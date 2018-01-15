Телевидение в ростовском отеле Radisson Blu стало интерактивным

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность как в частных домохозяйствах, так и среди корпоративных пользователей. Например, ведущие гостиничные сети включают этот сервис «Ростелекома» в собственные системы развлечений. Таким образом, в декабре «Интерактивное ТВ» появилось в ростовской гостинице Radisson Blu Hotel, а также в Hilton Garden Inn (Новороссийск) и санатории «Светлана» (Сочи). Всего же за минувший год цифровое телевидении «Ростелекома» появилось в 28 крупных отелях юга России.

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Итак, в 2017 году к «Интерактивному ТВ» компании «Ростелеком» подключились 28 гостиничных комплексов и санаториев в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пятигорске, Сочи, Архызе и на территории «Азов-Сити». В их числе и Radisson Blu Hotel. К предстоящему мундиалю интерьер гостиничного комплекса был полностью обновлён, — а во всех номерах появилось «Интерактивное телевидение» от Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».



«Современные отели высокого уровня — это не только комфортные номера и дружелюбный сервис, это ещё и широкие цифровые возможности для деловых коммуникаций и развлечений, — отметил Константин Боженов, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами. — К тому же, для гостиниц, ресторанов, фитнес-центров и других представителей сферы услуг это ещё и дополнительный доход. Мы подсчитали, что за счёт индивидуальной настройки контента и рекламных возможностей средний чек клиента заведения повышается на 24,5%».



Напомним, что «Интерактивное ТВ» предоставляет зрителям новый уровень комфорта при телепросмотре, настраиваемый полностью индивидуально. Всего в рамках данного корпоративного сервиса транслируется до 100 телеканалов цифрового качества, в том числе до 20 — в HD-формате. В свою очередь услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. А сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3000 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.



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