Нейросети и глубинное обучение: открытая лекция в Ростове (Garaж)

Современные ИТ-новости для неподготовленных слушателей часто звучат «по-иностранному». Квантовые компьютеры, криптовалюта и блокчейн, дополненная реальность, — а также глубинное обучение, нейросети и сотни других непонятных терминов. Однако разбираться в них, хотя бы на уровне представлений, современному человеку необходимо — считают эксперты. И приглашают ростовчан на открытую лекцию «Нейросети для всех», которая состоится 16 января в промышленном коворкинге «Garaж» (7 корпус ДГТУ). Вход свободный.

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По сведениям TechnoDrive, докладчиком на лекции «Нейросети для всех» выступит кандидат физико-математических наук Михаил Юрушкин, — специализирующийся на построении оптимизирующих компиляторов и оптимизации доступа к памяти. Однако о своих научных интересах спикер расскажет несколько позже, — в рамках подробного курса по нейросетевому обучению, который вскоре стартует в «Gаrаже» (и будет анонсирован на упомянутой лекции).



Основная же часть выступления г-на Юрушкина 16 января будет посвящена базовым понятиям. В частности, на открытой лекции слушатели узнают, что такое нейросети, какие задачи они решают и как начать разбираться в теме.



Местом проведения лекции «Нейросети для всех» станет промышленный коворкинг «Gаrаж», разместившийся в седьмом корпусе ДГТУ (ауд. 202). Начало занятия — в 15 часов.



Температуру воздуха, кстати, синоптики обещают всего -1°С! Однако снегопад может затруднить движение транспорта.



Кстати, несмотря на суперпопулярность нейросетей (граничащую с «хайпом»), участникам лекции стоит понимать, что множество практических задач по-прежнему эффективно и быстро решается старыми добрыми программными методами. Без какого-либо искусственного интеллекта!.. Более того, в некоторых задачах привлечение нейросетей может только усложнить решение.



Что поделать — как и любой инструмент, нейросети имеют свою ограниченную область применения. Хотя, разумеется, игнорировать современные AI-технологии тоже не стоит, как и аппаратные требования к ним! Впрочем, «облака» позволяют арендовать вычислительные мощности, что позволяет обойтись без своего железа.