«Ростелеком» предлагает карту VISA Platinum с бесплатным годовым обслуживанием

Компания «Ростелеком» продолжает расширять услуги для своих абонентов. Уже сегодня клиентам национального оператора, — помимо быстрого Интернета, надёжной связи и «Интерактивного ТВ», — доступны мобильные телефоны по выгодным ценам, страховые полисы и даже получение заказов AliExpress!.. А теперь ко множеству полезных сервисов добавилась и банковская карта «Синица», объединяющая возможности международных карт VISA Platinum, бонусную программу, cashback по услугам «Ростелекома», — а также ежедневное начисление процентов на остаток и низкие проценты по кредиту.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Международная банковская карта «Синица» является совместным проектом компании «Ростелеком — Розничные системы» и Touch Bank. С её помощью клиенты национального оператора смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%.



Для новой банковской карты заявлен ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными — от 12%, плюс бесплатное обслуживание в первый год пользования и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира.



«Карта "Синица" — новый продукт Touch Bank, созданный специально для клиентов крупнейшей телекоммуникационной компании России, — говорит Сергей Можаев, руководитель дирекции развития банковских продуктов Touch Bank. — Теперь клиенты компании получат доступ к самым передовым предложениям digital-банка: кэшбэк 5% за оплату услуг и продуктов "Ростелеком", выгодной бонусной программе, вкладу с прогрессивной ставкой, уникальной кредитной линии и обслуживанию 24/7».



При этом в надёжности Touch Bank как партнёра «Ростелекома» и эмитента карт клиенты могут быть уверены. Напомним, что речь идёт о розничном digital-банке, вышедшем на российский рынок банковских услуг в апреле 2015 года. В нашей стране Touch Bank работает по лицензии «ОТП Банка», являясь при этом международным проектом европейской OTP Group.



Оформить карту «Синица», — и получать множество выгодных бонусов, — можно уже сейчас. Для этого достаточно обратиться в один из более, чем тысячи центров продаж и обслуживания «Ростелеком — Розничные Системы» (в Ростове-на-Дону это флагманский офис на Буденновском, 50).