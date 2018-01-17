ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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«Ростелеком» предлагает карту VISA Platinum с бесплатным годовым обслуживанием
Компания «Ростелеком» продолжает расширять услуги для своих абонентов. Уже сегодня клиентам национального оператора, — помимо быстрого Интернета, надёжной связи и «Интерактивного ТВ», — доступны мобильные телефоны по выгодным ценам, страховые полисы и даже получение заказов AliExpress!.. А теперь ко множеству полезных сервисов добавилась и банковская карта «Синица», объединяющая возможности международных карт VISA Platinum, бонусную программу, cashback по услугам «Ростелекома», — а также ежедневное начисление процентов на остаток и низкие проценты по кредиту.
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Международная банковская карта «Синица» является совместным проектом компании «Ростелеком — Розничные системы» и Touch Bank. С её помощью клиенты национального оператора смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%.
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