Болельщиков FIFA 2018 приглашают на чемпионат по киберфутболу

В преддверие Чемпионата мира по футболу, донская столица проводит яркую акцию #РостовГотов на главной улице города. До 28 декабря перед бывшим кинотеатром «Ростов» разместилась выставка, посвящённая предстоящему мундиалю. Здесь ежедневно гостей ждёт развлекательная и информационная программа, — участники которой узнают, где лучше всего смотреть матчи FIFA 2018 вне стадиона, как получить FAN ID и где купить билеты на чемпионат. Кроме того, в информационном павильоне «Ростов-2018» можно принять участие в соревнованиях по киберфутболу — и оценить возможности виртуальной реальности в спорте.

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По данным областного правительства, павильон «Ростов-2018» на Большой Садовой, 122 оснащён информационными стойками и интерактивными панелями, рассказывающими о подготовке к Чемпионату мира по футболу. Здесь можно узнать о роли волонтёров в проведении матчей, правилах покупки билетов FIFA-2018, оформлении паспортов болельщиков, — а также об инфраструктуре, созданной к спортивному празднику.



Помимо этого, в программе мероприятий предусмотрены соревнования по киберфутболу на специальных игровых станциях, а на площадке виртуальной реальности посетители смогут по-новому взглянуть на спортивные соревнования.



Всё это гармонично дополняют викторины и розыгрыши ценных призов, которые продлятся до 28 декабря включительно. Таким образом, посетители павильона «Ростов-2018» смогут не только увлекательно провести время, но и получить памятные подарки с символикой футбольного чемпионата.



Подробнее узнать о мероприятиях и поделиться своим впечатлениями о празднике футбола на Большой Садовой, ростовчане и гости города могут используя хэш-тег #РостовГотов — и это утверждение в полной мере соответствует ситуации!.. Напомним, что в начале декабря в Ростове-на-Дону заработал новый аэропорт «Платов», построенный к ЧМ-2018, — а недавно Правительство области сообщило об окончании строительства стадиона «Ростов-Арена», где пройдут футбольные матчи мирового уровня.