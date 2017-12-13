Заказы AliExpress можно получить в офисах «Ростелекома»
Компания «Ростелеком — Розничные системы», представленная в Ростове флагманским салоном на пр.Буденновском, 50, приступила к выдаче заказов китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Теперь у жителей донской столицы есть возможность получить посылки из Китая в удобном офисе с круглосуточным графиком работы. Для этого достаточно при заказе товара на AliExpress выбрать доставку службой DPD до ближайшего центра продаж и обслуживания «Ростелеком». Выбирайте самый удобный способ доставки ваших выгодных покупок!
Покупки в интернет-магазине AliExpress пользуются заслуженной популярностью в России. Доступные цены, широкий ассортимент, полный возврат платежа при неполучении товара — лишь некоторые из множества преимуществ этого популярного онлайн-гипермаркета. Теперь к ним добавится ещё возможность получения посылки в круглосуточном офисе «Ростелекома» на пр.Буденновском, 50 в Ростове, — и ещё в 412 центрах продаж оператора по всей России!
Данный проект был реализован ООО «Ростелеком — Розничные системы» (дочерним предприятием ПАО «Ростелеком») совместно с компанией DPD — одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок и основным логистическим партнёром AliExpress в России.
«Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в Интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить в салонах "Ростелекома" в более чем 300 городах по всей России», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО "Ростелеком — Розничные системы".
Оформить заказы на AliExpress с доставкой в центры продаж и обслуживания «Ростелекома» можно уже сегодня. При этом офисы компании, выдающие посылки отличаются удобным расположением и длительным периодом работы (в Ростове ЦПО «Ростелекома» на Буденновском, 50 работает круглосуточно без перерывов и выходных).
При этом клиентам AliExpress в офисах компании «Ростелеком — Розничные системы» предоставляется возможность проверить содержимое посылки прямо на месте.
Смартфоны Samsung Galaxy пользуются неизменной популярностью в России, — благодаря высокому качеству и разнообразию моделей. Причём ассортимент корейских новинок постоянно пополняется!.. В частности, новая линейка Samsung Galaxy J (2017) теперь доступна в центрах обслуживания абонентов «Ростелеком». Где абоненты могут не только приобрести смартфон по выгодной цене, но и подключиться на выгодный тариф (либо перейти в «Ростелеком» со своим номером).
Программно-аппаратный комплекс «ТайгаФон», представленный компанией InfoWatch два месяца назад, начал активно внедряться в России. Первыми пользователями защищённого смартфона стали представители высших органов власти Северной Осетии, — для которых TaigaPhone обеспечил возможность удалённой работы с соблюдением всех требований безопасности. При этом речь идёт не только об использовании защищённых каналов связи, но и о поддержке документооборота в юридически значимом формате.
Мобильные телефоны китайских брендов с каждым годом пользуются всё большей популярностью. Подобный успех эксперты объясняют сочетанием элегантного дизайна, обширного функционала и весьма доступной цены. Причём некоторые торговые марки из КНР уже уверенно вошли в «высшую лигу». Например, по итогам третьего квартала 2017 года смартфоны «Сяоми» заняли третье место по продажам в России, уступив лишь гаджетам Samsung и Apple. И Xiaomi Inc. продолжает активно развивать сеть продаж!.. В частности, с ноября популярные смартфоны «Сяоми» можно приобрести в офисах «Ростелекома».
Продукция компании Samsung продолжает уверенно лидировать в независимом рейтинге смартфонов «Российской системы качества». В октябре эксперты вновь сравнили 309 популярных гаджетов по 274 одинаковым параметрам — и назвали лучшие смартфоны месяца. В отличие от летнего чарта Роскачества, доля южнокорейских устройств в «ТОП-10» несколько сократилась. Однако конкурентам не удалось потеснить Samsung из тройки лидеров, — где смартфоны Galaxy, похоже, обосновались всерьёз и надолго. Впрочем, специалисты отмечают, что речь идёт лишь о преимуществе «по сумме баллов», в то время как абсолютные лидеры отдельных категорий (прочность, качество связи, водонепроницаемость и т.д.) оказались за пределами «звёздной десятки».
Какими бы качественными не были товары и услуги, они нуждаются в постоянной рекламе. Поэтому компании совершенствуют маркетинговые стратегии — и вкладывают значительные средства в формирование сильных брендов. Однако, не все участники рынка готовы играть честно. Ведь соблазн незаконно использовать чужой уже «раскрученный» бренд слишком велик. И ему поддаются не только подпольные производители контрафактных товаров, но и сервисные организации. Последние, в частности, притворяются авторизованными представителями ИТ-гигантов, — а также предлагают «бесплатную диагностику» электроники, которая на деле может обойтись владельцу слишком дорого.