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17 января 2018, Новости Ростова

«Ростелеком» предлагает карту VISA Platinum с бесплатным годовым обслуживанием

Карта «Синица» -- преимущества VISA Platinum для абонентов «Ростелекома»Компания «Ростелеком» продолжает расширять услуги для своих абонентов. Уже сегодня клиентам национального оператора, — помимо быстрого Интернета, надёжной связи и «Интерактивного ТВ», — доступны мобильные телефоны по выгодным ценам, страховые полисы и даже получение заказов AliExpress!.. А теперь ко множеству полезных сервисов добавилась и банковская карта «Синица», объединяющая возможности международных карт VISA Platinum, бонусную программу, cashback по услугам «Ростелекома», — а также ежедневное начисление процентов на остаток и низкие проценты по кредиту.

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Международная банковская карта «Синица» является совместным проектом компании «Ростелеком — Розничные системы» и Touch Bank. С её помощью клиенты национального оператора смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%.

Для новой банковской карты заявлен ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными — от 12%, плюс бесплатное обслуживание в первый год пользования и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира.

«Карта "Синица" — новый продукт Touch Bank, созданный специально для клиентов крупнейшей телекоммуникационной компании России, — говорит Сергей Можаев, руководитель дирекции развития банковских продуктов Touch Bank. — Теперь клиенты компании получат доступ к самым передовым предложениям digital-банка: кэшбэк 5% за оплату услуг и продуктов "Ростелеком", выгодной бонусной программе, вкладу с прогрессивной ставкой, уникальной кредитной линии и обслуживанию 24/7».

При этом в надёжности Touch Bank как партнёра «Ростелекома» и эмитента карт клиенты могут быть уверены. Напомним, что речь идёт о розничном digital-банке, вышедшем на российский рынок банковских услуг в апреле 2015 года. В нашей стране Touch Bank работает по лицензии «ОТП Банка», являясь при этом международным проектом европейской OTP Group.

Оформить карту «Синица», — и получать множество выгодных бонусов, — можно уже сейчас. Для этого достаточно обратиться в один из более, чем тысячи центров продаж и обслуживания «Ростелеком — Розничные Системы» (в Ростове-на-Дону это флагманский офис на Буденновском, 50).

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Новости Ростова

Местные звонки с таксофонов стали бесплатными навсегда!


Массовое использование сотовой связи сделало уличные таксофоны практически невидимками в мегаполисах. Однако в ряде случаев эти средства связи становятся критически важными. Например, когда батарея телефона внезапно разрядилась перед важным звонком. Но здесь возникает другая проблема — где купить таксофонную карту и подойдёт ли она к данному устройству. К счастью, теперь этот вопрос остался в прошлом — ведь с 1 января 2018 года «Ростелеком» отменяет плату за местные звонки с таксофонов! Новые правила вступят в действие под бой новогодних курантов и будут действовать бессрочно для всех 148 тысяч устройств, установленных в России.
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Болельщиков FIFA 2018 приглашают на чемпионат по киберфутболу


В преддверие Чемпионата мира по футболу, донская столица проводит яркую акцию #РостовГотов на главной улице города. До 28 декабря перед бывшим кинотеатром «Ростов» разместилась выставка, посвящённая предстоящему мундиалю. Здесь ежедневно гостей ждёт развлекательная и информационная программа, — участники которой узнают, где лучше всего смотреть матчи FIFA 2018 вне стадиона, как получить FAN ID и где купить билеты на чемпионат. Кроме того, в информационном павильоне «Ростов-2018» можно принять участие в соревнованиях по киберфутболу — и оценить возможности виртуальной реальности в спорте.
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Зрителям Чемпионата FIFA 2018 — бесплатные билеты на поезд!


Чем ближе Чемпионат мира по футболу 2018 года, тем чаще болельщики задумываются о вариантах проезда к местам соревнований. Ведь купить билет на матч и получить «Паспорт болельщика FIFA» ещё не достаточно. Необходимо также заранее решить вопрос с проездом, особенно если речь идёт о бесплатных поездах для обладателей FAN ID. О том, как получить билеты на матчи ЧМ-2018 в Ростове без лишних затрат и сюрпризов, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на выборах Президента России


18 марта 2018 года в России состоятся очередные выборы Президента, результаты которых определят будущее нашей страны на ближайшие 6 лет. Поэтому особенно важно, чтобы процесс голосования был максимально прозрачен, а результаты достоверны. Решить эти задачи призвана система видеонаблюдения компании «Ростелеком», доказавшая свою эффективность на выборах различного уровня. В наступающем году данный комплекс обеспечит прозрачность голосования на более чем 40 000 избирательных участках России, — и в помещениях территориальных избирательных комиссий всех 85 субьектов РФ. При этом хранение видеоданных будут осуществляться сразу в 7 дата-центрах «Ростелекома», а для сбора информации задействуют защищённую ИТ-инфраструктуру национального оператора.
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На проспекте Шолохова в Ростове — предновогодние отключения света


Ростовские городские электросети предупредили жителей пр. Шолохова об отключениях электроэнергии на следующей неделе. По официальной информации, «блэкауты» ожидаются в некоторых домах проспекта с 27 по 29 декабря. При этом эксперты рекомендуют проявлять бдительность также жителям соседних зданий — в частности, избегать пользования лифтами в заявленные периоды отключений.
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