QR-код поможет отличить настоящие лекарства от подделок
Проверка подлинности лекарств является одной из самых острых тем, — ведь подделки опасны не только выброшенными на ветер деньгами. Когда речь идёт о здоровье человека, отсутствие лечения (в том числе в виде приёма «плацебо») может привести к самым печальным последствиям. Поэтому ФНС России уделяет особе внимание маркировке лекарственных средств — и сообщает потребителям о возможности проверки их подлинности. Теперь это можно сделать с помощью смартфона и бесплатного мобильного приложения. О том, как защитить себя и близких от фальшивых лекарств читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..
По официальной информации, в системе маркировки лекарств ФНС России уже зарегистрированы 430 крупнейших производителей фармотрасли. За это время защитные QR-коды были нанесены более чем на 2,6 млн упаковок лекарственных средств. Таким образом, если при покупке таблеток, микстуры или другого лекарства вы увидите QR-код, его можно проверить с помощью бесплатного приложения, предварительно загруженного из Google Play или App Store.
Приложение за несколько секунд считает QR-код и выдаст на экране информацию с результатом проверки и описанием товара. Если покупатель увидит расхождения в показанных сведениях с информацией в системе маркировки — или не найдёт информации о проверяемом товаре, — он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Сообщение будет рассмотрено контрольно-надзорными органами власти.
С другой стороны, важно отметить, что отсутствие QR-кода не является признаком подделки препарата. Возможно, его производитель ещё не зарегистрировался в системе маркировки, — или данная упаковка была выпущена раньше, чем участник фармрынка присоединился к проекту. В этом случае внести ясность может дата изготовления.
Тем временем, мобильные приложения позволяют не только проверить подлинность лекарств, но и получить квалифицированную медицинскую помощь. В последнем случае, — если говорить о Ростове-на-Дону, — речь идёт о программе «Онлайн-доктор», представленной в ДГТУ.
Благодаря ей, студенты и сотрудники ДГТУ могут получить онлайн-консультации врачей, практикующих в лицензированных клиниках и медицинских центрах России. Для этого им достаточно оформить льготную подписку стоимостью 200 рублей в год. О доступности и стоимости аналогичного сервиса для пользователей, не имеющих отношения к крупнейшему ВУЗу Ростовской области, пока не сообщается. Однако, даже если речь пока идёт о тестовой эксплуатации системы, запуск данного проекта, — и аналогичных ему, — в масштабах всей России, очевидно, состоится очень скоро.
Ведь телемедицина — это больше не прогнозы фантастов, а реальность наших дней.
В марте 2018 года в России пройдут выборы Президента, результат которых определит будущее нашей страны на ближайшие годы. Поэтому голос каждого гражданина должен быть услышан, — и портал госуслуг делает для этого всё возможное. В частности, для избирателей, отправляющихся на отдых или в командировку, появилась возможность проголосовать по месту своего нахождения. Для этого достаточно оформить заявление онлайн или обратиться в ближайший МФЦ. Подробнее о новом праве для избирателей России читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Высокая аварийность на дорогах остаётся серьёзной проблемой для России. Ежедневно на автомобильных магистралях страны происходят сотни ДТП, предотвращение которых — или хотя бы минимизация негативных последствий, — является важнейшей задачей. И здесь не обойтись без вездесущих информационных систем!.. В частности, комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС» способен оперативно сообщить в экстренные службы о произошедшей аварии с указанием точных географических координат. Причём для этого не обязательно нажимать клавишу SOS в автомобиле — интеллектуальная система способна детектировать ДТП по внешним признакам и вызвать помощь в автоматическом режиме. Именно такой режим работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с каждым месяцем становится всё более распространённым, — и уже обогнал «ручные» вызовы!.. Тем временем другая информационная система, — «КРИС-П», — успешно борется с нарушителями ПДД в Ростовской области, дисциплинируя водителей и снижая аварийность.
Пытаясь представить среднестатистического пользователя Интернета, многие могут подумать о молодом человеке со смартфоном, планшетом и домашним роутером Wi-Fi, — постоянно «зависающем» в соцсетях, месенджерах и онлайн-играх. Однако это не всегда так!.. Возможности всемирной сети активно используют и люди пожилого возраста, порой с единственного стационарного ПК. Например, для общения по Skype, просмотра любимых сериалов, поиска друзей детства, получения госуслуг, планирования путешествий — и сотен других возможностей. При этом, фантазия пенсионеров иногда простирается гораздо дальше стандартного набора молодёжных интернет-увлечений!.. Именно такой результат продемонстрировал конкурс «Спасибо Интернету — 2017», организованный ПФР России и компанией «Ростелеком». Более того, по итогам состязания Ростовская область вошла в десятку самых активных регионов!
Управление Пенсионного фонда России по Ростовской области напоминает гражданам о возможности оформить пенсию по Интернету. Данная функция облегчит жизнь пожилым людям, которым не придётся тратить время на поиски отделения ПФР России — и нервы в очередях. Теперь подать заявление о назначении пенсии можно через «Личный кабинет». Для этого потребуется лишь подтверждённая учётная запись на портале госуслуг, получение которой не займёт много времени.
Успехи в развитии электронного правительства стали центральной темой выступления главы Минкомсвязи России Николая Никифорова на форуме «Открытые инновации — 2017». В ходе панельной дискуссии министр отметил важность развития цифровой экономики и призвал к диверсификации мирового рынка ИТ-решений. Кроме того, был отмечен значительный прогресс в использовании портала госуслуг на благо граждан России. По словам Николая Никифорова, уже сегодня государственные услуги в электронном виде получают почти 60 миллионов граждан, — а через систему межведомственного документооборота за прошлый год прошло более десяти миллиардов (!) транзакций. Каждая из которых — это экономия средств, сил и времени сразу многих людей.