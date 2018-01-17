Цифровое телевидение ТТК — тоже на профилактике!

Во вчерашнем материале о профилактике цифрового эфирного ТВ, эксперты TechnoDrive предлагали на время воспользоваться альтернативными способами телесмотрения. Однако, как оказалось, и здесь не всё гладко. По чистому совпадению, именно сегодня, во время технических работ «на мультиплексах РТРС», отключилось и платное телевидение компании ТТК, — причём вместе с Интернетом. Связаны ли между собой эти события?..
Очевидно, что в данном случае речь идёт о досадном совпадении для зрителей, решивших провести день перед телевизором. Действительно, профилактика на передатчиках РТРС в Ростове и плановые работы оператора ТТК между собой не связаны. Тем не менее, с 2 часов ночи смотреть телеэфир абоненты «ТрансТелеКома» в донской столице вряд ли смогли — ни на экране телевизора, ни на ноутбуке.
Причиной, по официальной информации, стали планово-профилактические работы TTK, завершить которые обещают сегодня к 14 часам. На это время абонентов оператора ожидает перерыв с доступом в Интернет, а также к услугам «КТВ + IP-TV».
Впрочем, исправить ситуацию для зрителей, желающих ярких впечатлений, внезапно решила... погода! Сегодня за окном на удивление снежно и комфортно для января. И отсутствие телесигнлала — хороший повод провести это время на свежем воздухе. Разумеется, не забыв тепло одеться!.. Возможно, на это и рассчитывали операторы платного и бесплатного ТВ, решившие провести синхронную профилактику с отключением телевидения.
После длинных новогодних праздников цифровое эфирное телевидение возобновило регулярные профилактики оборудования, приводящие к отключениям каналов, — а иногда и целых мультиплексов. Так, по официальной информации РСРС, с 17 по 21 января без цифрового ТВ на время останутся жители десятков населённых пунктов Ростовской области, включая крупнейшие города. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы публикуем полный график предстоящих отключений мультиплексов, — и попробуем разобраться в причинах столь регулярных технических работ.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность как в частных домохозяйствах, так и среди корпоративных пользователей. Например, ведущие гостиничные сети включают этот сервис «Ростелекома» в собственные системы развлечений. Таким образом, в декабре «Интерактивное ТВ» появилось в ростовской гостинице Radisson Blu Hotel, а также в Hilton Garden Inn (Новороссийск) и санатории «Светлана» (Сочи). Всего же за минувший год цифровое телевидении «Ростелекома» появилось в 28 крупных отелях юга России.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» продолжает конкурс для подписчиков дополнительного пакета ViP Viasat Premium. По условиям состязания, зрители сериала «Падение Ордена» могут выиграть современный домашний кинотеатр!.. Для этого им необходимо в срок до 18 декабря правильно ответить на три вопроса в меню телевизионной приставки «Ростелеком», — и прислать оригинальное эссе (до 2000 знаков с пробелами) на заданную тему. Подробнее об увлекательном конкурсе для телезрителей читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По мере приближения новогодних праздников подготовка к ним становится всё масштабнее. Улицы наряжаются гирляндами, горожане покупают подарки, — а цифровое эфирное телевидение проводит профилактику. Согласно графику отключений, в Ростове-на-Дону такая подготовка ведётся наиболее интенсивно и будет продолжаться до 25 декабря включительно. Во время работ планируется эпизодически отключать отдельные теле- и радиоканалы, а иногда первый и второй мультиплексы целиком.
Сегодня «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» приступило к вещанию ставшего уже традиционным «Телеканала Деда Мороза». Для абонентов национального оператора это будет уже пятый российский сезон канала, помогающего создавать новогоднее настроение. Как и ранее «Телеканал Деда Мороза» будет доступен эксклюзивно только зрителям «Интерактивного ТВ», — во всех основных пакетах. Приятного просмотра!