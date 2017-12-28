«Облачный» антивирус для бизнеса — по подписке

Компания «Ростелеком» реализовала для корпоративных клиентов возможность аренды антивирусных решений ESET. Новое предложение ориентировано на различные виды бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. При этом во всех случаях клиенты «Ростелекома» могут гибко настраивать услугу в зависимости от количества защищаемых узлов, — и экономить, заменяя высокий разовый платёж доступной ежемесячной подпиской.

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Аренда антивирусных продуктов ESET NOD32 стала возможной благодаря сотрудничеству «Ростелекома» и известного производителя защитных решений. В рамках данного проекта представителям всех видов бизнеса, — малого, среднего и крупного, — доступны следующие версии продуктов:

специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack;

бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition;

комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз ESET NOD32 Smart Security Business Edition;

продукты для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio;

продукты для защиты файловых серверов ESET File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.

Запуск совместного проекта с ESET стал частью партнёрской экосистемы «Ростелекома», нацеленной на расширение спектра цифровых услуг и обеспечение их безопасности. Платформа партнёрской экосистемы — это технологическая платформа, на которой партнёры «Ростелекома» могут размещать свои облачные программные продукты и предлагать их корпоративным и государственным клиентам. Платформа партнёрской экосистемы позволяет автоматизировать, ускорить и упростить подключение цифровых партнёрских сервисов в инфраструктуру оператора, который может сразу предложить их клиенту. Новое решение актуально как для действующих клиентов компании, так и для новых.



«Сотрудничество с "Ростелекомом" позволит нам максимально упростить способ приобретения и лицензирования наших продуктов для корпоративных пользователей, — комментирует Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. — Новая услуга доступна для компаний любого масштаба. Для корпоративных пользователей разработан гибкий функционал заказа ключей с возможностью изменять необходимое количество защищаемых устройств и рабочих станций».



«Запуск антивирусных продуктов ESET на облачной платформе "Ростелекома" стал новым этапом развития партнерской экосистемы компании. Партнёрская экосистема позволяет "Ростелекому" предлагать клиентам не только собственные решения, но и от других ведущих игроков рынка. Развитие экосистемы выгодно всем участникам рынка: клиент получает большой выбор услуг "под ключ", партнёры — новые каналы реализации продуктов, а оператор — расширение спектра оказываемых услуг», — отметил Антон Салов, директор продуктового офиса «Партнёрские облачные услуги» ПАО «Ростелеком».



Оформить подписку на защитные решения ESET корпоративные клиенты «Ростелекома» могут обратившись к персональному менеджеру или позвонив по бесплатному номеру (800) 200-30-00.