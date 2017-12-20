«Ростелеком» получил лицензию ФСТЭК на мониторинг ИТ-безопасности своих клиентов
Широкое использование ИТ предъявляет особые требования к обеспечению безопасности. Ведь часто именно ИТ-инфраструктура становится самым уязвимым местом предприятия, — постоянно атакуемым хакерами, недобросовестными конкурентами и «инсайдерами». К счастью, сегодня услуги по мониторингу ИТ-безопасности предлагают ведущие эксперты отрасли. Например, компания «Ростелеком», продемонстрировала профессионализм в выявлении ИТ-угроз на недавней конференции в Ростове. Теперь продуктовый портфель «Ростелекома» расширится ещё больше, — ведь на этой неделе компания получила лицензию ФСТЭК России на услуги по мониторингу инфобезопасности средств и систем информатизации. Данный документ позволяет «Ростелекому» защищать корпоративных клиентов в соответствии с новыми требованиями законодательства, вступившими в силу в 2017 году.
На основании лицензии «Ростелеком» может осуществлять весь комплекс услуг информационный безопасности: удалённый и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты клиента от киберугроз в режиме реального времени (24х7) на базе Security Operation Center (SOC). В штате SOC «Ростелекома» работают десятки сертифицированных и высококвалифицированных аналитиков и инженеров.
«SOC "Ростелекома" был создан несколько лет назад для отработки инцидентов на собственной сети и внутренних проектах оператора, и в дальнейшем стал основой для развития нового направления бизнеса компании — услуг и сервисов в области ИБ. Экспертиза, накопленная в ходе ежедневной работы по отражению киберугроз, круглосуточный мониторинг сети и использование мощных программно-аппаратных решений и технологических платформ позволят "Ростелекому" стать одним из лидеров в сфере ИБ. Качество услуг "Ростелекома" по технической защите конфиденциальной информации теперь подтверждено лицензией ФСТЭК», — отметил директор продуктового офиса «Информационная безопасность» ПАО «Ростелеком» Станислав Барташевич.
Услуга по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации будет включать в себя сбор событий ИБ из различных систем клиента. Данные будут поступать в SOC «Ростелекома» по защищённым каналам связи и в дальнейшем обрабатываться — как автоматически, так и вручную аналитиками SOC. Подробный анализ позволит не только получать полную информацию о состоянии сети клиента, но и своевременно выделять из потока событий действительно значимые угрозы и предотвращать их, не допуская развития негативных сценариев для информационных систем заказчиков.
Проще говоря, даже когда все ваши сотрудники уйдут на выходные (или будут отмечать праздники), сеть предприятия будет находиться под надёжной защитой.
Будущее, которое уже наступает, — причём это лишь начало глобальных перемен, — настолько сложное и противоречивое, что рассказать о нём трудно. Точнее, не хватит никакого времени! Однако настоящие лидеры способны разрушить любой шаблон. Вчера в Ростове-на-Дону перед представителями бизнеса и власти выступил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Всего за пару часов он и вице-президенты компании представили уже реализованные масштабные проекты — и поделились планами на будущее. К примеру, в режиме реального времени участники семинара смогли проверить свои смартфоны на защищённость. Аудитории представили ИТ-решение для нового аэропорта «Платов». Была анонсирована собственная группировка спутников на низкой орбите, почти безграничные ёмкости дата-центров, интеллектуальное видеонаблюдение на сотни тысяч камер, роботы, 5G — и многое другое.
Современная экономика немыслима без информационных технологий. Практически любое предприятие в той или иной степени использует «облачные» сервисы, Интернет, геолокацию, онлайн-конференции и множество других IT-услуг. А значит развитие цифровой экономики является приоритетной задачей для государства и бизнеса!.. Именно поэтому в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) был создан новый комитет по цифровой экономике под руководством президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил строительство высокоскоростной оптической магистрали на левом берегу Дона. В рамках проекта специалисты компании проложили более 20 км линий связи, — и уже подключили первые двадцать корпоративных клиентов. Таким образом, любимое место отдыха ростовчан стало ещё более комфортным с точки зрения качественных коммуникаций, — и ассортимента дополнительных услуг, перечень которых непрерывно расширяется.
Компании, добившиеся лидерства на рынке, безусловно, имеют множество конкурентных преимуществ. Это максимальная доступность услуг, широкий ассортимент сервисов — и множество других факторов. Однако ещё более внушительные результаты получаются, когда лидеры в различных сферах деятельности объединяют свои усилия. Например, крупнейший банк страны и ведущий телеком-оператор России. Именно такое партнёрство на минувшей неделе обсудили руководители Юго-Западного банка «Сбербанка России» и компании «Ростелеком-Юг». Подробная информация об этой встрече — в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Компания «Ростелеком» продолжает на практике демонстрировать преимущества концепции «Цифровой партнёр для бизнеса». Напомним, что согласно ей, ПАО «Ростелеком» не просто предоставляет услуги связи и дата-центров, а предлагает комплексные решения для любых бизнес-задач — например, надёжную защиту ИТ-инфраструктуры. Это касается как предотвращения DDoS-атак, так и защиты от самых новых вирусов. В частности, на минувшей неделе центр кибербезопасности «Ростелекома» оперативно выявил угрозу распространения опасного шифровальщика Bad Rabbit в сетях корпоративных клиентов — и эффективно предотвратил её!