На проспекте Шолохова в Ростове — предновогодние отключения света

Ростовские городские электросети предупредили жителей пр. Шолохова об отключениях электроэнергии на следующей неделе. По официальной информации, «блэкауты» ожидаются в некоторых домах проспекта с 27 по 29 декабря. При этом эксперты рекомендуют проявлять бдительность также жителям соседних зданий — в частности, избегать пользования лифтами в заявленные периоды отключений.

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Отключения света на проспекте Шолохова связаны с ремонтными работами, проводимыми городскими электрическими сетями. По данным Администрации Ростова, «блэкауты» начнутся 27 декабря (среда) и продлятся до конца рабочей недели. При этом длительность работ будет составлять практически весь световой день — с 9 до 16 часов.



В соответствии с графиком, 27 декабря будет обесточен дом по пр. Шолохова, 195/3 (а также строение по адресу ул. Башкирская, 4). На следующий день, в четверг, без электричества останутся здания на пр.Шолохова 264 и 266/2. А 29 декабря энергетики отключат свет в доме по адресу: ул. Шолохова, 264/1 (и ул. Труда, 14/16).



Отметим, что в ряде случаев профилактика на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях может затронуть и близлежащие дома, официально не перечисленные в графиках отключения. Проще говоря, если городские электросети что-то чинят или обслуживают на расстоянии до полукилометра от вашего дома, это может коснуться и вас. Причём, зачастую, внезапно.



В связи с этим жителям близлежащих домов стоит заранее позаботиться о зарядке своих «гаджетов», — а также воздержаться, по возможности, от пользования лифтами, обновления «прошивок» спутниковых ресиверов и прочих действий, критически зависящих от стабильного электроснабжения.



Впрочем, в предстоящей профилактике есть безусловный плюс — подготовленные к надёжной работе сети, скорее всего, не преподнесут абонентам неприятных сюрпризов в новогоднюю ночь, когда нагрузка на линии электропередач и трансформаторные подстанции особенно велика. А ради этого можно немного потерпеть неудобства, особенно если быть готовыми заранее.