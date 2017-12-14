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14 декабря 2017, Люди Ростова

«Лучшие инженеры Дона» 2017 года

Список лучших инженеров Ростовской областиПо сведениям TechnoDrive, 6 декабря 2017 года было подписано распоряжение о присвоении звания «Лучший инженер Дона» ведущим специалистам Ростовской области. В список 2017 года вошли 11 человек, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Среди них начальник сектора отдела №1 НТЦ «Техноцентр» Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Алексей Беляев и главный технолог научно-производственного отдела ростовского НИИ радиосвязи Павел Графтио. Также в числе лучших инженеров Дона отмечены инженеры авиационной техники и специалисты-практики из ведущих ВУЗов южной столицы.

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Присвоение звания «Лучший инженер Дона» производится в Ростовской области ежегодно с 2011 года. За это время престижный статус получили десятки профессионалов своего дела, — в том числе множество связистов. На этот раз отрасль связи и телекоммуникаций представили сразу двое выдающихся инженеров — Алексей Беляев (ИРТСУ ЮФУ) и Павел Графтио (ФГУП «Ростовский-на-Дону НИИ радиосвязи»).

Напомним, что лицам, которым присвоено звание, вручается нагрудный знак «Лучший инженер Дона», почётный диплом, а также выплачивается денежная премия 100 000 рублей из областного бюджета. В качестве критериев для присуждения престижного звания выступают профессиональные результаты претендентов в повышении производительности труда, внедрении новейших достижений, изобретений и рационализаторских предложений.

Области профессиональной деятельности лучших инженеров Дона также отлично подтверждают слова министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларисы Балиной. По словам которой, «наиболее востребованными специальностями [среди абитуриентов] являются связанные с программированием, — и в целом с IT-сферой».

Особое место в этом перечне, конечно, занимают телекоммуникации, являющиеся основой цифровой экономики во всех её проявлениях — от доступной телемедицины до равных образовательных возможностей для всех жителей России.

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