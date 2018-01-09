В какой школе Ростова собирают лучших роботов?

Нынешним детям предстоит жить в мире роботов — и это факт! Поэтому подрастающее поколение уже сегодня активно приучают к электронным помощникам. Причём не только как будущих пользователей, но и в качестве созидателей. В частности, на минувших выходных юных ростовчан ждала не только уникальная выставка «Город роботов», но и соревнования по робототехнике. Так, на базе «Центра детского технического творчества» состоялся конкурс «Новогодние каникулы роботов», — а в Аксае блестящие навыки в области робототехники продемонстрировали семиклассники (!) юридической гимназии. Подробнее об успехах юных техников читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Начнём с ростовской «Недели науки, техники и спорта», организованной на базе МБОУ ДО «Центр детского технического творчества». Одним из её ярких событий стал конкурс «Новогодние каникулы роботов», состоявшийся 5 января. В рамках данных состязаний юные робототехники проявили свои таланты в номинациях «Сумо», «Счётчик-трактория» и «Выставка LEGO-роботов».
Напомним, что в номинации «Счётчик-траектория» запрограммированный робот за отведённое время должен преодолеть трассу, подсчитав количество цилиндров определённого цвета и на финише вывести на дисплей полученное значение. С этим заданием лучше всего справились подопечные ростовского «Центра детского технического творчества», завоевавшие I и II место, — а также команда ГБУ ДО РО ОЦТТУ, получившая «бронзу».
Большим интересом зрителей пользовались и соревнования электронных борцов сумо, задача которых состояла в выталкивании противника за линию ринга. Лучшим игроком в данной категории оказался робот МБУ ДО ДДТ Советского района, а II и III место в данной номинации заслуженно получила академия «Оптимус».
В свою очередь, на выставке LEGO-роботов были представлены десятки интересных помощников. Среди них «Робот-пылесос», «Дед Мороз», «Капитан Краб», «Крокодил Гена» и другие экспонаты. В результате строгого отбора жюри присвоило первое место МБУ ДО ДДТ Советского района, «серебро» получили учащиеся «Классического лицея №1», а третьего места был удостоен робот МБУ ДО ЦДТТ.
Примечательно, что навыки робототехники проявляют не только учащиеся технических кружков. Например, семиклассники из МАОУ «Юридическая гимназия №9 им. Сперанского» стали абсолютными победителями на региональных соревнованиях робототехников в Аксае.
На конкурсе «РобоSkарт-2017» ученики Александр Гирин и Игорь Бородавкин заняли первое место. Что стало отличным подтверждением качества образования в кружке «Информатика и робототехника», организованном учителем Еленой Богославской.
Отметим, что учащиеся данной гимназии уже не в первый раз занимают призовые места на состязаниях робототехников. В частности, они ежегодно становятся участниками профильных смен МДЦ «Артек». Например, в декабре 2017 года семь гимназистов посетили смену «Артек информационный».
Таким образом, конструкторские и инженерные навыки юных ростовчан получают высокие оценки на общероссийском уровне. А это значит, что нынешние школьники готовы не только жить в мире роботов, но и активно создавать его.
В современном мире создание роботов становится всё более привычным делом, — справиться с которым порой могут даже дети. В этом убедились гости VIII Фестиваля науки юга России, на соревнованиях по робототехнике Eco Robot. Принять участие в данном конкурсе могли команды школьников в возрасте от 10 до 14 лет, перед которыми была поставлена серьёзная задача — собрать и запрограммировать робота-уборщика ТБО. Кто же победил?
История уличного освещения насчитывает ровно шесть веков. Считается, что первые фонари на зданиях появились в 1417 году, благодаря лондонскому мэру Генри Бартону. Вскоре эту инициативу подхватили французы. А спустя почти три века, — 4 декабря 1706 года, — Пётр I велел вывесить фонари на фасадах улиц Санкт-Петербурга, выходящих к Петропавловской крепости. С этого момента началась история уличного освещения в России. На протяжении веков менялся внешний вид фонарей и используемые технологии. Сначала это были тусклые плафоны с обыкновенными свечами или маслом. Затем, в начале XIX века, появились более яркие газовые фонари, которыми вручную управляли фонарщики. Сегодня для нас привычны электрические источники света, управляемые фотоэлементами и датчиками движения. Но прогресс на этом не остановился!.. Очередным витком эволюции уличного освещения могут стать интеллектуальные дроны со светодиодными прожекторами, разработанные шведской компанией NiQe Robotics.
В минувшее воскресенье на базе ростовского Центра детского технического творчества состоялись соревнования «РобоКарусель», — участниками которых стали школьники 7-11 классов. При этом юным робототехникам пришлось продемонстрировать не только практические навыки, но и теоретическую подготовку. Пока их «подопечные» играли в гольф, боулинг и проходили лабиринты, конкурсанты соревновались в знаниях по физике. И самые лучшие из них получили достойную награду — приглашения на IX Всероссийский фестиваль «РобоФест-2017» в Москву. Подробнее об увлекательных состязаниях в Ростове читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Одной из перспективных профессий будущего, несомненно, является программирование роботов. Причём это не обязательно должны быть антропоморфные дроиды с искусственным интеллектом. Сегодня гораздо более востребованы программисты промышленных роботов и станков с ЧПУ, — которые даже в условиях кризиса могут рассчитывать на высокую зарплату и хорошие условия труда. Более того, талантливые девелоперы смогут удалённо работать сразу на нескольких предприятиях, несмотря на границы и расстояния!.. Однако, сначала необходимо научиться виртуозно программировать промышленных роботов. И первым шагом в этом направлении может стать обучение на базе лаборатории, недавно открывшейся в Новочеркасске.
Развитие робототехники уже в ближайшие годы существенно изменит структуру рынка труда. По оценкам экспертов, человек уступит искусственному интеллекту должности операторов call-центров, консультантов, кассиров, переводчиков и ряд других… Однако, вместо этого, существенно вырастет спрос на специалистов в области робототехники — проектировщиков роботов, инженеров и программистов. А значит, самое время пройти обучение по программе «Основы программирования роботов», набор на которую недавно открылся в Ростове-на-Дону!..