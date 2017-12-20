«Ростелеком» получил лицензию ФСТЭК на мониторинг ИТ-безопасности своих клиентов

Широкое использование ИТ предъявляет особые требования к обеспечению безопасности. Ведь часто именно ИТ-инфраструктура становится самым уязвимым местом предприятия, — постоянно атакуемым хакерами, недобросовестными конкурентами и «инсайдерами». К счастью, сегодня услуги по мониторингу ИТ-безопасности предлагают ведущие эксперты отрасли. Например, компания «Ростелеком», продемонстрировала профессионализм в выявлении ИТ-угроз на недавней конференции в Ростове. Теперь продуктовый портфель «Ростелекома» расширится ещё больше, — ведь на этой неделе компания получила лицензию ФСТЭК России на услуги по мониторингу инфобезопасности средств и систем информатизации. Данный документ позволяет «Ростелекому» защищать корпоративных клиентов в соответствии с новыми требованиями законодательства, вступившими в силу в 2017 году.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

На основании лицензии «Ростелеком» может осуществлять весь комплекс услуг информационный безопасности: удалённый и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты клиента от киберугроз в режиме реального времени (24х7) на базе Security Operation Center (SOC). В штате SOC «Ростелекома» работают десятки сертифицированных и высококвалифицированных аналитиков и инженеров.



«SOC "Ростелекома" был создан несколько лет назад для отработки инцидентов на собственной сети и внутренних проектах оператора, и в дальнейшем стал основой для развития нового направления бизнеса компании — услуг и сервисов в области ИБ. Экспертиза, накопленная в ходе ежедневной работы по отражению киберугроз, круглосуточный мониторинг сети и использование мощных программно-аппаратных решений и технологических платформ позволят "Ростелекому" стать одним из лидеров в сфере ИБ. Качество услуг "Ростелекома" по технической защите конфиденциальной информации теперь подтверждено лицензией ФСТЭК», — отметил директор продуктового офиса «Информационная безопасность» ПАО «Ростелеком» Станислав Барташевич.



Услуга по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации будет включать в себя сбор событий ИБ из различных систем клиента. Данные будут поступать в SOC «Ростелекома» по защищённым каналам связи и в дальнейшем обрабатываться — как автоматически, так и вручную аналитиками SOC. Подробный анализ позволит не только получать полную информацию о состоянии сети клиента, но и своевременно выделять из потока событий действительно значимые угрозы и предотвращать их, не допуская развития негативных сценариев для информационных систем заказчиков.



Проще говоря, даже когда все ваши сотрудники уйдут на выходные (или будут отмечать праздники), сеть предприятия будет находиться под надёжной защитой.