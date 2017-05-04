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Безлимитный спутниковый Интернет (Ростовская область)
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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19 декабря 2017, 4G в Ростове

Мобильный Интернет для бизнеса можно подключить за 1 рубль!

4G-интернет для бизнеса -- подключение всего за 1 рубльВ преддверие Нового года компания «Ростелеком» подготовила для малого и среднего бизнеса настоящий подарок. Речь идёт о корпоративном Интернете в любой точке России, доступном через универсальный роутер Wi-Fi. Причём необходимое оборудование 4G LTE абоненты «Ростелекома» получат всего за 1 рубль!.. Оформить заказ на комплекты «Интернет для бизнеса» организации и предприниматели могут на сайте «Ростелекома». А при получении высокоскоростных роутеров их установка и настройка по инструкции займёт не более 5 минут. Подробнее о новом предложении для корпоративных клиентов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Комплект «Интернет для бизнеса» позволяет сотрудникам любой организации подключаться к глобальной сети по технологии Wi-Fi. Для этого используются высокоскоростные роутеры 4G/Wi-Fi, подключающиеся к мобильной сети «Ростелеком». Причём соответствующее оборудование национальный оператор предлагает по символической цене — всего 1 рубль, — а стоимость месячного обслуживания одного «хот-спота» для организации составит от 750 рублей.

Данное предложение «Ростелекома» ориентировано, в первую очередь, на малый и средний бизнес. А для индивидуальных предпринимателей есть возможность вместо роутера получить высокоскоростной модем 4G LTE за тот же символический рубль.

«С помощью комплекта "Интернет для бизнеса" предприниматели могут легко и максимально быстро подключить свой офис, салон красоты или склад к 4G-интернету, — отмечает директор по маркетингу бизнес-сегмента "Ростелеком" Сергей Таболин. — Мы понимаем, что малый бизнес особенно остро нуждается в сокращении своих издержек, поэтому мы сделали максимально доступной стоимость данного комплекта. Кроме того, наше решение позволит руководителям больше не задумываться о сложных схемах организации доступа в Интернет для своих мобильных сотрудников. Оборудование — мобильное и простое в эксплуатации».

По утверждению специалистов «Ростелекома», установка и настройка комплекта «Интернет для бизнеса» вряд ли займёт более 5 минут, — благодаря понятной инструкции и удобному интерфейсу оборудования Huawei. При этом гибкая ценовая политика позволит предприятию выбрать наиболее выгодный тариф, исходя из необходимой скорости доступа. А сотовая сеть «Ростелеком» обеспечит корпоративным клиентам необходимый уровень сервиса не только в офисе, но и при поездках по России.

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4G в Ростове

«Ростелеком» свяжет небо и землю


На минувшей неделе компания «Ростелеком» и технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Подписанный документ предусматривает сотрудничество сторон в области спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Кроме того, эксперты «Ростелекома» помогут ТП «НИСС» в развитии геоинформационных систем и расширении спектра услуг космической связи.
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Быстрый спутниковый безлимитный Интернет за честные 990 руб/мес


Пока Илон Маск и SpaceX готовятся запустить первые 800 спутников для обеспечения быстрым спутниковым Интернетом территории США, жителям Ростова-на-Дону и юга России уже доступен спутниковый безлимит за 990 рублей в месяц. Воспользоваться этим предложением в преддверие новогодних праздников могут клиенты компании «Элтек». Причём, спутниковое оборудование можно приобрести в кредит или рассрочку на выгодных условиях. Подробнее об этой и других новогодних акциях читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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«Ростелеком» + «МегаФон» = 5G


Строительство и обслуживание современных сетей связи — занятие сложное и очень затратное. Особенно это заметно в беспроводном сегменте, где технологии стремительно сменяют друг друга. Поэтому крупные операторы всё чаще объединяются! Так было со стандартом 4G, для развёртывания которого, к примеру, объединили усилия «Билайн» и «МегаФон», а также «Теле2» и «Ростелеком». И, конечно, быстрое строительство сетей 5G в России было бы затруднительно без альянса ведущих игроков рынка. Поэтому сообщение о сотрудничестве компании «Ростелеком» и сотового оператора «МегаФон» при развитии сетей 5G стало приятной и закономерной новостью. В первую очередь, для будущих абонентов!
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5G в Эрмитаже, 4G в «Платове», профилактика — на Северном и ЗЖМ


Компания «Ростелеком» продолжает подготовку к тестированию сетей 5G в России. При этом оператор привлекает к сотрудничеству ведущих производителей телекоммуникационного оборудования. Вслед за совместным проектом с Nokia в технопарке «Сколково», компания «Ростелеком» готовится построить сеть 5G в музее «Эрмитаж» на базе решений Ericsson. Тем временем, в ростовском аэропорту «Платов», запуск которого состоится 1 декабря, начала работать высокоскоростная сеть 4G LTE. Далее в обзоре мы уделим несколько слов альтернативным операторам связи в спальных районах Ростова-на-Дону.
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Спутниковый безлимит за 990 рублей возвращается!


Ростовская компания «Элтек» сообщила о возобновлении акции Eutelsat Networks для абонентов, подключающих спутниковый Интернет. Новые пользователи получают высокоскоростной спутниковый двусторонний безлимит всего за 990 рублей в месяц на постоянных условиях!.. Клиенты компании «Элтек» могут воспользоваться данным предложением при подключении к Eutelsat Networks, либо в рамках проекта «Триколор Интернет». Подробнее о данной возможности, — и других выгодных акциях компании «Элтек», — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!!  4G в Ростове

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Быстрый спутниковый безлимитный Интернет за честные 990 руб/мес

Спутниковый безлимит за 990 рублей возвращается!

Быстрый спутниковый безлимитный Интернет? 990 р/мес. в «Элтеке»

«Ростелеком» не просто новый, а очень выгодный мобильный оператор!

Быстрый спутниковый Интернет — в кредит и в рассрочку!

«Сенсационный Интернет»: до 45 Мбит/с в любой точке России!

Спутниковый Интернет в частный дом? Это просто — и быстро!

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