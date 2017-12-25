Зрителям Чемпионата FIFA 2018 — бесплатные билеты на поезд!

Чем ближе Чемпионат мира по футболу 2018 года, тем чаще болельщики задумываются о вариантах проезда к местам соревнований. Ведь купить билет на матч и получить «Паспорт болельщика FIFA» ещё не достаточно. Необходимо также заранее решить вопрос с проездом, особенно если речь идёт о бесплатных поездах для обладателей FAN ID. О том, как получить билеты на матчи ЧМ-2018 в Ростове без лишних затрат и сюрпризов, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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В преддверие Нового года, — символом которого станет не только жёлтая земляная собака, но и Чемпионат мира по футболу в России, — компания «РЖД» открыла специальный сайт для болельщиков. Здесь счастливые обладатели билетов на матчи и FAN ID могут заранее забронировать места в дополнительных поездах, запускаемых специально к состязаниям FIFA 2018.



На этом виде транспорта болельщики смогут добраться в Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самару, Саранск, Сочи, Волгоград, — и, конечно, в Ростов-на-Дону. Причём проезд для владельцев «Паспортов болельщиков» (а, соответственно, и как минимум одного билета на матч) будет совершенно бесплатным.



По официальной информации, поезда для болельщиков будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагонов-ресторанов. И возможность забронировать бесплатно эти комфортные поезда доступна уже сегодня, несмотря на 90-дневную глубину продаж, установленную для поездов дальнего следования с 10 декабря.



Отметим, что, помимо железнодорожного транспорта, болельщики ЧМ-2018 могут добраться в Ростов и на самолёте. Безусловным преимуществом такого трансфера является скорость. Однако дешёвые билеты в дни матчей на сегодняшний день почти раскуплены, поэтому желающим купить билет на самолёт по выгодным ценам стоит поторопиться (и оценить предложения различных перевозчиков на разные даты — возможно дешевле будет прилететь в Ростов заранее и оплатить дополнительные 1-2 дня в гостинице).



Кстати, бронирование гостиниц на период Чемпионата мира 2018 года — ещё один актуальный вопрос. Но перед выбором объекта размещения, здесь также нужно воспользоваться одним из онлайн-сервисов сравнения цен (например, Trivago.ru). И помнить о том, что самые выгодные расценки, как правило, действуют при онлайн-бронировании. А в случае с дополнительными поездами «РЖД» билет из Интернета вообще окажется бесплатным!