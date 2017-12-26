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26 декабря 2017, Новости Ростова

Болельщиков FIFA 2018 приглашают на чемпионат по киберфутболу

Перед матчами FIFA 2018 можно размяться в киберчемпионате по футболуВ преддверие Чемпионата мира по футболу, донская столица проводит яркую акцию #РостовГотов на главной улице города. До 28 декабря перед бывшим кинотеатром «Ростов» разместилась выставка, посвящённая предстоящему мундиалю. Здесь ежедневно гостей ждёт развлекательная и информационная программа, — участники которой узнают, где лучше всего смотреть матчи FIFA 2018 вне стадиона, как получить FAN ID и где купить билеты на чемпионат. Кроме того, в информационном павильоне «Ростов-2018» можно принять участие в соревнованиях по киберфутболу — и оценить возможности виртуальной реальности в спорте.

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По данным областного правительства, павильон «Ростов-2018» на Большой Садовой, 122 оснащён информационными стойками и интерактивными панелями, рассказывающими о подготовке к Чемпионату мира по футболу. Здесь можно узнать о роли волонтёров в проведении матчей, правилах покупки билетов FIFA-2018, оформлении паспортов болельщиков, — а также об инфраструктуре, созданной к спортивному празднику.

Помимо этого, в программе мероприятий предусмотрены соревнования по киберфутболу на специальных игровых станциях, а на площадке виртуальной реальности посетители смогут по-новому взглянуть на спортивные соревнования.

Всё это гармонично дополняют викторины и розыгрыши ценных призов, которые продлятся до 28 декабря включительно. Таким образом, посетители павильона «Ростов-2018» смогут не только увлекательно провести время, но и получить памятные подарки с символикой футбольного чемпионата.

Подробнее узнать о мероприятиях и поделиться своим впечатлениями о празднике футбола на Большой Садовой, ростовчане и гости города могут используя хэш-тег #РостовГотов — и это утверждение в полной мере соответствует ситуации!.. Напомним, что в начале декабря в Ростове-на-Дону заработал новый аэропорт «Платов», построенный к ЧМ-2018, — а недавно Правительство области сообщило об окончании строительства стадиона «Ростов-Арена», где пройдут футбольные матчи мирового уровня.

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Новости Ростова

Местные звонки с таксофонов стали бесплатными навсегда!


Массовое использование сотовой связи сделало уличные таксофоны практически невидимками в мегаполисах. Однако в ряде случаев эти средства связи становятся критически важными. Например, когда батарея телефона внезапно разрядилась перед важным звонком. Но здесь возникает другая проблема — где купить таксофонную карту и подойдёт ли она к данному устройству. К счастью, теперь этот вопрос остался в прошлом — ведь с 1 января 2018 года «Ростелеком» отменяет плату за местные звонки с таксофонов! Новые правила вступят в действие под бой новогодних курантов и будут действовать бессрочно для всех 148 тысяч устройств, установленных в России.
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Зрителям Чемпионата FIFA 2018 — бесплатные билеты на поезд!


Чем ближе Чемпионат мира по футболу 2018 года, тем чаще болельщики задумываются о вариантах проезда к местам соревнований. Ведь купить билет на матч и получить «Паспорт болельщика FIFA» ещё не достаточно. Необходимо также заранее решить вопрос с проездом, особенно если речь идёт о бесплатных поездах для обладателей FAN ID. О том, как получить билеты на матчи ЧМ-2018 в Ростове без лишних затрат и сюрпризов, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на выборах Президента России


18 марта 2018 года в России состоятся очередные выборы Президента, результаты которых определят будущее нашей страны на ближайшие 6 лет. Поэтому особенно важно, чтобы процесс голосования был максимально прозрачен, а результаты достоверны. Решить эти задачи призвана система видеонаблюдения компании «Ростелеком», доказавшая свою эффективность на выборах различного уровня. В наступающем году данный комплекс обеспечит прозрачность голосования на более чем 40 000 избирательных участках России, — и в помещениях территориальных избирательных комиссий всех 85 субьектов РФ. При этом хранение видеоданных будут осуществляться сразу в 7 дата-центрах «Ростелекома», а для сбора информации задействуют защищённую ИТ-инфраструктуру национального оператора.
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На проспекте Шолохова в Ростове — предновогодние отключения света


Ростовские городские электросети предупредили жителей пр. Шолохова об отключениях электроэнергии на следующей неделе. По официальной информации, «блэкауты» ожидаются в некоторых домах проспекта с 27 по 29 декабря. При этом эксперты рекомендуют проявлять бдительность также жителям соседних зданий — в частности, избегать пользования лифтами в заявленные периоды отключений.
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В Ростове начали выдавать паспорта болельщиков FIFA 2018


Вчера в донской столице торжественно открылся Центр, где можно получить паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу 2018 года. В торжественной церемонии приняли участие Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, а также представители областного правительства. Напомним, что «Паспорт болельщика», — или так называемый FAN ID, — является универсальным пропуском на состязания мундиаля, а также обеспечивает безвизовый въезд в Россию и возможность бесплатного использования некоторых видов транспорта в период чемпионата. Получение данного документа обязательно для всех посетителей матчей FIFA 2018 в России — поскольку без паспорта болельщика пропуск на стадионы будет невозможен даже при наличии билета.
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