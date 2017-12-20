В Ростове начали выдавать паспорта болельщиков FIFA 2018
Вчера в донской столице торжественно открылся Центр, где можно получить паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу 2018 года. В торжественной церемонии приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, а также представители областного правительства. Напомним, что «Паспорт болельщика», — или так называемый FAN ID, — является универсальным пропуском на состязания мундиаля, а также обеспечивает безвизовый въезд в Россию и возможность бесплатного использования некоторых видов транспорта в период чемпионата. Получение данного документа обязательно для всех посетителей матчей FIFA 2018 в России — поскольку без паспорта болельщика пропуск на стадионы будет невозможен даже при наличии билета.
По официальной информации, центры выдачи паспортов болельщиков одновременно открылись в Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. На территории донской столицы выдача FAN ID будет осуществляться на правом берегу Дона, — в непосредственной близости к новому стадиону «Ростов-Арена» и Ворошиловскому мосту.
Напомним, что проект по обеспечению зрителей чемпионата FIFA 2018 года паспортами болельщика реализует министерство связи и массовых коммуникаций России. Для этого в период проведения мундиаля будет использоваться система идентификации болельщиков по FAN ID, разработанная российскими специалистами. С её помощью болельщики смогут заблаговременно зарегистрироваться, что минимизирует время проверки. А хулиганам получить паспорт болельщика не удастся, — что ограничит добропорядочных граждан от злоумышленников.
Паспорт болельщика представляет собой ламинированный бейдж, содержащий фото и ФИО его владельца на русском языке и латинице, а также особый чип, в котором хранится подробная информация о хозяине. Система паспортов болельщиков впервые опробована на Олимпийских играх в Сочи 2014 года и использовалась при проведении Кубка конфедераций.
Чтобы получить паспорт болельщика ЧМ-2018, необходимо приобрести билет на любой матч чемпионата. После чего потребуется пройти оформление документа в центре или через официальный сайт Fan-id.ru.
Обладание персональной картой зрителя позволяет не только беспрепятственно попасть на стадион, но и получить ряд преимуществ: бесплатный проезд на поездах, курсирующих между городами-участниками, безвизовый въезд в Россию для иностранных граждан, бесплатный проезд в общественном транспорте в городах-организаторах, где пройдут матчи турнира, — и даже возможность посещать бесплатные экскурсии по значимым туристическим маршрутам в городах-участниках чемпионата мира.
К предстоящему чемпионату мира по футболу центры выдачи паспортов болельщиков планируется открыть в 11 городах России, принимающих мундиаль. И, разумеется, обращение в них лучше не откладывать до последнего момента.
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По окончанию финальной жеребьёвки FIFA 2018 возобновилась продажа билетов на Чемпионат мира по футболу в России. Со вчерашнего дня болельщики могут купить билеты на все матчи, кроме открытия и финала, — в том числе на новый стадион «Ростов-Арена». Оплатить свой заказ возможно онлайн банковской картой, при этом билеты будут доставлены покупателям бесплатно за несколько недель до начала турнира. Подробнее о возможности попасть на «мундиаль» 2018 года читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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