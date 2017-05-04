Что интересует ростовчан? Новостные хиты 2017 года!
2017 год — особый для TechnoDrive! Ведь мы победили в федеральном конкурсе ИТ-журналистов. Поэтому и обзор трендов в конце года решили сделать нестандартным. Сегодня мы привязываем технологические новинки к тому, что на самом деле интересует вас, донские читатели!.. И лишь затем даём прогнозы на будущее.
1. 4G нужен потому, что требуется Интернет в частный дом или магазин
Тему интернетизации частного сектора в Ростове поднимали неоднократно. Об оптике мечтают и жители частных домов, и представители бизнеса, у которых в районах малоэтажной застройки работают автомойки и мастерские, магазины с новыми кассовыми аппаратами, небольшие стоматологические клиники и т.д.
Об этом говорит и статистика посещаемости TechnoDrive — первым в чарте стоит текст «4G в Ростовской области: какой Интернет лучший?». Кроме него, в топ-20 входят его спутники, которые указывают на причину неослабевающего интереса к данной теме:
Конечно, Интернет в частные дома ростовчан всё-таки приходит. Однако ведущие провайдеры советуют жителям Ростова и области объединяться на местах, и это правильный подход! Ведь именно за оптикой — будущее!
А 5G запустят для Интернета вещей. Пример? IoT у Nokia.
Если же нужно получить качественный сигнал здесь и сейчас, и с вашей крыши видно южное небо — рекомендуем спутниковый доступ.
В будущем, кстати, «Ростелеком» обещает группировку низкоорбитальных спутников, которые дадут связь всем россиянам, которые ещё не подключили оптику.
2. Кружки, подкурсы, школы, вузы: куда отдать ребёнка?
Когда, наконец, появляется доступ в Интернет, многие вопросы становится решить проще. В частности, проблему обучения подрастающего поколения. В том смысле, что Интернет предлагает сейчас большие возможности для выбора учебного заведения, а также упрощает запись будущих учеников.
Но что же выбрать в конечном итоге? Куда пойти учиться? Даём ссылку на две публикации известнейших брендов в сфере образования, которые нравятся, в частности, и читателям TechnoDrive. Это Институт математики, механики и компьютерных наук ЮФУ и Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики:
— Мехмат ЮФУ готовит не просто суперпрограммистов, а успешных людей!
— «Качественное ИТ-образование начинается в РКСИ»;
Оба эти материала — репортажи с Дней открытых дверей. А студенты ЮФУ, кстати, недавно выиграли в очередном престижном соревновании.
Цифровое телевидение в Ростовской области — третья по популярности тема!
Телезрители, конечно, традиционно ворчат на тему «смотреть нечего», но гораздо больше сетуют, когда пропадает сигнал цифровых мультиплексов. Мы видим это по популярности следующих новостей TechnoDrive 2017 года:
— Цифровое эфирное телевидение в Ростовской области: нет сигнала?
Очевидно, это свидетельствует о большой народной любви к мультиплексам, но также о том, что эфирный сигнал периодически пропадает. В этом плане платные услуги намного надёжнее! Более того, с HD-форматом вещания сразу понимаешь, зачем нужен хороший телевизор :-))
Материал о том, где в Ростове можно получить FAN ID, вышел совсем недавно, поэтому ещё не набрал много просмотров. Точный адрес, по которому можно получить идентификатор болельщика — ул. Нижнебульварная, дом 6.
Мы забыли написать об электронной оплате за проезд и парковку в Ростове!
Заголовки-лидеры достаточно красноречивы! Ростовчан заботит проблема электронной оплаты за парковку, проезд в общественном транспорте, а также новые «виртуальные такси»:
Что выпало из донского чарта? Нас меньше, чем россиян в целом, интересует компьютерная безопасность — и «нюансы» работы сотовых компаний
Если посмотреть на российский чарт, то некоторые позиции там выше, чем по Ростову и Ростовской области. Прежде всего, бросается в глаза, что жителей Донского края не очень интересуют следующие общероссийские хиты TechnoDrive:
Одно из возможных объяснений этого — пункт 1-й чарта TechnoDrive. Ведь чтобы беспокоиться о заражённом роутере на широком канале (или о платных подписках на видеоконтенте), уже должен быть нормальный доступ в Интернет. Хотя, разумеется, заразиться можно и на 3G, неудачно скачав приложение! В любом случае, — на первый взгляд, — жители донского края «заморачиваются» на эти темы меньше остальных россиян.
Интернет вещей ещё не наступил, — а с кибербезопасностью дела совсем плохи
Если вкратце, то от WiFi-уязвимости, — при отсутствии обновлений ОС, — защитит только кабель (подключённый вместо WiFi).
С Intel ME можно попробовать бороться отключением DHCP на роутере (т/е ручным вводом сетевых настроек на каждом вашем клиентском устройстве); закрытием на роутере доступа к портам 5900, 16992-16995 у всех клиентов; добавление в ПК отдельной, НЕ-интеловской сетевой карты (и её использование вместо встроенной в материнскую плату «сетевухи»).
Разумеется, это отдаёт шаманством, поскольку никто не знает, чем именно занимается встроенная в железо Intel отдельная операционная система MINIX, к которой у пользователей нет никакого доступа.
С третьим пунктом совсем плохо, тут можно посоветовать одно — ставьте банковские приложения ТОЛЬКО на отдельный телефон, на котором не устанавливается больше ничего, кроме регулярных обновлений ОС (и данного приложения). И не стоит держать фотографии своих кредиток, — «чтобы было удобнее пользоваться», — в своём фотоальбоме на гаджете! В этом месте не надо смеяться, а впору плакать...
А что с электромобилями, исследованиями дальнего космоса, 3D-печатью органов, криптовалютой?..
— 3D-биопринтинг, конечно, имеет место быть. И это не фейк, поскольку крупные компании не инвестируют в химеры!
— Подвижки с запуском микромодулей к ближайшим звёздам есть, но лучше бы они НЕ строили этот гигантский лазер никогда. Почему? Связь с орбитальными аппаратами порой уязвима, а подобный «гаджет» на орбите, наверное, мечта всех хакеров.
Уже на следующей неделе в России начнутся традиционные рождественские каникулы. С 30 декабря по 8 января включительно жители нашей страны погрузятся в праздничную атмосферу. Неотъемлемым атрибутом которой, конечно, является телевизор. Традиционные новогодние шоу-программы, любимые фильмы, концерты и яркие премьеры — всё это ждёт россиян, заранее позаботившихся о качественном телепросмотре. А тем, кто ещё не подключился к цифровому ТВ, спутниковые операторы в канун Нового года предлагают особенно выгодные условия. В частности, «НТВ+» предлагает смотреть базовый пакет до конца зимы всего за 1 руб/мес, а интернет-провайдеры гарантируют спутниковый безлимит (по которому можно в том числе смотреть ТВ везде) по тарифу 990 руб/мес. Отличные варианты новогодних подарков — себе и близким!..
В преддверие Нового года компания «Ростелеком» подготовила для малого и среднего бизнеса настоящий подарок. Речь идёт о корпоративном Интернете в любой точке России, доступном через универсальный роутер Wi-Fi. Причём необходимое оборудование 4G LTE абоненты «Ростелекома» получат всего за 1 рубль!.. Оформить заказ на комплекты «Интернет для бизнеса» организации и предприниматели могут на сайте «Ростелекома». А при получении высокоскоростных роутеров их установка и настройка по инструкции займёт не более 5 минут. Подробнее о новом предложении для корпоративных клиентов читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
На минувшей неделе компания «Ростелеком» и технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Подписанный документ предусматривает сотрудничество сторон в области спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Кроме того, эксперты «Ростелекома» помогут ТП «НИСС» в развитии геоинформационных систем и расширении спектра услуг космической связи.
Пока Илон Маск и SpaceX готовятся запустить первые 800 спутников для обеспечения быстрым спутниковым Интернетом территории США, жителям Ростова-на-Дону и юга России уже доступен спутниковый безлимит за 990 рублей в месяц. Воспользоваться этим предложением в преддверие новогодних праздников могут клиенты компании «Элтек». Причём, спутниковое оборудование можно приобрести в кредит или рассрочку на выгодных условиях. Подробнее об этой и других новогодних акциях читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Строительство и обслуживание современных сетей связи — занятие сложное и очень затратное. Особенно это заметно в беспроводном сегменте, где технологии стремительно сменяют друг друга. Поэтому крупные операторы всё чаще объединяются! Так было со стандартом 4G, для развёртывания которого, к примеру, объединили усилия «Билайн» и «МегаФон», а также «Теле2» и «Ростелеком». И, конечно, быстрое строительство сетей 5G в России было бы затруднительно без альянса ведущих игроков рынка. Поэтому сообщение о сотрудничестве компании «Ростелеком» и сотового оператора «МегаФон» при развитии сетей 5G стало приятной и закономерной новостью. В первую очередь, для будущих абонентов!