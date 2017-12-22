На головную страницу TechnoDrive.ru  
ХИТЫ: 4G АНЛИМ 3D ГАДЖЕТЫ СОТОВИКИ КРИМИНАЛ ОБЛАКА РОБОТЫ ОБРАЗОВАНИЕ АНАЛИТИКА БИЗНЕС ЦТВ
Безлимитный спутниковый Интернет (Ростовская область)
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
одна из 21166 страниц...
22 декабря 2017, Новости Ростова

«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на выборах Президента России

Видеокамеры обеспечат порядок и прозрачность выборов Президента РФ18 марта 2018 года в России состоятся очередные выборы Президента, результаты которых определят будущее нашей страны на ближайшие 6 лет. Поэтому особенно важно, чтобы процесс голосования был максимально прозрачен, а результаты достоверны. Решить эти задачи призвана система видеонаблюдения компании «Ростелеком», доказавшая свою эффективность на выборах различного уровня. В наступающем году данный комплекс обеспечит прозрачность голосования на более чем 40 000 избирательных участках России, — и в помещениях территориальных избирательных комиссий всех 85 субьектов РФ. При этом хранение видеоданных будут осуществляться сразу в 7 дата-центрах «Ростелекома», а для сбора информации задействуют защищённую ИТ-инфраструктуру национального оператора.

Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.

Согласно распоряжения Правительства России №2502-пр, компания «Ростелеком» определена единственным исполнителем работ по видеонаблюдению, трансляции в Интернете и хранению видеозаписей с выборов Президента 2018 года. Для этих целей планируется обеспечить видеонаблюдение на территории всех 85 субъектов Российской Федерации — в помещениях более чем 40 000 участковых избирательных комиссий (УИК), а также в территориальных избирательных комиссиях (ТИК).

Кроме того, для сотрудников Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий субъектов РФ компания «Ростелеком» развернёт специальный служебный портал. С его помощью ответственные лица смогут отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до проведения выборов, — а также получат гарантированный доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов

Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует собственную защищенную сеть передачи данных, 7 центров обработки данных (ЦОД) — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Также компания развернёт ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде «8-800» для поддержки пользователей портала.

Напомним, что в 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. В кратчайшие сроки в зимний период специалисты «Ростелекома» построили необходимую инфраструктуру и обеспечили оборудованием все избирательные комиссии РФ, где осуществлялось видеонаблюдение. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчёта голосов с помощью системы видеонаблюдения «Ростелекома» было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.

«Компания "Ростелеком" обладает уникальной экспертизой реализации ИТ проектов федерального масштаба. За несколько лет компания существенно улучшила ИТ экспертизу, в том числе, в области отражения киберугроз. У нас есть готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и ИТ-отрасли, в 2018 году мы считаем необходимым использовать более современное оборудование: усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы "Ростелекома" и одновременной записи на стационарные устройства, — отметил вице-президент ПАО "Ростелеком" Артемий Прокопенко. — Успешная реализация проекта в ходе предыдущих президентских выборов, когда вся необходимая инфраструктура, технические и программные решения были созданы всего за несколько месяцев "с нуля", позволяет нам надеяться, что "Ростелеком" успешно справится с задачей на выборах в 2018 году».

Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!

Новости Ростова

На проспекте Шолохова в Ростове — предновогодние отключения света


Ростовские городские электросети предупредили жителей пр. Шолохова об отключениях электроэнергии на следующей неделе. По официальной информации, «блэкауты» ожидаются в некоторых домах проспекта с 27 по 29 декабря. При этом эксперты рекомендуют проявлять бдительность также жителям соседних зданий — в частности, избегать пользования лифтами в заявленные периоды отключений.
подробнее

В Ростове начали выдавать паспорта болельщиков FIFA 2018


Вчера в донской столице торжественно открылся Центр, где можно получить паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу 2018 года. В торжественной церемонии приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, а также представители областного правительства. Напомним, что «Паспорт болельщика», — или так называемый FAN ID, — является универсальным пропуском на состязания мундиаля, а также обеспечивает безвизовый въезд в Россию и возможность бесплатного использования некоторых видов транспорта в период чемпионата. Получение данного документа обязательно для всех посетителей матчей FIFA 2018 в России — поскольку без паспорта болельщика пропуск на стадионы будет невозможен даже при наличии билета.
подробнее

Благодаря «Ростелекому» медицина станет доступней жителям Ростовской области


Компания «Ростелеком» полностью завершила запланированные на 2017 год работы по подведению оптики к медицинским учреждениям Дона. В результате высокоскоростным доступом в Интернет были обеспечены 108 больниц и поликлиник Ростовской области. Это открывает новые возможности для телемедицины и качественной диагностики даже в сельских больницах, — а также способствует развитию госуслуг. Подробнее о данном проекте рассказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе встречи с губернатором региона Василием Голубевым.
подробнее

Билеты на чемпионат мира FIFA 2018 снова доступны онлайн!


По окончанию финальной жеребьёвки FIFA 2018 возобновилась продажа билетов на Чемпионат мира по футболу в России. Со вчерашнего дня болельщики могут купить билеты на все матчи, кроме открытия и финала, — в том числе на новый стадион «Ростов-Арена». Оплатить свой заказ возможно онлайн банковской картой, при этом билеты будут доставлены покупателям бесплатно за несколько недель до начала турнира. Подробнее о возможности попасть на «мундиаль» 2018 года читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее

Аэропорт «Платов» откроется в режиме онлайн


Новый ростовский аэропорт «Платов», претендующий на звание одного из самых инновационных региональных аэропортов, наконец-то готов к запуску!.. По официальной информации, все рейсы из нынешней авиагавани в «Платов» будут переведены уже на следующей неделе — 7 декабря. Причём официальная церемония открытия, намеченная на 11:00 по московскому времени, пройдёт в формате онлайн-конференции. Благодаря ей, запуск нового аэропорта Ростова-на-Дону увидят не только высокие гости и первые пассажиры, но и участники XI Московского международного форума «Транспорт России».
подробнее
Ещё информация !!!  Новости Ростова

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

«Город роботов» в Ростове: невероятное шоу для ваших детей

Билеты на чемпионат мира FIFA 2018 снова доступны онлайн!

Благодаря «Ростелекому» медицина станет доступней жителям Ростовской области

Аэропорт «Платов» откроется в режиме онлайн

Магазин для роботостроителей, электроников — и родителей!.. (Ростов)

В Ростовской области появятся свои ветроэлектростанции

«Наука это увлекательно»: в Ростове открылся «Джоуль парк»

ещё