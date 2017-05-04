ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2017 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
18+
|
|
Мобильный Интернет для бизнеса можно подключить за 1 рубль!
В преддверие Нового года компания «Ростелеком» подготовила для малого и среднего бизнеса настоящий подарок. Речь идёт о корпоративном Интернете в любой точке России, доступном через универсальный роутер Wi-Fi. Причём необходимое оборудование 4G LTE абоненты «Ростелекома» получат всего за 1 рубль!.. Оформить заказ на комплекты «Интернет для бизнеса» организации и предприниматели могут на сайте «Ростелекома». А при получении высокоскоростных роутеров их установка и настройка по инструкции займёт не более 5 минут. Подробнее о новом предложении для корпоративных клиентов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Комплект «Интернет для бизнеса» позволяет сотрудникам любой организации подключаться к глобальной сети по технологии Wi-Fi. Для этого используются высокоскоростные роутеры 4G/Wi-Fi, подключающиеся к мобильной сети «Ростелеком». Причём соответствующее оборудование национальный оператор предлагает по символической цене — всего 1 рубль, — а стоимость месячного обслуживания одного «хот-спота» для организации составит от 750 рублей.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|