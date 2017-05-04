Мобильный Интернет для бизнеса можно подключить за 1 рубль!

В преддверие Нового года компания «Ростелеком» подготовила для малого и среднего бизнеса настоящий подарок. Речь идёт о корпоративном Интернете в любой точке России, доступном через универсальный роутер Wi-Fi. Причём необходимое оборудование 4G LTE абоненты «Ростелекома» получат всего за 1 рубль!.. Оформить заказ на комплекты «Интернет для бизнеса» организации и предприниматели могут на сайте «Ростелекома». А при получении высокоскоростных роутеров их установка и настройка по инструкции займёт не более 5 минут. Подробнее о новом предложении для корпоративных клиентов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Комплект «Интернет для бизнеса» позволяет сотрудникам любой организации подключаться к глобальной сети по технологии Wi-Fi. Для этого используются высокоскоростные роутеры 4G/Wi-Fi, подключающиеся к мобильной сети «Ростелеком». Причём соответствующее оборудование национальный оператор предлагает по символической цене — всего 1 рубль, — а стоимость месячного обслуживания одного «хот-спота» для организации составит от 750 рублей.



Данное предложение «Ростелекома» ориентировано, в первую очередь, на малый и средний бизнес. А для индивидуальных предпринимателей есть возможность вместо роутера получить высокоскоростной модем 4G LTE за тот же символический рубль.



«С помощью комплекта "Интернет для бизнеса" предприниматели могут легко и максимально быстро подключить свой офис, салон красоты или склад к 4G-интернету, — отмечает директор по маркетингу бизнес-сегмента "Ростелеком" Сергей Таболин. — Мы понимаем, что малый бизнес особенно остро нуждается в сокращении своих издержек, поэтому мы сделали максимально доступной стоимость данного комплекта. Кроме того, наше решение позволит руководителям больше не задумываться о сложных схемах организации доступа в Интернет для своих мобильных сотрудников. Оборудование — мобильное и простое в эксплуатации».



По утверждению специалистов «Ростелекома», установка и настройка комплекта «Интернет для бизнеса» вряд ли займёт более 5 минут, — благодаря понятной инструкции и удобному интерфейсу оборудования Huawei. При этом гибкая ценовая политика позволит предприятию выбрать наиболее выгодный тариф, исходя из необходимой скорости доступа. А сотовая сеть «Ростелеком» обеспечит корпоративным клиентам необходимый уровень сервиса не только в офисе, но и при поездках по России.