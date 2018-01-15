Телевидение в ростовском отеле Radisson Blu стало интерактивным
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность как в частных домохозяйствах, так и среди корпоративных пользователей. Например, ведущие гостиничные сети включают этот сервис «Ростелекома» в собственные системы развлечений. Таким образом, в декабре «Интерактивное ТВ» появилось в ростовской гостинице Radisson Blu Hotel, а также в Hilton Garden Inn (Новороссийск) и санатории «Светлана» (Сочи). Всего же за минувший год цифровое телевидении «Ростелекома» появилось в 28 крупных отелях юга России.
Итак, в 2017 году к «Интерактивному ТВ» компании «Ростелеком» подключились 28 гостиничных комплексов и санаториев в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пятигорске, Сочи, Архызе и на территории «Азов-Сити». В их числе и Radisson Blu Hotel. К предстоящему мундиалю интерьер гостиничного комплекса был полностью обновлён, — а во всех номерах появилось «Интерактивное телевидение» от Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
«Современные отели высокого уровня — это не только комфортные номера и дружелюбный сервис, это ещё и широкие цифровые возможности для деловых коммуникаций и развлечений, — отметил Константин Боженов, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами. — К тому же, для гостиниц, ресторанов, фитнес-центров и других представителей сферы услуг это ещё и дополнительный доход. Мы подсчитали, что за счёт индивидуальной настройки контента и рекламных возможностей средний чек клиента заведения повышается на 24,5%».
Напомним, что «Интерактивное ТВ» предоставляет зрителям новый уровень комфорта при телепросмотре, настраиваемый полностью индивидуально. Всего в рамках данного корпоративного сервиса транслируется до 100 телеканалов цифрового качества, в том числе до 20 — в HD-формате. В свою очередь услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. А сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3000 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.
Подключить цифровое телевидение «Ростелекома» и другие сервисы для бизнеса можно на сайте www.rt.ru в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру (800) 200-30-00.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» продолжает конкурс для подписчиков дополнительного пакета ViP Viasat Premium. По условиям состязания, зрители сериала «Падение Ордена» могут выиграть современный домашний кинотеатр!.. Для этого им необходимо в срок до 18 декабря правильно ответить на три вопроса в меню телевизионной приставки «Ростелеком», — и прислать оригинальное эссе (до 2000 знаков с пробелами) на заданную тему. Подробнее об увлекательном конкурсе для телезрителей читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По мере приближения новогодних праздников подготовка к ним становится всё масштабнее. Улицы наряжаются гирляндами, горожане покупают подарки, — а цифровое эфирное телевидение проводит профилактику. Согласно графику отключений, в Ростове-на-Дону такая подготовка ведётся наиболее интенсивно и будет продолжаться до 25 декабря включительно. Во время работ планируется эпизодически отключать отдельные теле- и радиоканалы, а иногда первый и второй мультиплексы целиком.
Сегодня «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» приступило к вещанию ставшего уже традиционным «Телеканала Деда Мороза». Для абонентов национального оператора это будет уже пятый российский сезон канала, помогающего создавать новогоднее настроение. Как и ранее «Телеканал Деда Мороза» будет доступен эксклюзивно только зрителям «Интерактивного ТВ», — во всех основных пакетах. Приятного просмотра!
Сегодня в магазинах всё чаще можно встретить телевизоры с поддержкой стандарта Ultra HD 4K. Причём стоимость бюджетных моделей уже по карману массовому потребителю — от 25 000 рублей за 4К-телевизор с диагональю 40-43 дюйма и выше(на меньших экранах Ultra HD, при просмотре с дивана, не имеет смысла — ред.) Однако, покупка «продвинутого» телевизора — лишь первый шаг к просмотру сверхчёткого контента. Например, в случае спутникового ТВ, для доступа к 4К может потребоваться апгрейд спутникового ресивера и/или подписка на дополнительный пакет каналов. А в Интернете фильмы Ultra HD могут стоить дороже, чем билет в настоящий кинотеатр. О «подводных камнях» высокой чёткости — и возможностях смотреть 4K бесплатно, — читайте в сегодняшнем обзоре TechnoDrive!
Компания «Ростелеком» объявила о проведении акции «Год кино», позволяющей бесплатно смотреть 20 премиальных каналов и более 100 популярных сериалов в течение года. Воспользоваться выгодным предложением могут абоненты, одновременно использующие услуги «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» от компании «Ростелеком». Таким образом, за год зрители могут сэкономить для семейного бюджета свыше 5000 рублей, — не отказывая себе в удовольствии просмотра лучших фильмов планеты.