«Дом.ru Бизнес» предлагает «1С:Предприятие 8 через Интернет»
На прошлой неделе телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» добавил в «Облачную витрину» услугу «1С:Предприятие 8 через Интернет». По замыслу ведущего независимого провайдера РФ, данный сервис станет подарком не только бухгалтерам, но и владельцам бизнеса, — ведь пользоваться экосистемой «1С» можно будет за фиксированную и весьма доступную абонплату. При этом, клиентам «Дом.ru Бизнес» будут доступны все привычные возможности локальных версий «восьмёрки», использовать которые можно как со стационарных ПК, так и с мобильных* устройств под управлением Android и Apple iOS.
Услуга «1С:Предприятие 8 через Интернет» обеспечивает онлайн-доступ к популярным приложениям без дополнительных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру. При этом в «облачной» экосистеме «1C» предприятия различного уровня смогут решать множество повседневных задач — организовать совместную удалённую работу, автоматизировать основную деятельность, вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, а также рассчитывать заработную плату, сдавать отчётность через Интернет и готовить документы для госучреждений.
На данный момент новый сервис «Дом.ru Бизнес» открывает доступ к приложениям «1С:Предприниматель», «1С:Управление нашей фирмой», «1C:Бухгалтерия», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С-КАМИН:зарплата».
В сервисе опубликованы те же версии программ «1С», которые работают локально, настроена синхронизация данных между программами, поэтому можно использовать несколько приложений одновременно. При желании пользователь в любой момент может перейти из «облачного» сервиса к использованию программы в локальном режиме или, наоборот, с переносом данных.
По информации «ЭР-Телеком», возможности облачного сервиса «1C:Предприятие 8 через Интернет», в первую очередь, оценят небольшие и средние компании, которым требуется несколько рабочих мест и достаточно типового функционала приложений. При необходимости его можно доработать, например, настроить нужные отчёты, встроить красивые бланки и т.д. Программы в «облаке» могут одновременно использовать разные сотрудники организации из любого места — офиса, дома, командировки, отпуска, в любое время, и с любых устройств (компьютер, планшет или фаблет на ОС Android и iOS).
Новый сервис «Дом.ru Бизнес» обеспечивает безопасную работу и надежное хранение данных в дата-центре, данные передаются с шифрованием на высоком уровне. Информация доступна только тем пользователям, которым предоставлены соответствующие права.
Таким образом, использование облачного сервиса позволяет клиентам «Дом.ru» сэкономить средства на приобретении локальных версий программ, снизить затраты на IT-инфраструктуру, не заботиться об обновлении приложений и форм отчетности (в сервисе они выполняются автоматически). Кроме того, пользователь всегда может обратиться на линию клиентской поддержки за консультациями по техническим и методическим вопросам.
Подключить «1С:Предприятие 8 через Интернет» в формате онлайн-сервиса по подписке и с оплатой по единому счёту за телеком-услуги можно в «Личном кабинете» на сайте компании или через персонального менеджера «Дом.ру Бизнес».
Компания «Ростелеком» реализовала для корпоративных клиентов возможность аренды антивирусных решений ESET. Новое предложение ориентировано на различные виды бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. При этом во всех случаях клиенты «Ростелекома» могут гибко настраивать услугу в зависимости от количества защищаемых узлов, — и экономить, заменяя высокий разовый платёж доступной ежемесячной подпиской.
Широкое использование ИТ предъявляет особые требования к обеспечению безопасности. Ведь часто именно ИТ-инфраструктура становится самым уязвимым местом предприятия, — постоянно атакуемым хакерами, недобросовестными конкурентами и «инсайдерами». К счастью, сегодня услуги по мониторингу ИТ-безопасности предлагают ведущие эксперты отрасли. Например, компания «Ростелеком», продемонстрировала профессионализм в выявлении ИТ-угроз на недавней конференции в Ростове. Теперь продуктовый портфель «Ростелекома» расширится ещё больше, — ведь на этой неделе компания получила лицензию ФСТЭК России на услуги по мониторингу инфобезопасности средств и систем информатизации. Данный документ позволяет «Ростелекому» защищать корпоративных клиентов в соответствии с новыми требованиями законодательства, вступившими в силу в 2017 году.
Будущее, которое уже наступает, — причём это лишь начало глобальных перемен, — настолько сложное и противоречивое, что рассказать о нём трудно. Точнее, не хватит никакого времени! Однако настоящие лидеры способны разрушить любой шаблон. Вчера в Ростове-на-Дону перед представителями бизнеса и власти выступил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Всего за пару часов он и вице-президенты компании представили уже реализованные масштабные проекты — и поделились планами на будущее. К примеру, в режиме реального времени участники семинара смогли проверить свои смартфоны на защищённость. Аудитории представили ИТ-решение для нового аэропорта «Платов». Была анонсирована собственная группировка спутников на низкой орбите, почти безграничные ёмкости дата-центров, интеллектуальное видеонаблюдение на сотни тысяч камер, роботы, 5G — и многое другое.
Современная экономика немыслима без информационных технологий. Практически любое предприятие в той или иной степени использует «облачные» сервисы, Интернет, геолокацию, онлайн-конференции и множество других IT-услуг. А значит развитие цифровой экономики является приоритетной задачей для государства и бизнеса!.. Именно поэтому в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) был создан новый комитет по цифровой экономике под руководством президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил строительство высокоскоростной оптической магистрали на левом берегу Дона. В рамках проекта специалисты компании проложили более 20 км линий связи, — и уже подключили первые двадцать корпоративных клиентов. Таким образом, любимое место отдыха ростовчан стало ещё более комфортным с точки зрения качественных коммуникаций, — и ассортимента дополнительных услуг, перечень которых непрерывно расширяется.