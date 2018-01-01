Антилидер поневоле

Работа крупного оператора связи сложна и многогранна, поэтому иногда случаются накладки. Более того, порой бизнес-процессы «дают сбой» сразу по нескольким направлениям. С подобной ситуацией в конце минувшего года столкнулся «Билайн», возглавивший антирейтинги Роскомнадзора по количеству «серых» SIM-карт в России и числу базовых станций, эксплуатирующихся с нарушениями. Кроме того, в декабре ростовский «Билайн» был оштрафован за списание денег со счёта абонента без согласия последнего.

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Проблемные базовые станции



По информации Роскомнадзора, на данный момент в нашей стране действует более 2 млн РЭС различных служб радиосвязи. Подобное разнообразие, разумеется, требует строгого контроля — во избежание перекрёстных помех и других нарушений. Однако операторы связи иногда торопятся с развитием сетей и запускают базовые станции до получения разрешительной документации.



Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, осуществляемого Роскомнадзором.



По официальным данным, лишь за 11 месяцев 2017 года в России выявлено более 16 700 «не совсем легальных» базовых станций. И хотя оборудование «под чёрным флагом» обнаружили у всех операторов «большой четвёрки», наибольшее число нарушений пришлось на сеть «Билайна». Здесь эксперты выявили 6 224 базовые станции, эксплуатировавшиеся без разрешений.



По каждому из этих фактов Роскомнадзором были приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Которое предусматривает, в частности, штраф от 3000 до 5000 рублей по каждому факту нарушения. Таким образом, если вина юрлица будет доказана, оператору придётся заплатить не менее 18,6 млн рублей.



Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Роскомнадзор рекомендовал «Билайну», — и другим операторам «большой четвёрки», — более тщательно просчитывать сроки получения разрешительной документации и запускать базовые станции только после получения полного пакета документов. Очевидно, что подобная дисциплина, окажется весьма полезной в преддверие запуска сетей 5G, рассчитанных на гораздо большее количество РЭС, которые должны работать гармонично и без взаимных помех.



При этом точки 5G будут обслуживать, к примеру, умные автомобили.



И снова платный контент



Тем временем, в Ростовской области «Билайну» предстоит выплатить 30 000 рублей за нарушение условий лицензии и закона «О связи». По данным Роскомнадзора, речь идёт о списании денежных средств за контент-услуги, на которые абонент не подписывался. Более того, как следует из материалов дела, «Билайн» не предоставил клиенту информацию о тарифах на услуги, кратком содержании соответствующих сервисов, лице, предоставляющем конкретную услугу, и лицевом счёте, с которого осуществляется списание денег.



В результате Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о привлечении ПАО «Вымпел-Коммуникации», работающего под брендом «Билайн», к административной ответственности.



Отметим, что контент-услуги довольно часто вызывают нарекания со стороны абонентов сотовой связи. И зачастую в них виноват не только оператор, но и недобросовестные поставщики соответствующих сервисов. Однако именно на провайдера возлагается непростая задача по контролю качества подобных услуг и исключению злоупотреблений. Таким образом, «Билайну», вероятно, стоит более внимательно отнестись к работе с партнёрами.



Симки без регистрации — под запретом.



При этом пристального внимания заслуживают не только «независимые» контент-провайдеры, но и дилеры, продающие SIM-карты «Билайна» без паспорта. Ведь в минувшем году оператор, «живущий на яркой стороне», возглавил антирейтинг по количеству изъятых «серых» SIM-карт. Причём ближайшего конкурента в этом списке «Билайн» опередил в 3,5 раза — на долю компании пришлось 57 723 незарегистрированные «симки».



Отметим, что речь идёт стартовых комплектах, продававшихся недобросовестными дилерами без заключения договоров и предъявления абонентом паспорта.



Что именно так привлекает злоумышленников в «Билайне» не сообщается, однако возможность покупки «серых» SIM-карт у любого оператора создаёт множество рисков. Ведь подобные средства связи часто используются в криминальной деятельности. Более того, иногда нелегальные «симки» дилер-нарушитель оформляет на добропорядочных граждан, ранее подключавшихся у него. И тогда, при возникновении претензий по конкретному номеру у оператора или правоохранительных органов, ничего не подозревающему человеку предстоит активно доказывать свою непричастность к «криминальной» SIM-карте.



Разумеется, всё перечисленное выше, затрагивает лишь небольшую часть бизнес-процессов «Билайна». Наряду с этим, компания постоянно развивается, обновляет тарифы, проводит рекламные акции, обслуживает огромную ИТ-инфраструктуру и так далее. Однако, даже подобное разнообразие видов деятельности, не отменяет необходимости регулярной «работы над ошибками». Особенно для компании, контролирующей качество услуг по стандарту ISO.