Президент «Ростелекома» пригласил ростовский бизнес в цифровое будущее

Будущее, которое уже наступает, — причём это лишь начало глобальных перемен, — настолько сложное и противоречивое, что рассказать о нём трудно. Точнее, не хватит никакого времени! Однако настоящие лидеры способны разрушить любой шаблон. Вчера в Ростове-на-Дону перед представителями бизнеса и власти выступил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Всего за пару часов он и вице-президенты компании представили уже реализованные масштабные проекты — и поделились планами на будущее. К примеру, в режиме реального времени участники семинара смогли проверить свои смартфоны на защищённость. Аудитории представили ИТ-решение для нового аэропорта «Платов». Была анонсирована собственная группировка спутников на низкой орбите, почти безграничные ёмкости дата-центров, интеллектуальное видеонаблюдение на сотни тысяч камер, роботы, 5G — и многое другое.

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Роботы для бизнеса — это уже реальность!



В начале мероприятия г-н Осеевский обратил внимание бизнесменов на масштабные изменения окружающего мира. Уже сегодня большинство людей не выпускают из рук смартфон, — решая с его помощью тысячи повседневных задач. Моментальный поиск информации, бронирование гостиниц, оплата покупок в магазинах и Интернете, а также общение с друзьями, вызов такси и многое другое легко решается парой прикосновений к сенсорному экрану!



С другой стороны, абонентами сетей связи становится всё больше автономных роботов и компьютеров (по мнению экспертов к 2021 году в «Интернете вещей» будет более 50 миллиардов «умных» устройств).



Таким образом, граница между людьми и компьютерами стремительно стирается, образуя единый «киберфизический мир». Именно этот термин специалисты «Ростелекома» использовали, говоря о ближайшем будущем.



Очевидно, что новая среда радикально изменит потребности пользователей — и технологии ведения бизнеса, основой которого станет цифровая экономика. И, чем раньше предприятия поймут данную тенденцию, тем больше денег и времени они сэкономят.



«Ростелеком» уже сегодня предлагает корпоративным клиентам широкий спектр высокотехнологичных услуг. Их презентации была посвящена значительная часть ростовской конференции.



«Облако» — это реальная экономия для предприятия



По оценкам «Ростелекома», в 2018 году более 80% всех вычислений будут производиться в «облаках». Такой прогноз озвучил старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко. И для этого есть все основания.



Безусловными преимуществами «облачных» услуг являются быстрая масштабируемость (увеличить виртуальный парк серверов можно одним «кликом» мыши), высокая надёжность (SLA устанавливается в договоре), — а также отсутствие расходов на высококвалифицированный персонал и амортизацию оборудования.



Последнее особенно важно, поскольку в современных дата-центрах оборудование морально устаревает за несколько лет, а содержать штат опытных сисадминов и специалистов по ИТ-безопасности затратно даже для крупных предприятий (не говоря о дефиците подобных сотрудников в России).



В случае же аутсорсинга, «Ростелеком» предоставит не только всю необходимую и постоянно обновляемую инфраструктуру, но и услуги профессиональных специалистов по её обслуживанию и защите.



Умный автомобиль начнётся с льготного страхования



Более того, инфраструктура «Ростелекома» позволит заказчикам реализовать самые футуристичные проекты, — с огромным рыночным потенциалом. В качестве примера г-н Кириенко привёл страхование автомобиля, действующее лишь когда машина находится в движении.



Для этого на базе «облачного» сервиса можно объединить данные геопозиционирования, базу данных страховой компании и, возможно, систему «Безопасный город» как средство объективной фиксации. Последней, как части единого комплекса «Умный город» на конференции было уделено отдельное внимание.



Интеллектуальные камеры у подъездов — защита от преступности



В качестве кейса представителям власти и бизнеса был представлен проект «Умный город», реализованный в Москве. Здесь «Ростелеком» модифицировал системы видеонаблюдения, объединяющие камеры на подъездах домов. Добавив искусственный интеллект, «Ростелекому» удалось увеличить срок хранения данных с 5 до 100 дней (!) на том же оборудовании.



При этом на видеосерверах теперь хранится не весь видеопоток, а лишь действительно значимая информация — к примеру, порядка 700 млн фотографий, на полный поиск по которым требуется менее 10 секунд!



Отметим, что расширенная аналитика и интерпретация изображений доступна и бизнесу — в рамках услуги «Видеонаблюдение». Этот облачный сервис «Ростелеком» предлагает по тарифу от 2 рублей за час хранящегося видео. При этом размер видеоархива не ограничен, а для новых клиентов действует бесплатный тест-драйв.



Потестировав систему, вы увидите, какие мощности нужны именно вам, и не будете переплачивать за лишние услуги.



Безопасность корпоративных сетей начинается с защиты магистрали



В какой-то момент конференция «Ростелекома» в Ростове-на-Дону напомнила участникам специализированное мероприятие по кибербезопасности. Впрочем, неудивительно, ведь это очень актуально.



Атаки хакеров являются самой большой угрозой в мире ИТ. По оценкам экспертов, каждые 8 секунд в России происходит кибератака. А средний ущерб от каждой успешной атаки хакеров на предприятие составляет 20 миллионов рублей.



Ситуацию усугубляет и тот факт, что большинство кибератак происходит по праздникам, выходным дням и в ночное время, — когда штатный сисадмин не может оперативно отреагировать. И здесь опять на помощь готов прийти «Ростелеком», предлагающий сервис собственного центра ИТ-безопасности круглосуточно и даже клиентам других провайдеров (хотя на каналах «Ростелекома» защита окажется более эффективной, — например от DDoS можно защитить не только серверы, но и всю магистраль).



Защита смартфона с «Ростелекомом» — это быстро, эффективно и несложно для пользователя



В широких возможностях центра ИТ-безопасности «Ростелекома» участники ростовской конференции убедились на собственном опыте. Для этого перед мероприятием организация попросила гостей зарегистрироваться в сети Wi-Fi, — и на протяжении примерно часа анализировала нелегитимный трафик смартфонов и аномальное поведение мобильных приложений в Интернете.



В результате, из 118 подключённых устройств на 14 были обнаружены вирусы, 19 гаджетов оказались с [пока ещё] неактивными «троянами», — а 20 телефонов передавали в Интернет подозрительный трафик. По всем обнаруженным уязвимостям был составлен отчёт с указанием IMEI устройств. Предупреждён — значит вооружён! В Ростове подобное ещё не показывал никто.



«Ростелеком» о спутниковом Интернете и 5G



Спектр услуг «Ростелекома», представленных в Ростове, оказался очень обширным. Были здесь и привычные «Виртуальная АТС», и «Управляемый Wi-Fi», — а также «Виртуальный ЦОД», «Аудиоконференция» (до 500 одновременных соединений по всему миру!), call-центры и многое другое.



Особый интерес участников вызвали уже реализованные «Ростелекомом» проекты, о которых также рассказали докладчики. В их числе запущенный 7 декабря аэропорт «Платов», — для которого национальный оператор не только предоставил услуги телефонной связи, интерактивного телевидения, доступа в Интернет и организовал резервный канал связи, но также обеспечил возможность дистанционного управления коммутационными аппаратами на электроподстанции 110 кВ, питающей новые воздушные ворота Ростова.



А в завершении мероприятия речь зашла о будущих проектах национального оператора. Среди которых президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский назвал создание российской низкоорбитальной группировки спутников для обеспечения широкополосным Интернетом всех жителей России, которым по тем или иным причинам недоступна оптика.



Соответствующий кейс компания планирует реализовать совместно с Роскосмосом в среднесрочной перспективе.



В ближайшее же время «Ростелеком» и «МегаФон» готовятся опробовать сети стандарта 5G.



Несмотря на то, что соответствующий стандарт ещё официально не принят на международном уровне, потребность в нём возникнет уже в ближайшие 3-5 лет. И «Ростелеком» имеет все шансы стать флагманом в развитии нового поколения сетей связи, — столь важного для «Интернета вещей» (включая промышленный сектор).



Вывод? Использовать новые цифровые решения выгодно для бизнеса, и начать можно прямо сейчас!



Очевидно, что первыми оценить данные возможности, — и многие другие, ещё не озвученные, — смогут нынешние корпоративные клиенты «Ростелекома». А те, кто ещё не подключились, могут получить весомое преимущество, начав снижать издержки и повышать эффективность бизнеса прямо с сегодняшнего дня!