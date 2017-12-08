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8 декабря 2017, Интернет в Ростове

«Дом.ru» закрепляется на Военведе и расширяет беспроводные сервисы

«Дом.ру» открыл новый офис на ул. Таганрогская (Ростов)Сегодня оператор «Дом.ru», входящий в холдинг «ЭР-Телеком», объявил об открытии дополнительного офиса в Ростове-на-Дону. Уютное помещение в торговом центре «Военвед» позволит жителям северо-западной части города оплачивать счета без комиссии, подключать дополнительные услуги — и, при необходимости, оставлять технические заявки без посещения офисов в других районах города. Кстати, спектр услуг «ЭР-Телекома» в России заметно расширился, — ведь теперь его состав входит и компания «Энфорта» с услугами беспроводного интернет-доступа для бизнеса.

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По официальной информации, новый центр продаж «Дом.ру» ждёт посетителей в ТЦ «Военвед» (ул. Таганрогская, 151). Здесь посетители могут подключить услуги компании, оплатить счёт без комиссии, узнать о бонусной программе оператора, — а также получить подробную консультацию по действующим условиям договора.

Время работы нового офиса Dom.ru — ежедневно с 10:00 до 21:00 без выходных.

Тем временем «ЭР-Телеком Холдинг» завершил процесс присоединения оператора «Энфорта». Благодаря этому альянсу, единый оператор сможет активнее предлагать бизнесу беспроводные услуги связи, которыми было известно ООО «Престиж-Интернет», ранее действовавшее под брендом «Энфорта».

Договора заключённые с прежним юрлицом, переоформлять не требуется — правопреемником по ним стало АО «ЭР-Телеком Холдинг» с сохранением всех действующих условий обслуживания.

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Интернет в Ростове

Посоветуйте другу «Ростелеком» — и получите 50% скидку!


Согласно статистике, довольный клиент обычно рассказывает о «предмете своего обожания» лишь 3-5 близким и знакомым. Таким образом, информация о поставщиках качественных товаров и услуг распространяется не очень быстро. Исправить эту ситуацию решила компания «Ростелеком», запустившая акцию «Дружные соседи». По её условиям, абонент, порекомендовавший другу услуги компании, может получить скидку 50% на одну из услуг «Ростелекома». Аналогичный бонус причитается и абоненту, подключившемуся по данному совету!.. Более того, количество приглашённых друзей в рамках акции не ограничивается, — таким образом, чем больше знакомых подключатся по вашему совету, тем дольше будет действовать заявленная скидка.
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Без электричества абоненты «Таймера» лишатся Интернета


Альтернативный оператор «Таймер» предупредил жителей Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону о возможных перебоях с оказанием услуг до 11 декабря включительно. Согласно официальной информации, причиной периодического отсутствия Интернета и цифрового ТВ станет замена опор ЛЭП компанией «Донэнерго». При этом имеющаяся инфраструктура, вероятно, не позволит оператору обеспечить электропитание оборудования от резервной линии на время соответствующих работ.
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Пенсионера подозревают в краже сетевых устройств из многоэтажек


Сегодня в отдел полиции № 3 Ростова-на-Дону поступило заявление о краже сетевого оборудования из подъезда. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, сотрудники полиции уже задержали 62-летнего подозреваемого. На данный момент установлено, что ранее судимый за кражу пенсионер причастен ещё к трём аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба для оператора связи, — название которого не раскрывается, — составила более 30 тысяч рублей.
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Ростовчане могут получить бесплатный Интернет на целый год


Компания «Ростелеком» продолжает радовать абонентов яркими акциями, в которых получить скидки на услуги — и даже бесплатный Интернет, — может любой пользователь. Например, клиенты, уже подключившиеся к «Ростелекому», продолжают выигрывать призы в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни». А для новых пользователей компания подготовила акцию «Стань легендой». По её условиям ростовчане, подключающие «Домашний Интернет» с 16 по 25 октября в офисе на пр.Буденновском 50, могут получить данную услугу на год бесплатно. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Сервисы «Ростелекома» для операторов всё более популярны!


На этой неделе АО «Рестрим», дочерняя компания «Ростелекома», вошла в тройку самых быстрорастущих ИТ-поставщиков для операторов связи. Достичь столь впечатляющих результатов фирме помогло участие в проектах «Видеокомфорт», «Интерактивное ТВ» и развитие направления веб-разработки. И, конечно, успех на рынке стал результатом качественной стратегии развития, реализуемой топ-менеджментом. Последнему аспекту компания «Ростелеком» традиционно уделяет особое внимание — и постоянно расширяет команду ведущих специалистов. В частности, недавно в неё вошёл Сергей Онянов, назначенный техническим директором макрорегионального филиала «Юг».
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ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

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Без электричества абоненты «Таймера» лишатся Интернета

Сервисы «Ростелекома» для операторов всё более популярны!

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