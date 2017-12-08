ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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«Дом.ru» закрепляется на Военведе и расширяет беспроводные сервисы
Сегодня оператор «Дом.ru», входящий в холдинг «ЭР-Телеком», объявил об открытии дополнительного офиса в Ростове-на-Дону. Уютное помещение в торговом центре «Военвед» позволит жителям северо-западной части города оплачивать счета без комиссии, подключать дополнительные услуги — и, при необходимости, оставлять технические заявки без посещения офисов в других районах города. Кстати, спектр услуг «ЭР-Телекома» в России заметно расширился, — ведь теперь его состав входит и компания «Энфорта» с услугами беспроводного интернет-доступа для бизнеса.
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По официальной информации, новый центр продаж «Дом.ру» ждёт посетителей в ТЦ «Военвед» (ул. Таганрогская, 151). Здесь посетители могут подключить услуги компании, оплатить счёт без комиссии, узнать о бонусной программе оператора, — а также получить подробную консультацию по действующим условиям договора.
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