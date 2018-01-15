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15 января 2018, Цифровое телевидение в Ростовской области

Телевидение в ростовском отеле Radisson Blu стало интерактивным

В Radisson Blu Hotel появилось интерактивное ТВ«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность как в частных домохозяйствах, так и среди корпоративных пользователей. Например, ведущие гостиничные сети включают этот сервис «Ростелекома» в собственные системы развлечений. Таким образом, в декабре «Интерактивное ТВ» появилось в ростовской гостинице Radisson Blu Hotel, а также в Hilton Garden Inn (Новороссийск) и санатории «Светлана» (Сочи). Всего же за минувший год цифровое телевидении «Ростелекома» появилось в 28 крупных отелях юга России.

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Итак, в 2017 году к «Интерактивному ТВ» компании «Ростелеком» подключились 28 гостиничных комплексов и санаториев в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пятигорске, Сочи, Архызе и на территории «Азов-Сити». В их числе и Radisson Blu Hotel. К предстоящему мундиалю интерьер гостиничного комплекса был полностью обновлён, — а во всех номерах появилось «Интерактивное телевидение» от Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

«Современные отели высокого уровня — это не только комфортные номера и дружелюбный сервис, это ещё и широкие цифровые возможности для деловых коммуникаций и развлечений, — отметил Константин Боженов, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами. — К тому же, для гостиниц, ресторанов, фитнес-центров и других представителей сферы услуг это ещё и дополнительный доход. Мы подсчитали, что за счёт индивидуальной настройки контента и рекламных возможностей средний чек клиента заведения повышается на 24,5%».

Напомним, что «Интерактивное ТВ» предоставляет зрителям новый уровень комфорта при телепросмотре, настраиваемый полностью индивидуально. Всего в рамках данного корпоративного сервиса транслируется до 100 телеканалов цифрового качества, в том числе до 20 — в HD-формате. В свою очередь услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. А сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3000 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.

Подключить цифровое телевидение «Ростелекома» и другие сервисы для бизнеса можно на сайте www.rt.ru в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру (800) 200-30-00.

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Цифровое телевидение в Ростовской области

«Ростелеком» предлагает призы в обмен на несколько строк текста


«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» продолжает конкурс для подписчиков дополнительного пакета ViP Viasat Premium. По условиям состязания, зрители сериала «Падение Ордена» могут выиграть современный домашний кинотеатр!.. Для этого им необходимо в срок до 18 декабря правильно ответить на три вопроса в меню телевизионной приставки «Ростелеком», — и прислать оригинальное эссе (до 2000 знаков с пробелами) на заданную тему. Подробнее об увлекательном конкурсе для телезрителей читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Сбой цифрового вещания, отсутствует сигнал? Это профилактика


По мере приближения новогодних праздников подготовка к ним становится всё масштабнее. Улицы наряжаются гирляндами, горожане покупают подарки, — а цифровое эфирное телевидение проводит профилактику. Согласно графику отключений, в Ростове-на-Дону такая подготовка ведётся наиболее интенсивно и будет продолжаться до 25 декабря включительно. Во время работ планируется эпизодически отключать отдельные теле- и радиоканалы, а иногда первый и второй мультиплексы целиком.
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«Телеканал Деда Мороза» — эксклюзивный контент и Play Station 4 в подарок!


Сегодня «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» приступило к вещанию ставшего уже традиционным «Телеканала Деда Мороза». Для абонентов национального оператора это будет уже пятый российский сезон канала, помогающего создавать новогоднее настроение. Как и ранее «Телеканал Деда Мороза» будет доступен эксклюзивно только зрителям «Интерактивного ТВ», — во всех основных пакетах. Приятного просмотра!
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Для 4K-телевизоров всё больше 4К-фильмов и видео


Сегодня в магазинах всё чаще можно встретить телевизоры с поддержкой стандарта Ultra HD 4K. Причём стоимость бюджетных моделей уже по карману массовому потребителю — от 25 000 рублей за 4К-телевизор с диагональю 40-43 дюйма и выше (на меньших экранах Ultra HD, при просмотре с дивана, не имеет смысла — ред.) Однако, покупка «продвинутого» телевизора — лишь первый шаг к просмотру сверхчёткого контента. Например, в случае спутникового ТВ, для доступа к 4К может потребоваться апгрейд спутникового ресивера и/или подписка на дополнительный пакет каналов. А в Интернете фильмы Ultra HD могут стоить дороже, чем билет в настоящий кинотеатр. О «подводных камнях» высокой чёткости — и возможностях смотреть 4K бесплатно, — читайте в сегодняшнем обзоре TechnoDrive!
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Фильмы и сериалы на 5000 рублей — бесплатно!


Компания «Ростелеком» объявила о проведении акции «Год кино», позволяющей бесплатно смотреть 20 премиальных каналов и более 100 популярных сериалов в течение года. Воспользоваться выгодным предложением могут абоненты, одновременно использующие услуги «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» от компании «Ростелеком». Таким образом, за год зрители могут сэкономить для семейного бюджета свыше 5000 рублей, — не отказывая себе в удовольствии просмотра лучших фильмов планеты.
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