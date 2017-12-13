QR-код поможет отличить настоящие лекарства от подделок

Проверка подлинности лекарств является одной из самых острых тем, — ведь подделки опасны не только выброшенными на ветер деньгами. Когда речь идёт о здоровье человека, отсутствие лечения (в том числе в виде приёма «плацебо») может привести к самым печальным последствиям. Поэтому ФНС России уделяет особе внимание маркировке лекарственных средств — и сообщает потребителям о возможности проверки их подлинности. Теперь это можно сделать с помощью смартфона и бесплатного мобильного приложения. О том, как защитить себя и близких от фальшивых лекарств читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..

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По официальной информации, в системе маркировки лекарств ФНС России уже зарегистрированы 430 крупнейших производителей фармотрасли. За это время защитные QR-коды были нанесены более чем на 2,6 млн упаковок лекарственных средств. Таким образом, если при покупке таблеток, микстуры или другого лекарства вы увидите QR-код, его можно проверить с помощью бесплатного приложения, предварительно загруженного из Google Play или App Store.



Приложение за несколько секунд считает QR-код и выдаст на экране информацию с результатом проверки и описанием товара. Если покупатель увидит расхождения в показанных сведениях с информацией в системе маркировки — или не найдёт информации о проверяемом товаре, — он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Сообщение будет рассмотрено контрольно-надзорными органами власти.



С другой стороны, важно отметить, что отсутствие QR-кода не является признаком подделки препарата. Возможно, его производитель ещё не зарегистрировался в системе маркировки, — или данная упаковка была выпущена раньше, чем участник фармрынка присоединился к проекту. В этом случае внести ясность может дата изготовления.



Тем временем, мобильные приложения позволяют не только проверить подлинность лекарств, но и получить квалифицированную медицинскую помощь. В последнем случае, — если говорить о Ростове-на-Дону, — речь идёт о программе «Онлайн-доктор», представленной в ДГТУ.



Благодаря ей, студенты и сотрудники ДГТУ могут получить онлайн-консультации врачей, практикующих в лицензированных клиниках и медицинских центрах России. Для этого им достаточно оформить льготную подписку стоимостью 200 рублей в год. О доступности и стоимости аналогичного сервиса для пользователей, не имеющих отношения к крупнейшему ВУЗу Ростовской области, пока не сообщается. Однако, даже если речь пока идёт о тестовой эксплуатации системы, запуск данного проекта, — и аналогичных ему, — в масштабах всей России, очевидно, состоится очень скоро.



Ведь телемедицина — это больше не прогнозы фантастов, а реальность наших дней.