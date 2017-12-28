«Облачный» антивирус для бизнеса — по подписке

Компания «Ростелеком» реализовала для корпоративных клиентов возможность аренды антивирусных решений ESET. Новое предложение ориентировано на различные виды бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. При этом во всех случаях клиенты «Ростелекома» могут гибко настраивать услугу в зависимости от количества защищаемых узлов, — и экономить, заменяя высокий разовый платёж доступной ежемесячной подпиской.
Аренда антивирусных продуктов ESET NOD32 стала возможной благодаря сотрудничеству «Ростелекома» и известного производителя защитных решений. В рамках данного проекта представителям всех видов бизнеса, — малого, среднего и крупного, — доступны следующие версии продуктов:
специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack;
бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition;
комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз ESET NOD32 Smart Security Business Edition;
продукты для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio;
продукты для защиты файловых серверов ESET File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.
Запуск совместного проекта с ESET стал частью партнёрской экосистемы «Ростелекома», нацеленной на расширение спектра цифровых услуг и обеспечение их безопасности. Платформа партнёрской экосистемы — это технологическая платформа, на которой партнёры «Ростелекома» могут размещать свои облачные программные продукты и предлагать их корпоративным и государственным клиентам. Платформа партнёрской экосистемы позволяет автоматизировать, ускорить и упростить подключение цифровых партнёрских сервисов в инфраструктуру оператора, который может сразу предложить их клиенту. Новое решение актуально как для действующих клиентов компании, так и для новых.
«Сотрудничество с "Ростелекомом" позволит нам максимально упростить способ приобретения и лицензирования наших продуктов для корпоративных пользователей, — комментирует Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. — Новая услуга доступна для компаний любого масштаба. Для корпоративных пользователей разработан гибкий функционал заказа ключей с возможностью изменять необходимое количество защищаемых устройств и рабочих станций».
«Запуск антивирусных продуктов ESET на облачной платформе "Ростелекома" стал новым этапом развития партнерской экосистемы компании. Партнёрская экосистема позволяет "Ростелекому" предлагать клиентам не только собственные решения, но и от других ведущих игроков рынка. Развитие экосистемы выгодно всем участникам рынка: клиент получает большой выбор услуг "под ключ", партнёры — новые каналы реализации продуктов, а оператор — расширение спектра оказываемых услуг», — отметил Антон Салов, директор продуктового офиса «Партнёрские облачные услуги» ПАО «Ростелеком».
Оформить подписку на защитные решения ESET корпоративные клиенты «Ростелекома» могут обратившись к персональному менеджеру или позвонив по бесплатному номеру (800) 200-30-00.
На прошлой неделе телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» добавил в «Облачную витрину» услугу «1С:Предприятие 8 через Интернет». По замыслу ведущего независимого провайдера РФ, данный сервис станет подарком не только бухгалтерам, но и владельцам бизнеса, — ведь пользоваться экосистемой «1С» можно будет за фиксированную и весьма доступную абонплату. При этом, клиентам «Дом.ru Бизнес» будут доступны все привычные возможности локальных версий «восьмёрки», использовать которые можно как со стационарных ПК, так и с мобильных* устройств под управлением Android и Apple iOS.
Широкое использование ИТ предъявляет особые требования к обеспечению безопасности. Ведь часто именно ИТ-инфраструктура становится самым уязвимым местом предприятия, — постоянно атакуемым хакерами, недобросовестными конкурентами и «инсайдерами». К счастью, сегодня услуги по мониторингу ИТ-безопасности предлагают ведущие эксперты отрасли. Например, компания «Ростелеком», продемонстрировала профессионализм в выявлении ИТ-угроз на недавней конференции в Ростове. Теперь продуктовый портфель «Ростелекома» расширится ещё больше, — ведь на этой неделе компания получила лицензию ФСТЭК России на услуги по мониторингу инфобезопасности средств и систем информатизации. Данный документ позволяет «Ростелекому» защищать корпоративных клиентов в соответствии с новыми требованиями законодательства, вступившими в силу в 2017 году.
Будущее, которое уже наступает, — причём это лишь начало глобальных перемен, — настолько сложное и противоречивое, что рассказать о нём трудно. Точнее, не хватит никакого времени! Однако настоящие лидеры способны разрушить любой шаблон. Вчера в Ростове-на-Дону перед представителями бизнеса и власти выступил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Всего за пару часов он и вице-президенты компании представили уже реализованные масштабные проекты — и поделились планами на будущее. К примеру, в режиме реального времени участники семинара смогли проверить свои смартфоны на защищённость. Аудитории представили ИТ-решение для нового аэропорта «Платов». Была анонсирована собственная группировка спутников на низкой орбите, почти безграничные ёмкости дата-центров, интеллектуальное видеонаблюдение на сотни тысяч камер, роботы, 5G — и многое другое.
Современная экономика немыслима без информационных технологий. Практически любое предприятие в той или иной степени использует «облачные» сервисы, Интернет, геолокацию, онлайн-конференции и множество других IT-услуг. А значит развитие цифровой экономики является приоритетной задачей для государства и бизнеса!.. Именно поэтому в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) был создан новый комитет по цифровой экономике под руководством президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил строительство высокоскоростной оптической магистрали на левом берегу Дона. В рамках проекта специалисты компании проложили более 20 км линий связи, — и уже подключили первые двадцать корпоративных клиентов. Таким образом, любимое место отдыха ростовчан стало ещё более комфортным с точки зрения качественных коммуникаций, — и ассортимента дополнительных услуг, перечень которых непрерывно расширяется.