Благодаря «Ростелекому» медицина станет доступней жителям Ростовской области

Компания «Ростелеком» полностью завершила запланированные на 2017 год работы по подведению оптики к медицинским учреждениям Дона. В результате высокоскоростным доступом в Интернет были обеспечены 108 больниц и поликлиник Ростовской области. Это открывает новые возможности для телемедицины и качественной диагностики даже в сельских больницах, — а также способствует развитию госуслуг. Подробнее о данном проекте рассказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе встречи с губернатором региона Василием Голубевым.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Встреча г-на Осеевского с руководителем региона состоялась 6 декабря в ходе рабочего визита президента «Ростелекома» в Ростов. Стороны, в частности, обсудили реализацию федерального проекта устранения цифрового неравенства, развитие оптических сетей широкополосного доступа, развитие «Системы 112» и внедрение АПК «Безопасный город». Отдельное внимание было уделено подключению медицинских учреждений к Интернету по высокоскоростным оптическим магистралям.



«До конца текущего года высокоскоростным доступом в Интернет будут обеспечены 3134 медицинские организации по всей России, — отметил Михаил Осеевский. — Мы также надеемся на скорое подписание госконтракта на продолжение работ в 2018 году. Скорость передачи данных для каждого подключения составляет не менее 10 Мбит/с, что важно для оперативной доставки "тяжёлых" оцифрованных результатов диагностических процедур, к примеру, из районных больниц в областной центр. В медицине от скорости принятия врачом решений на базе объективных данных зависят здоровье и жизнь людей».



В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул важность развития цифровых технологий в сфере здравоохранения, поскольку это повышает качество медицинских услуг в отдалённых территориях и позволяет более широко применять телемедицину.



Напомним, что 20 октября 2017 года «Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали госконтракт на подключение медицинских учреждений к сети Интернет. Ранее, 29 сентября, вышло Распоряжение Правительства РФ (№2094-р) о назначении ПАО «Ростелеком» в 2017 году единственным поставщиком такой услуги для государственной и муниципальной систем здравоохранения.



Несмотря на полное выполнение запланированных показателей на соответствующий период, «Ростелеком» продолжает работы по цифровизации медицины. В частности, до конца текущего года компания планирует подключить по «оптике» ещё 291 медицинский объект в ЮФО и СКФО, — для чего будут построены 160 км новых волоконно-оптических линий связи.