Отмена роуминга не снизит расходы абонентов?

Уже в первой половине 2018 года российские операторы отменят понятие внутрисетевого и национального роуминга. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на совещании в Москве. Для абонентов это означает выравнивание тарифов на всей территории страны (возможно, с некоторыми оговорками для Крыма), — причём декларируется снижение цен для путешественников в 2-3 раза, «в зависимости от условий обслуживания и удалённости поездки». Тем временем, ряд экспертов относится к подобным прогнозам с умеренным скептицизмом и обращает внимание на схемы компенсации «выпадающих доходов», уже реализуемые сотовыми операторами. О хитросплетениях «безроуминговых тарифов» — и возможностях реально сэкономить на связи, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Внутренний роуминг станет выглядеть иначе, так что расходы могут не снизиться



Безусловно, отмена роуминга в России является важным этапом эволюции сотовой связи, — наряду с переносимостью номеров и обнулением платы за входящие вызовы. Однако трудно поверить, что операторы смирятся с уменьшением ARPU и не предпримут каких-либо действий для компенсации «выпадающих доходов». Напомним, что на бесплатные входящие российские сотовики в своё время быстро отреагировали введением «платы за соединение» и переходом в ряде случаев на поминутную тарификацию.



Какой же ответ готовят мобильные провайдеры на отмену роуминга, ставшего «пережитком прошлого»?.. По мнению экспертов TechnoDrive, на смену этому рудименту приходит ещё более древний термин из эпохи СССР. Речь идёт о так называемых «сопутствующих товарах*». Причём, если в советской торговле «нагрузкой» к модным туфлям мог выступать, например, неликвидный утюг, то у нынешних сотовиков «в комплекте» с доступным голосовым трафиком и мобильным Интернетом идут не так уж и необходимые в эпоху мессенджеров сотни SMS-сообщений.



Более того, даже упомянутые SMS-пакеты, включённые в абонплату, могут принести оператору дополнительный доход! Например, если абонент не обратил внимание, что речь идёт лишь о сообщениях на номера «домашнего региона» — и, находясь в Москве, отправил SMS на местный телефон. За такую услугу «вне пакета» абоненту придётся заплатить дополнительно (при том, что голосовые вызовы на этот же номер входят в ежемесячную квоту).



Подобная тарификация, кстати, полностью укладывается в концепцию безроумингового пространства. Ведь формально на всей территории России действует единый тариф, — а что стоимость услуги связи, например, до Краснодара и до Владивостока будет одинаковой никто не обещал.



Продолжая логическую цепочку, можно предположить, что немногочисленные тарифы без абонплаты, — и включённых услуг, — оказываются наиболее дорогими, с расчётом на достаточный ARPU при минимальном трафике. Таким образом, сотовые абоненты окажутся перед выбором: либо высокие расценки за отдельные услуги связи, либо «универсальный пакет» с заведомо избыточными сервисами и регулярной абонплатой. Иными словами, «можно использовать больше услуг по демократичной цене, но платить меньше — нельзя».



(Хотя некоторые используют мобилы только для исходящих звонков. При этом и заряжать аккумулятор надо очень редко. Но вряд ли такой клиент — мечта сотового оператора! — БЗ)



Конечно, в условиях конкуренции вспоминается известная фраза Егора Гайдара о том, что «рынок всё расставит по местам» (с) Адам Смит. Однако, в некоторых случаях подобная схема не приводит к ожидаемому результату. Достаточно посмотреть, например, на стоимость продуктов и услуг в аэропортах.



«Сообщающиеся сосуды роуминга»



Ещё одним способом «компенсации» единых тарифов по России является рост расценок на международный роуминг. К данной мере некоторые операторы прибегли уже сейчас, поставив своеобразные «антирекорды».



Хотя, в данном случае путешественники могут избежать лишних расходов множеством «обходных путей». Например, купить «турсимку» в России, подключиться к местному оператору в стране пребывания — или пользоваться услугами связи только по бесплатному Wi-Fi. Конечно, для деловых контактов это не слишком удобно, а порой неприемлемо, — поэтому «сотовики» могут рассчитывать на увеличение денежного потока от корпоративных клиентов пропорционально росту тарифов. А вот туристов на отдыхе подобные цены наверняка заставят внимательнее присмотреться к альтернативным вариантам.



Впрочем, искусственный интеллект сотовых операторов наверняка просчитал последствия повышения цен в международном роуминге. А значит, за отмену внутрисетевого и национального роуминга частично заплатят «корпоративщики» в зарубежных поездках. Напрашивается аналогия с перекрёстным субсидированием в российской электроэнергетике. Хотя отмена национального роуминга имеет ещё один любопытный оттенок, связанный с обслуживанием абонентов «Теле2».



«Национальный роуминг Tele2: деньги или имидж?..»



Напомним, что под национальным роумингом понимается обслуживание абонента в сети другого оператора на территории России. Данное явление было распространено на этапе развития сотовой связи. Например, в 2002 году автор данных строк во время командировки в Москву пользовался услугами сразу трёх операторов с SIM-картой северокавказского «МегаФона». Конечно, национальный роуминг в сетях МТС и «Билайна» был почти втрое дороже, — однако на то время «МегаФон» почти не был представлен на станциях столичного метро, да и покрытие за пределом МКАД было весьма неравномерным.



Сегодня, когда сети «большой тройки» практически сопоставимы по покрытию, — как минимум «классическим» GSM второго поколения, — национальный роуминг стал экзотикой (за исключением Крыма, где по данной схеме работают все четыре ведущих оператора мобильной связи России). Если же говорить об остальной территории страны, то «большая тройка» сейчас запрещает регистрацию своих абонентов в сетях конкурентов, кроме случаев официального объявления режима чрезвычайной ситуации.



Фактически коммерческий национальный роуминг сохранился в России только у компании «Теле2», — за пределами 65 регионов присутствия. Здесь SIM-карты дискаунтера регистрируются, как правило, в сети «Билайн», — а услуги оказываются по единым тарифам внутрисетевого роуминга.



Разумеется, межоператорские тарифы в данном случае не разглашаются. Однако можно предположить, что они выше, чем пакетные расценки в домашней сети. А если это так, — и «Билайн» не согласится на их снижение, — то возможна ситуация, когда «Теле2» начнёт работать в этих регионах в убыток. Такая ситуация, конечно, сохранит лояльность абонентов, но вряд ли порадует владельцев компании и акционеров в краткосрочной перспективе.



С другой стороны, у «Теле2» ещё есть время, чтобы найти компромисс с партнёрами, либо попытаться построить собственные сети в «недостающих» регионах. По мнению экспертов TechnoDrive, отказ от обслуживания абонентов в указанных регионах при отмене национального роуминга вряд ли возможен.



«Радоваться отмене роуминга ещё рано»



Итак, несмотря на планы по отмене роуминга в России, абонентам не стоит расслабляться по целому ряду причин. Во-первых, новые правила в силу ещё не вступили, — а значит для ряда тарифов расценки в «домашнем регионе» и путешествиях по-прежнему отличаются.



Более того, судьба упомянутых тарифов после отмены роуминга до конца неясна. Весьма вероятно, что пользователей принудительно и автоматически переведут на «модифицированные тарифы» с новыми параметрами. Изучить которые, при подобном развитии событий, нужно будет очень внимательно — вчитываясь в каждую сноску и мелкий шрифт.



Отметим, что пока снизить тарифы на роуминг, — в некоторых случаях, — можно с помощью дополнительных услуг, информация о которых приходит от операторов через смс под призывными заголовками «В ... как дома!». Однако по возвращении их нужно обязательно и как можно скорее отключить в «Личном кабинете» (USSD-команды, предлагаемые оператором, иногда не срабатывают и абонплата продолжает списываться каждый день). А многие просто не заметят дополнительный червонец каждый день, и будут платить, платить и платить.



Во-вторых, даже уже действующие, на первый взгляд, «безроуминговые тарифы» имеют подводные камни. Помимо упомянутых выше «домашних» SMS-пакетов, неочевидные ограничения есть и на мобильный Интернет. Например, у «МегаФона» в линейке «Включайся!» зоной действия интернет-пакетов крупными буквами указана Россия, — но если перейти по ссылке «Подробнее», то можно узнать, что «на территории Магаданской, Сахалинской областей, Республики Якутии, Чукотского АО, Камчатского Края, г. Норильска и Таймырского МР, а также Республики Крым и г. Севастополь тариф за 1 Мб составляет 9,9 руб». И это лишь один из множества примеров, с которыми могут столкнуться абоненты различных компаний!



Таким образом, действительно сэкономить на сотовой связи смогут лишь очень внимательные пользователи, — постоянно отслеживающие «хитрости» мобильных операторов и противопоставляющие им собственную осторожность. Всё как обычно, в общем.



* — Сейчас это бонусы во всех их многочисленных проявлениях, которые не являются деньгами в чистом виде, зато эффективно стимулируют потратить кровные рубли на не всегда нужные товары — БЗ