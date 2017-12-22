«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на выборах Президента России
18 марта 2018 года в России состоятся очередные выборы Президента, результаты которых определят будущее нашей страны на ближайшие 6 лет. Поэтому особенно важно, чтобы процесс голосования был максимально прозрачен, а результаты достоверны. Решить эти задачи призвана система видеонаблюдения компании «Ростелеком», доказавшая свою эффективность на выборах различного уровня. В наступающем году данный комплекс обеспечит прозрачность голосования на более чем 40 000 избирательных участках России, — и в помещениях территориальных избирательных комиссий всех 85 субьектов РФ. При этом хранение видеоданных будут осуществляться сразу в 7 дата-центрах «Ростелекома», а для сбора информации задействуют защищённую ИТ-инфраструктуру национального оператора.
Согласно распоряжения Правительства России №2502-пр, компания «Ростелеком» определена единственным исполнителем работ по видеонаблюдению, трансляции в Интернете и хранению видеозаписей с выборов Президента 2018 года. Для этих целей планируется обеспечить видеонаблюдение на территории всех 85 субъектов Российской Федерации — в помещениях более чем 40 000 участковых избирательных комиссий (УИК), а также в территориальных избирательных комиссиях (ТИК).
Кроме того, для сотрудников Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий субъектов РФ компания «Ростелеком» развернёт специальный служебный портал. С его помощью ответственные лица смогут отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до проведения выборов, — а также получат гарантированный доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов
Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует собственную защищенную сеть передачи данных, 7 центров обработки данных (ЦОД) — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Также компания развернёт ситуационные центры в каждом филиале и выделит номер в коде «8-800» для поддержки пользователей портала.
Напомним, что в 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. В кратчайшие сроки в зимний период специалисты «Ростелекома» построили необходимую инфраструктуру и обеспечили оборудованием все избирательные комиссии РФ, где осуществлялось видеонаблюдение. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчёта голосов с помощью системы видеонаблюдения «Ростелекома» было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.
«Компания "Ростелеком" обладает уникальной экспертизой реализации ИТ проектов федерального масштаба. За несколько лет компания существенно улучшила ИТ экспертизу, в том числе, в области отражения киберугроз. У нас есть готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и ИТ-отрасли, в 2018 году мы считаем необходимым использовать более современное оборудование: усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы "Ростелекома" и одновременной записи на стационарные устройства, — отметил вице-президент ПАО "Ростелеком" Артемий Прокопенко. — Успешная реализация проекта в ходе предыдущих президентских выборов, когда вся необходимая инфраструктура, технические и программные решения были созданы всего за несколько месяцев "с нуля", позволяет нам надеяться, что "Ростелеком" успешно справится с задачей на выборах в 2018 году».
Ростовские городские электросети предупредили жителей пр. Шолохова об отключениях электроэнергии на следующей неделе. По официальной информации, «блэкауты» ожидаются в некоторых домах проспекта с 27 по 29 декабря. При этом эксперты рекомендуют проявлять бдительность также жителям соседних зданий — в частности, избегать пользования лифтами в заявленные периоды отключений.
Вчера в донской столице торжественно открылся Центр, где можно получить паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу 2018 года. В торжественной церемонии приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, а также представители областного правительства. Напомним, что «Паспорт болельщика», — или так называемый FAN ID, — является универсальным пропуском на состязания мундиаля, а также обеспечивает безвизовый въезд в Россию и возможность бесплатного использования некоторых видов транспорта в период чемпионата. Получение данного документа обязательно для всех посетителей матчей FIFA 2018 в России — поскольку без паспорта болельщика пропуск на стадионы будет невозможен даже при наличии билета.
Компания «Ростелеком» полностью завершила запланированные на 2017 год работы по подведению оптики к медицинским учреждениям Дона. В результате высокоскоростным доступом в Интернет были обеспечены 108 больниц и поликлиник Ростовской области. Это открывает новые возможности для телемедицины и качественной диагностики даже в сельских больницах, — а также способствует развитию госуслуг. Подробнее о данном проекте рассказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе встречи с губернатором региона Василием Голубевым.
По окончанию финальной жеребьёвки FIFA 2018 возобновилась продажа билетов на Чемпионат мира по футболу в России. Со вчерашнего дня болельщики могут купить билеты на все матчи, кроме открытия и финала, — в том числе на новый стадион «Ростов-Арена». Оплатить свой заказ возможно онлайн банковской картой, при этом билеты будут доставлены покупателям бесплатно за несколько недель до начала турнира. Подробнее о возможности попасть на «мундиаль» 2018 года читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Новый ростовский аэропорт «Платов», претендующий на звание одного из самых инновационных региональных аэропортов, наконец-то готов к запуску!.. По официальной информации, все рейсы из нынешней авиагавани в «Платов» будут переведены уже на следующей неделе — 7 декабря. Причём официальная церемония открытия, намеченная на 11:00 по московскому времени, пройдёт в формате онлайн-конференции. Благодаря ей, запуск нового аэропорта Ростова-на-Дону увидят не только высокие гости и первые пассажиры, но и участники XI Московского международного форума «Транспорт России».