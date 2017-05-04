Что интересует ростовчан? Новостные хиты 2017 года!

2017 год — особый для TechnoDrive! Ведь мы победили в федеральном конкурсе ИТ-журналистов. Поэтому и обзор трендов в конце года решили сделать нестандартным. Сегодня мы привязываем технологические новинки к тому, что на самом деле интересует вас, донские читатели!.. И лишь затем даём прогнозы на будущее.

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1. 4G нужен потому, что требуется Интернет в частный дом или магазин



Тему интернетизации частного сектора в Ростове поднимали неоднократно. Об оптике мечтают и жители частных домов, и представители бизнеса, у которых в районах малоэтажной застройки работают автомойки и мастерские, магазины с новыми кассовыми аппаратами, небольшие стоматологические клиники и т.д.



Об этом говорит и статистика посещаемости TechnoDrive — первым в чарте стоит текст «4G в Ростовской области: какой Интернет лучший?». Кроме него, в топ-20 входят его спутники, которые указывают на причину неослабевающего интереса к данной теме:



— В частные дома Ростова придёт Интернет от нового провайдера с «оптикой»;



— В частные дома Батайска приходит Интернет «до 250 Мбит/с»;



— Оптика «Ростелекома» появилась в 28 посёлках Ростовской области;



— Интернет в частный дом: Ростов предлагает альтернативы;



— Йота в Ростове-на-Дону подешевела, как это отразится на качестве?



— «Ростелеком» не просто новый, а очень выгодный мобильный оператор!



— Новинки «Ростелекома»: «Аллё» — и «СУПЕРСИМКА» 4G



— Как правильно подключить кассовый аппарат к Интернету?



Конечно, Интернет в частные дома ростовчан всё-таки приходит. Однако ведущие провайдеры советуют жителям Ростова и области объединяться на местах, и это правильный подход! Ведь именно за оптикой — будущее!



А 5G запустят для Интернета вещей. Пример? IoT у Nokia.



Если же нужно получить качественный сигнал здесь и сейчас, и с вашей крыши видно южное небо — рекомендуем спутниковый доступ.



В будущем, кстати, «Ростелеком» обещает группировку низкоорбитальных спутников, которые дадут связь всем россиянам, которые ещё не подключили оптику.



2. Кружки, подкурсы, школы, вузы: куда отдать ребёнка?



Когда, наконец, появляется доступ в Интернет, многие вопросы становится решить проще. В частности, проблему обучения подрастающего поколения. В том смысле, что Интернет предлагает сейчас большие возможности для выбора учебного заведения, а также упрощает запись будущих учеников.



Неудивительно, что вторым пунктом по популярности у дончан в 2017 году стоит публикация TechnoDrive «Запись через Интернет: выберите школу в Ростове уже сейчас!»



А в топ-50 входят её очевидные новости-спутники:



— Вузы Ростова-на-Дону приглашают на Дни открытых дверей (со ссылками на репортажи TechnoDrive из ИТ-вузов и колледжей донской столицы);



— «Город роботов» в Ростове: невероятное шоу для ваших детей (открыто до 8 января 2018 года, бесплатный билет для ребёнка можно получить на кассах в «Ашане»);



— Прямые онлайн-трансляции настроены к основному периоду ЕГЭ-2017;



— Программирование для школьников: бесплатные ПК — и курсы в Ростове;



— Центр технического творчества приглашает в бесплатные кружки!



— Ростовский лицей № 33 будет заниматься по материалам МФТИ;



Но что же выбрать в конечном итоге? Куда пойти учиться? Даём ссылку на две публикации известнейших брендов в сфере образования, которые нравятся, в частности, и читателям TechnoDrive. Это Институт математики, механики и компьютерных наук ЮФУ и Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики:



— Мехмат ЮФУ готовит не просто суперпрограммистов, а успешных людей!



— «Качественное ИТ-образование начинается в РКСИ»;



Оба эти материала — репортажи с Дней открытых дверей. А студенты ЮФУ, кстати, недавно выиграли в очередном престижном соревновании.



Цифровое телевидение в Ростовской области — третья по популярности тема!



Телезрители, конечно, традиционно ворчат на тему «смотреть нечего», но гораздо больше сетуют, когда пропадает сигнал цифровых мультиплексов. Мы видим это по популярности следующих новостей TechnoDrive 2017 года:



— Цифровое эфирное телевидение в Ростовской области: нет сигнала?



— Цифровое телевидение Ростовской области: второй мультиплекс есть!



— В ожидании третьего мультиплекса местами пропал второй;



— Цифровой сигнал ТВ пропадёт в 83 локациях Ростовской области;



Очевидно, это свидетельствует о большой народной любви к мультиплексам, но также о том, что эфирный сигнал периодически пропадает. В этом плане платные услуги намного надёжнее! Более того, с HD-форматом вещания сразу понимаешь, зачем нужен хороший телевизор :-))



4. «О футбол, ты мир!»



Во время Олимпиады в Сочи в чартах TechnoDrive были спортивные заголовки. А сейчас до мундиаля рукой подать, так что футбол устойчиво закрепился на четвёртом месте с публикацией «Пропуск на стадион "Ростов Арена" можно получить онлайн».



Материал о том, где в Ростове можно получить FAN ID, вышел совсем недавно, поэтому ещё не набрал много просмотров. Точный адрес, по которому можно получить идентификатор болельщика — ул. Нижнебульварная, дом 6.



Мы забыли написать об электронной оплате за проезд и парковку в Ростове!



Заголовки-лидеры достаточно красноречивы! Ростовчан заботит проблема электронной оплаты за парковку, проезд в общественном транспорте, а также новые «виртуальные такси»:



— Какое такси выгоднее в Ростове, «Яндекс.Такси» или Uber?



— «Электронный» проезд в Ростове будет стоить чуть дешевле;



— Платные парковки: разрешения для резидентов Ростова — бесплатно;



— Ростовчане предпочитают оплачивать парковку со смартфонов.



Что выпало из донского чарта? Нас меньше, чем россиян в целом, интересует компьютерная безопасность — и «нюансы» работы сотовых компаний



Если посмотреть на российский чарт, то некоторые позиции там выше, чем по Ростову и Ростовской области. Прежде всего, бросается в глаза, что жителей Донского края не очень интересуют следующие общероссийские хиты TechnoDrive:



— Как отключить автоматические платные подписки? (девятое место в РО — против первого в РФ);



— Apple ID блокируется без вирусов: приманкой является «бесплатный контент» (разница в 35 позиций);



— WiFi-роутер Asus: настройка портов, чтобы трудно было взломать!



— Сотовые операторы научились имитировать исходящие вызовы;



— Анлим отменяется: архивные опции «МегаФона» ждёт модернизация;



— Сотовый роуминг Абхазии оказался «бразильским», но 3G/4G выручит;



— Роутер с вирусом: опасная эпидемия «подмены сайтов» нарастает!



— Трафик TELE2 может «сгорать» мелким оптом;



— Архивные тарифы МТС снова выросли;



— Ваш Айфон может заблокироваться? Принимайте срочные меры!



— Документы с вирусами приходят якобы «от налоговой и приставов».



Одно из возможных объяснений этого — пункт 1-й чарта TechnoDrive. Ведь чтобы беспокоиться о заражённом роутере на широком канале (или о платных подписках на видеоконтенте), уже должен быть нормальный доступ в Интернет. Хотя, разумеется, заразиться можно и на 3G, неудачно скачав приложение! В любом случае, — на первый взгляд, — жители донского края «заморачиваются» на эти темы меньше остальных россиян.



Интернет вещей ещё не наступил, — а с кибербезопасностью дела совсем плохи



Между тем, уделять внимание ИТ-безопасности стоит. Скажем пару слов о новых, ранее невиданных угрозах, появившихся в 2017 году: глобальная WiFi-уязвимость, невидимые угрозы в Intel ME (и сюрпризы Play Store, для полноты картины).



Если вкратце, то от WiFi-уязвимости, — при отсутствии обновлений ОС, — защитит только кабель (подключённый вместо WiFi).



С Intel ME можно попробовать бороться отключением DHCP на роутере (т/е ручным вводом сетевых настроек на каждом вашем клиентском устройстве); закрытием на роутере доступа к портам 5900, 16992-16995 у всех клиентов; добавление в ПК отдельной, НЕ-интеловской сетевой карты (и её использование вместо встроенной в материнскую плату «сетевухи»).



Разумеется, это отдаёт шаманством, поскольку никто не знает, чем именно занимается встроенная в железо Intel отдельная операционная система MINIX, к которой у пользователей нет никакого доступа.



С третьим пунктом совсем плохо, тут можно посоветовать одно — ставьте банковские приложения ТОЛЬКО на отдельный телефон, на котором не устанавливается больше ничего, кроме регулярных обновлений ОС (и данного приложения). И не стоит держать фотографии своих кредиток, — «чтобы было удобнее пользоваться», — в своём фотоальбоме на гаджете! В этом месте не надо смеяться, а впору плакать...



А что с электромобилями, исследованиями дальнего космоса, 3D-печатью органов, криптовалютой?..



— 3D-биопринтинг, конечно, имеет место быть. И это не фейк, поскольку крупные компании не инвестируют в химеры!



— Подвижки с запуском микромодулей к ближайшим звёздам есть, но лучше бы они НЕ строили этот гигантский лазер никогда. Почему? Связь с орбитальными аппаратами порой уязвима, а подобный «гаджет» на орбите, наверное, мечта всех хакеров.



— Криптовалюты? По этой теме есть хорошая статья в Википедии. ЦБ, напомним, тоже неоднократно высказывал своё авторитетное мнение.



— Электромобили? У них есть недостаток, они долго заряжаются при использовании обычной сети. Как минимум, нужна 3-фазная розетка. И по-хорошему, чтобы быстро, как в АЗС, понадобится ток в сотни ампер!



К этому вопросу можно вернуться после модернизации энергетической системы в масштабе РФ. Возможно ли это? Да, ведь совместно с энергетиками (и не только!) работают ведущие ИТ-компании России.