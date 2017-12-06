Билеты на чемпионат мира FIFA 2018 снова доступны онлайн!
По окончанию финальной жеребьёвки FIFA 2018 возобновилась продажа билетов на Чемпионат мира по футболу в России. Со вчерашнего дня болельщики могут купить билеты на все матчи, кроме открытия и финала, — в том числе на новый стадион «Ростов-Арена». Оплатить свой заказ возможно онлайн банковской картой, при этом билеты будут доставлены покупателям бесплатно за несколько недель до начала турнира. Подробнее о возможности попасть на «мундиаль» 2018 года читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По официальной информации, продажа билетов FIFA 2018 будет осуществляться в два периода. Первый из них, — период случайной жеребьёвки, — продлится с 5 декабря по 31 января. В это время планируется распределить определённое количество билетов в соответствии с квотой мест. Для этого на сайте FIFA осуществляется приём заявок на приобретение билетов, каждая из которых будет иметь равные шансы на удовлетворение, независимо от времени поступления.
Если количество заявок будет меньше или равно числу мест, всем зрителям будет предложено купить билет сразу после 31 января. Для этого им придётся воспользоваться банковской картой VISA (поскольку именно VISA является партнёром Чемпионата мира по футболу, карты других платёжных систем к оплате на сайте FIFA 2018 приниматься не будут). Если же количество поступивших заявок окажется больше выделенной квоты, счастливых обладателей билетов определят путём случайной жеребьёвки.
Второй период продаж, — с 13 марта по 3 апреля, — будет открыт лишь при условии, что за первый период были распроданы не все билеты. В этом случае оставшиеся места будут продаваться в режиме реального времени и порядке живой очереди. Их оплата также будет осуществляться онлайн картами VISA.
Организаторы напоминают, что купить билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 года можно только на сайте FIFA. При этом, счастливым обладателям билетов необходимо заранее оформить «Паспорт болельщика».
Кстати, откладывать покупку билетов на FIFA 2018 не стоит. Ведь по итогам первого этапа продаж, — с 14 сентября по 28 ноября, — уже распределено 742 760 билетов. При этом интерес к всемирному празднику футбола проявляют не только россияне, но и жители других стран. Наиболее активно к грядущему «мундиалю» готовятся в США, Бразилии, Германии, Китае, Мексике, Израиле, Аргентине, Англии и даже в Австралии!.. На их долю в настоящее время приходится 47% от общего числа проданных билетов.
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