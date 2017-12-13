Заказы AliExpress можно получить в офисах «Ростелекома»

Компания «Ростелеком — Розничные системы», представленная в Ростове флагманским салоном на пр.Буденновском, 50, приступила к выдаче заказов китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Теперь у жителей донской столицы есть возможность получить посылки из Китая в удобном офисе с круглосуточным графиком работы. Для этого достаточно при заказе товара на AliExpress выбрать доставку службой DPD до ближайшего центра продаж и обслуживания «Ростелеком». Выбирайте самый удобный способ доставки ваших выгодных покупок!

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Покупки в интернет-магазине AliExpress пользуются заслуженной популярностью в России. Доступные цены, широкий ассортимент, полный возврат платежа при неполучении товара — лишь некоторые из множества преимуществ этого популярного онлайн-гипермаркета. Теперь к ним добавится ещё возможность получения посылки в круглосуточном офисе «Ростелекома» на пр.Буденновском, 50 в Ростове, — и ещё в 412 центрах продаж оператора по всей России!



Данный проект был реализован ООО «Ростелеком — Розничные системы» (дочерним предприятием ПАО «Ростелеком») совместно с компанией DPD — одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок и основным логистическим партнёром AliExpress в России.



«Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в Интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить в салонах "Ростелекома" в более чем 300 городах по всей России», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО "Ростелеком — Розничные системы".



Оформить заказы на AliExpress с доставкой в центры продаж и обслуживания «Ростелекома» можно уже сегодня. При этом офисы компании, выдающие посылки отличаются удобным расположением и длительным периодом работы (в Ростове ЦПО «Ростелекома» на Буденновском, 50 работает круглосуточно без перерывов и выходных).



При этом клиентам AliExpress в офисах компании «Ростелеком — Розничные системы» предоставляется возможность проверить содержимое посылки прямо на месте.