25 000 рублей за 4К-телевизор с диагональю 40-43 дюйма и выше(на меньших экранах Ultra HD, при просмотре с дивана, не имеет смысла — ред.) Однако, покупка «продвинутого» телевизора — лишь первый шаг к просмотру сверхчёткого контента. Например, в случае спутникового ТВ, для доступа к 4К может потребоваться апгрейд спутникового ресивера и/или подписка на дополнительный пакет каналов. А в Интернете фильмы Ultra HD могут стоить дороже, чем билет в настоящий кинотеатр. О «подводных камнях» высокой чёткости — и возможностях смотреть 4K бесплатно, — читайте в сегодняшнем обзоре TechnoDrive!
Компания «Ростелеком» объявила о проведении акции «Год кино», позволяющей бесплатно смотреть 20 премиальных каналов и более 100 популярных сериалов в течение года. Воспользоваться выгодным предложением могут абоненты, одновременно использующие услуги «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» от компании «Ростелеком». Таким образом, за год зрители могут сэкономить для семейного бюджета свыше 5000 рублей, — не отказывая себе в удовольствии просмотра лучших фильмов планеты.
Компания «Ростелеком» продолжает охватывать всё более широкую аудиторию телезрителей. Сегодня в пакетах «Интерактивного ТВ» оператор готов предложить каналы для детей и взрослых, различной тематической направленности, — и, конечно, на разных языках. В частности, с ноября зрителям «Ростелекома» на юге России стал доступен телеканал «Шант Премиум HD» на армянском языке. Таким образом, по данным компании «Ростелеком», эксклюзивный контент от первого независимого канала Армении впервые стал доступен за пределами страны.
В конце прошлого века, когда телевидение было эфирным и аналоговым, зрители не слишком любили утро понедельников — ведь именно в это время, как правило раз в месяц, ТВ «уходило на профилактику». Отсутствие сигнала в первый рабочий день недели обычно замечали лишь домохозяйки, пожилые люди, — и иногда школьники на каникулах... С появлением спутникового и интернет-ТВ эта традиция стала забываться. Однако, зрители цифрового эфирного телевидения и сегодня могут вспомнить «старые добрые времена». Ведь 20 ноября (в понедельник) из-за технических работ на передатчиках с 5:00 до 14:00 без сигнала останутся жители сразу 34 населённых пунктов Донского края — включая Ростов-на-Дону.
Компания «Ростелеком» приглашает зрителей «Интерактивного ТВ» принять участие в совместном конкурсе с телеканалом TRiCK. Проявив внимательность и эрудицию, его участники могут получить массу ценных призов — ноутбук, умные часы, квадрокоптер. А самый эрудированный зритель, набравший максимальное количество баллов, отправится в незабываемый круиз по Средиземному морю. И это ещё не все приятные сюрпризы от компании «Ростелеком»!..