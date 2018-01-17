Цифровое телевидение ТТК — тоже на профилактике!

Во вчерашнем материале о профилактике цифрового эфирного ТВ, эксперты TechnoDrive предлагали на время воспользоваться альтернативными способами телесмотрения. Однако, как оказалось, и здесь не всё гладко. По чистому совпадению, именно сегодня, во время технических работ «на мультиплексах РТРС», отключилось и платное телевидение компании ТТК, — причём вместе с Интернетом. Связаны ли между собой эти события?..

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Очевидно, что в данном случае речь идёт о досадном совпадении для зрителей, решивших провести день перед телевизором. Действительно, профилактика на передатчиках РТРС в Ростове и плановые работы оператора ТТК между собой не связаны. Тем не менее, с 2 часов ночи смотреть телеэфир абоненты «ТрансТелеКома» в донской столице вряд ли смогли — ни на экране телевизора, ни на ноутбуке.



Причиной, по официальной информации, стали планово-профилактические работы TTK, завершить которые обещают сегодня к 14 часам. На это время абонентов оператора ожидает перерыв с доступом в Интернет, а также к услугам «КТВ + IP-TV».



Впрочем, исправить ситуацию для зрителей, желающих ярких впечатлений, внезапно решила... погода! Сегодня за окном на удивление снежно и комфортно для января. И отсутствие телесигнлала — хороший повод провести это время на свежем воздухе. Разумеется, не забыв тепло одеться!.. Возможно, на это и рассчитывали операторы платного и бесплатного ТВ, решившие провести синхронную профилактику с отключением телевидения.