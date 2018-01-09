В какой школе Ростова собирают лучших роботов?

Нынешним детям предстоит жить в мире роботов — и это факт! Поэтому подрастающее поколение уже сегодня активно приучают к электронным помощникам. Причём не только как будущих пользователей, но и в качестве созидателей. В частности, на минувших выходных юных ростовчан ждала не только уникальная выставка «Город роботов», но и соревнования по робототехнике. Так, на базе «Центра детского технического творчества» состоялся конкурс «Новогодние каникулы роботов», — а в Аксае блестящие навыки в области робототехники продемонстрировали семиклассники (!) юридической гимназии. Подробнее об успехах юных техников читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Начнём с ростовской «Недели науки, техники и спорта», организованной на базе МБОУ ДО «Центр детского технического творчества». Одним из её ярких событий стал конкурс «Новогодние каникулы роботов», состоявшийся 5 января. В рамках данных состязаний юные робототехники проявили свои таланты в номинациях «Сумо», «Счётчик-трактория» и «Выставка LEGO-роботов».



Напомним, что в номинации «Счётчик-траектория» запрограммированный робот за отведённое время должен преодолеть трассу, подсчитав количество цилиндров определённого цвета и на финише вывести на дисплей полученное значение. С этим заданием лучше всего справились подопечные ростовского «Центра детского технического творчества», завоевавшие I и II место, — а также команда ГБУ ДО РО ОЦТТУ, получившая «бронзу».



Большим интересом зрителей пользовались и соревнования электронных борцов сумо, задача которых состояла в выталкивании противника за линию ринга. Лучшим игроком в данной категории оказался робот МБУ ДО ДДТ Советского района, а II и III место в данной номинации заслуженно получила академия «Оптимус».



В свою очередь, на выставке LEGO-роботов были представлены десятки интересных помощников. Среди них «Робот-пылесос», «Дед Мороз», «Капитан Краб», «Крокодил Гена» и другие экспонаты. В результате строгого отбора жюри присвоило первое место МБУ ДО ДДТ Советского района, «серебро» получили учащиеся «Классического лицея №1», а третьего места был удостоен робот МБУ ДО ЦДТТ.



Примечательно, что навыки робототехники проявляют не только учащиеся технических кружков. Например, семиклассники из МАОУ «Юридическая гимназия №9 им. Сперанского» стали абсолютными победителями на региональных соревнованиях робототехников в Аксае.



На конкурсе «РобоSkарт-2017» ученики Александр Гирин и Игорь Бородавкин заняли первое место. Что стало отличным подтверждением качества образования в кружке «Информатика и робототехника», организованном учителем Еленой Богославской.



Отметим, что учащиеся данной гимназии уже не в первый раз занимают призовые места на состязаниях робототехников. В частности, они ежегодно становятся участниками профильных смен МДЦ «Артек». Например, в декабре 2017 года семь гимназистов посетили смену «Артек информационный».



Таким образом, конструкторские и инженерные навыки юных ростовчан получают высокие оценки на общероссийском уровне. А это значит, что нынешние школьники готовы не только жить в мире роботов, но и активно создавать его.