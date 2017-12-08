«Дом.ru» закрепляется на Военведе и расширяет беспроводные сервисы

Сегодня оператор «Дом.ru», входящий в холдинг «ЭР-Телеком», объявил об открытии дополнительного офиса в Ростове-на-Дону. Уютное помещение в торговом центре «Военвед» позволит жителям северо-западной части города оплачивать счета без комиссии, подключать дополнительные услуги — и, при необходимости, оставлять технические заявки без посещения офисов в других районах города. Кстати, спектр услуг «ЭР-Телекома» в России заметно расширился, — ведь теперь его состав входит и компания «Энфорта» с услугами беспроводного интернет-доступа для бизнеса.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По официальной информации, новый центр продаж «Дом.ру» ждёт посетителей в ТЦ «Военвед» (ул. Таганрогская, 151). Здесь посетители могут подключить услуги компании, оплатить счёт без комиссии, узнать о бонусной программе оператора, — а также получить подробную консультацию по действующим условиям договора.



Время работы нового офиса Dom.ru — ежедневно с 10:00 до 21:00 без выходных.



Тем временем «ЭР-Телеком Холдинг» завершил процесс присоединения оператора «Энфорта». Благодаря этому альянсу, единый оператор сможет активнее предлагать бизнесу беспроводные услуги связи, которыми было известно ООО «Престиж-Интернет», ранее действовавшее под брендом «Энфорта».



Договора заключённые с прежним юрлицом, переоформлять не требуется — правопреемником по ним стало АО «ЭР-Телеком Холдинг» с сохранением всех действующих условий обслуживания.