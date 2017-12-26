Местные звонки с таксофонов стали бесплатными навсегда!

Массовое использование сотовой связи сделало уличные таксофоны практически невидимками в мегаполисах. Однако в ряде случаев эти средства связи становятся критически важными. Например, когда батарея телефона внезапно разрядилась перед важным звонком. Но здесь возникает другая проблема — где купить таксофонную карту и подойдёт ли она к данному устройству. К счастью, теперь этот вопрос остался в прошлом — ведь с 1 января 2018 года «Ростелеком» отменяет плату за местные звонки с таксофонов! Новые правила вступят в действие под бой новогодних курантов и будут действовать бессрочно для всех 148 тысяч устройств, установленных в России.

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Плата за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи будет отменена с 1 января 2018 года по решению президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского. При этом особенно полезным нововведение станет для жителей сельской местности, зачастую лишённых качественных услуг сотовой связи, — и где установка стационарных домашних телефонов затруднена по объективным причинам.



«Наша компания сделала ещё один шаг, чтобы повысить доступность универсальных услуг связи для жителей страны. И ранее тарифы на местные звонки были приемлемыми, но нужно было купить таксофонную карту. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, многим сельским жителям отмена тарификации не только поможет сэкономить, но и сберечь время», — отметил Михаил Осеевский.



По словам топ-менеджера, ПАО «Ростелеком» обращает особое внимание на социальную функцию, выполняемую таксофонами. «Это до сих пор единственное средство связи во многих отдалённых и труднодоступных населённых пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села», — добавил президент ПАО «Ростелеком».



Напомним, что «Ростелеком» является единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивающим функционирование 148 000 универсальных таксофонов, в том числе в удалённых и труднодоступных малых населённых пунктах.



При этом тарифы на внутризоновые и междугородные звонки (включая мобильные телефоны) с таксофонов «Ростелекома» остаются без изменений.



Отмена платы за местные звонки с таксофонов продолжает добрую традицию, начатую «Ростелекомом» в августе 2017 года. Тогда национальный оператор отменил плату за Wi-Fi в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населённых пунктах. Сразу после этого был отмечен резкий рост спроса на услугу — количество интернет-сессий в точках доступа «Ростелекома» выросло на 35%, а общий объем трафика по Wi-Fi увеличился на 27%.