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«Лучшие инженеры Дона» 2017 года
По сведениям TechnoDrive, 6 декабря 2017 года было подписано распоряжение о присвоении звания «Лучший инженер Дона» ведущим специалистам Ростовской области. В список 2017 года вошли 11 человек, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Среди них начальник сектора отдела №1 НТЦ «Техноцентр» Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Алексей Беляев и главный технолог научно-производственного отдела ростовского НИИ радиосвязи Павел Графтио. Также в числе лучших инженеров Дона отмечены инженеры авиационной техники и специалисты-практики из ведущих ВУЗов южной столицы.
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Присвоение звания «Лучший инженер Дона» производится в Ростовской области ежегодно с 2011 года. За это время престижный статус получили десятки профессионалов своего дела, — в том числе множество связистов. На этот раз отрасль связи и телекоммуникаций представили сразу двое выдающихся инженеров — Алексей Беляев (ИРТСУ ЮФУ) и Павел Графтио (ФГУП «Ростовский-на-Дону НИИ радиосвязи»).
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