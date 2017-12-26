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Болельщиков FIFA 2018 приглашают на чемпионат по киберфутболу
В преддверие Чемпионата мира по футболу, донская столица проводит яркую акцию #РостовГотов на главной улице города. До 28 декабря перед бывшим кинотеатром «Ростов» разместилась выставка, посвящённая предстоящему мундиалю. Здесь ежедневно гостей ждёт развлекательная и информационная программа, — участники которой узнают, где лучше всего смотреть матчи FIFA 2018 вне стадиона, как получить FAN ID и где купить билеты на чемпионат. Кроме того, в информационном павильоне «Ростов-2018» можно принять участие в соревнованиях по киберфутболу — и оценить возможности виртуальной реальности в спорте.
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По данным областного правительства, павильон «Ростов-2018» на Большой Садовой, 122 оснащён информационными стойками и интерактивными панелями, рассказывающими о подготовке к Чемпионату мира по футболу. Здесь можно узнать о роли волонтёров в проведении матчей, правилах покупки билетов FIFA-2018, оформлении паспортов болельщиков, — а также об инфраструктуре, созданной к спортивному празднику.
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