Российский мобильный браузер «Спутник» стал ещё удобнее
В декабре разработчики «Спутника» дополнили мобильную версию браузера сразу несколькими полезными функциями. Особое внимание было уделено комфорту ночных пользователей, — для которых появился ночной и даже утренний режим с соответствующими параметрами яркости и цветовой температуры. Кроме того, в новой версии «Спутника» появилась возможность закрыть все вкладки сразу, — а для новых пользователей запущен дружелюбный анимированный помощник. Оценить все эти функции пользователи браузера «Спутник» для Android могут уже сегодня.
Обновление мобильного браузера «Спутник» для платформы Android уже доступно в магазине приложений Google Play. По традиции, данный софт российского производства является бесплатным для всех конечных пользователей, — при этом он обладает рядом преимуществ перед именитыми конкурентами.
Среди последних новшеств — «ночной режим», разработанный для комфортного чтения статей, книг и новостей в тёмное время суток. Он позволяет настроить определённую цветовую температуру экрана для ночного времени, что делает чтение на смартфоне более комфортным, тем самым уменьшается нагрузка на глаза. Разработчики мобильного браузера также сделали режимы «Лампа» и «Рассвет», специально для пользователей, уже сегодня заботящихся о своём зрении.
Ещё одно улучшение коснулось функциональности по закрытию всех вкладок. Теперь активным пользователям информационных ресурсов не придётся делать лишние «скроллы» и «свайпы» — достаточно лишь нажать одну кнопку в галерее вкладок.
Кстати, подробнее узнать об этих новшествах теперь можно от встроенного помощника. В виде удобных анимаций он расскажет обо всех новых функциях мобильного браузера «Спутник» от «Ростелекома» — которые сразу можно будет попробовать.
Перечисленные возможности уже доступны пользователям браузера «Спутник» на устройствах Android (для iOS свежее обновление ещё не поступило — БЗ).
Российский браузер для российской ОС
Кстати, есть и новый повод для радости у пользователей российской ОСAstra Linux для стационарных ПК. Ведь пару месяцев назад компания «Спутник» завершила тестирование своего доверенного браузера со встроенной криптографической защитой для данной платформы. А это значит, что работа в Интернете для операторов и клиентов государственных и корпоративных систем, стала ещё безопаснее.
Напомним, что по информации на сайте разработчика, Astra Linux Special Edition стала первой и в настоящее время является единственной операционной системой, сертифицированной по новым требованиям ФСТЭК России.
И ещё один момент: релиз «Орёл» (Astra Linux Common Edition) — это свободно распространяемый российский Linux-дистрибутив для процессорной архитектуры х86-64.
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