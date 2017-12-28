«Дом.ru Бизнес» предлагает «1С:Предприятие 8 через Интернет»

На прошлой неделе телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» добавил в «Облачную витрину» услугу «1С:Предприятие 8 через Интернет». По замыслу ведущего независимого провайдера РФ, данный сервис станет подарком не только бухгалтерам, но и владельцам бизнеса, — ведь пользоваться экосистемой «1С» можно будет за фиксированную и весьма доступную абонплату. При этом, клиентам «Дом.ru Бизнес» будут доступны все привычные возможности локальных версий «восьмёрки», использовать которые можно как со стационарных ПК, так и с мобильных* устройств под управлением Android и Apple iOS.

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Услуга «1С:Предприятие 8 через Интернет» обеспечивает онлайн-доступ к популярным приложениям без дополнительных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру. При этом в «облачной» экосистеме «1C» предприятия различного уровня смогут решать множество повседневных задач — организовать совместную удалённую работу, автоматизировать основную деятельность, вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, а также рассчитывать заработную плату, сдавать отчётность через Интернет и готовить документы для госучреждений.



На данный момент новый сервис «Дом.ru Бизнес» открывает доступ к приложениям «1С:Предприниматель», «1С:Управление нашей фирмой», «1C:Бухгалтерия», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С-КАМИН:зарплата».



В сервисе опубликованы те же версии программ «1С», которые работают локально, настроена синхронизация данных между программами, поэтому можно использовать несколько приложений одновременно. При желании пользователь в любой момент может перейти из «облачного» сервиса к использованию программы в локальном режиме или, наоборот, с переносом данных.



По информации «ЭР-Телеком», возможности облачного сервиса «1C:Предприятие 8 через Интернет», в первую очередь, оценят небольшие и средние компании, которым требуется несколько рабочих мест и достаточно типового функционала приложений. При необходимости его можно доработать, например, настроить нужные отчёты, встроить красивые бланки и т.д. Программы в «облаке» могут одновременно использовать разные сотрудники организации из любого места — офиса, дома, командировки, отпуска, в любое время, и с любых устройств (компьютер, планшет или фаблет на ОС Android и iOS).



Новый сервис «Дом.ru Бизнес» обеспечивает безопасную работу и надежное хранение данных в дата-центре, данные передаются с шифрованием на высоком уровне. Информация доступна только тем пользователям, которым предоставлены соответствующие права.



Таким образом, использование облачного сервиса позволяет клиентам «Дом.ru» сэкономить средства на приобретении локальных версий программ, снизить затраты на IT-инфраструктуру, не заботиться об обновлении приложений и форм отчетности (в сервисе они выполняются автоматически). Кроме того, пользователь всегда может обратиться на линию клиентской поддержки за консультациями по техническим и методическим вопросам.



Подключить «1С:Предприятие 8 через Интернет» в формате онлайн-сервиса по подписке и с оплатой по единому счёту за телеком-услуги можно в «Личном кабинете» на сайте компании или через персонального менеджера «Дом.ру Бизнес».



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