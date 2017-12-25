Зрителям Чемпионата FIFA 2018 — бесплатные билеты на поезд!
Чем ближе Чемпионат мира по футболу 2018 года, тем чаще болельщики задумываются о вариантах проезда к местам соревнований. Ведь купить билет на матч и получить «Паспорт болельщика FIFA» ещё не достаточно. Необходимо также заранее решить вопрос с проездом, особенно если речь идёт о бесплатных поездах для обладателей FAN ID. О том, как получить билеты на матчи ЧМ-2018 в Ростове без лишних затрат и сюрпризов, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
В преддверие Нового года, — символом которого станет не только жёлтая земляная собака, но и Чемпионат мира по футболу в России, — компания «РЖД» открыла специальный сайт для болельщиков. Здесь счастливые обладатели билетов на матчи и FAN ID могут заранее забронировать места в дополнительных поездах, запускаемых специально к состязаниям FIFA 2018.
На этом виде транспорта болельщики смогут добраться в Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самару, Саранск, Сочи, Волгоград, — и, конечно, в Ростов-на-Дону. Причём проезд для владельцев «Паспортов болельщиков» (а, соответственно, и как минимум одного билета на матч) будет совершенно бесплатным.
По официальной информации, поезда для болельщиков будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагонов-ресторанов. И возможность забронировать бесплатно эти комфортные поезда доступна уже сегодня, несмотря на 90-дневную глубину продаж, установленную для поездов дальнего следования с 10 декабря.
Отметим, что, помимо железнодорожного транспорта, болельщики ЧМ-2018 могут добраться в Ростов и на самолёте. Безусловным преимуществом такого трансфера является скорость. Однако дешёвые билеты в дни матчей на сегодняшний день почти раскуплены, поэтому желающим купить билет на самолёт по выгодным ценам стоит поторопиться (и оценить предложения различных перевозчиков на разные даты — возможно дешевле будет прилететь в Ростов заранее и оплатить дополнительные 1-2 дня в гостинице).
Кстати, бронирование гостиниц на период Чемпионата мира 2018 года — ещё один актуальный вопрос. Но перед выбором объекта размещения, здесь также нужно воспользоваться одним из онлайн-сервисов сравнения цен (например, Trivago.ru). И помнить о том, что самые выгодные расценки, как правило, действуют при онлайн-бронировании. А в случае с дополнительными поездами «РЖД» билет из Интернета вообще окажется бесплатным!
18 марта 2018 года в России состоятся очередные выборы Президента, результаты которых определят будущее нашей страны на ближайшие 6 лет. Поэтому особенно важно, чтобы процесс голосования был максимально прозрачен, а результаты достоверны. Решить эти задачи призвана система видеонаблюдения компании «Ростелеком», доказавшая свою эффективность на выборах различного уровня. В наступающем году данный комплекс обеспечит прозрачность голосования на более чем 40 000 избирательных участках России, — и в помещениях территориальных избирательных комиссий всех 85 субьектов РФ. При этом хранение видеоданных будут осуществляться сразу в 7 дата-центрах «Ростелекома», а для сбора информации задействуют защищённую ИТ-инфраструктуру национального оператора.
Ростовские городские электросети предупредили жителей пр. Шолохова об отключениях электроэнергии на следующей неделе. По официальной информации, «блэкауты» ожидаются в некоторых домах проспекта с 27 по 29 декабря. При этом эксперты рекомендуют проявлять бдительность также жителям соседних зданий — в частности, избегать пользования лифтами в заявленные периоды отключений.
Вчера в донской столице торжественно открылся Центр, где можно получить паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу 2018 года. В торжественной церемонии приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, а также представители областного правительства. Напомним, что «Паспорт болельщика», — или так называемый FAN ID, — является универсальным пропуском на состязания мундиаля, а также обеспечивает безвизовый въезд в Россию и возможность бесплатного использования некоторых видов транспорта в период чемпионата. Получение данного документа обязательно для всех посетителей матчей FIFA 2018 в России — поскольку без паспорта болельщика пропуск на стадионы будет невозможен даже при наличии билета.
Компания «Ростелеком» полностью завершила запланированные на 2017 год работы по подведению оптики к медицинским учреждениям Дона. В результате высокоскоростным доступом в Интернет были обеспечены 108 больниц и поликлиник Ростовской области. Это открывает новые возможности для телемедицины и качественной диагностики даже в сельских больницах, — а также способствует развитию госуслуг. Подробнее о данном проекте рассказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе встречи с губернатором региона Василием Голубевым.
По окончанию финальной жеребьёвки FIFA 2018 возобновилась продажа билетов на Чемпионат мира по футболу в России. Со вчерашнего дня болельщики могут купить билеты на все матчи, кроме открытия и финала, — в том числе на новый стадион «Ростов-Арена». Оплатить свой заказ возможно онлайн банковской картой, при этом билеты будут доставлены покупателям бесплатно за несколько недель до начала турнира. Подробнее о возможности попасть на «мундиаль» 2018 года читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!