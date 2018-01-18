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18 января 2018, Новости Ростова

Прохождение красного коридора на таможне можно ускорить

Начать прохождение красного коридора на таможне можно заранееПо сведениям TechnoDrive, Южное таможенное управление ФТС России приступило к приёму электронных таможенных деклараций от пассажиров аэропорта Сочи. Теперь путешественники могут заранее сообщить о перемещении в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товаров, подлежащих письменному декларированию. При этом заполнять документы в аэропорту не потребуется, — достаточно заранее тщательно указать необходимую информацию на сайте ФТС России и сообщить сотруднику таможни полученный при регистрации уникальный идентификационный номер. Подробности читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Выезд за границу — это не только долгожданное событие и предвкушение яркого отдыха, но и ответственность!.. Ведь о некоторых предметах, вывозимых из России и ввозимых обратно, нужно обязательно и письменно информировать сотрудников таможни. Причём это не только наличные деньги в эквиваленте свыше 10 000 долларов США, украшения, антиквариат, редкие виды животных и растений, — в декларацию также нужно вносить, например, некоторые лекарства (подтверждая право на перемещение рецептами от врача и выпиской из истории болезни).

И это лишь один из множества случаев, когда необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию — и выбрать «красный коридор» в аэропорту (и хитрить при этом, конечно же, не стоит).

К счастью, теперь перемещение по этой траектории является для пассажиров менее затруднительным. Ведь заполнить пассажирскую таможенную декларацию можно в режиме онлайн!.. Сейчас, однако, это касается лишь путешественников, пересекающих границу в аэропорту города Сочи.

Здесь пассажирам в режиме тестовой эксплуатации доступна Единая автоматизированная информационная система таможенных органов, работающая с электронными декларациями. Всё что нужно путешественникам — заранее заполнить таможенную декларацию онлайн, получить уникальный идентификационный номер (УИН) и сообщить его инспектору таможенного поста. Получив соответствующую информацию, сотрудник таможни в аэропорту Сочи сможет распечатать декларацию и предоставить ее на подпись гражданину. А если перемещение товаров требует уплаты пошлины, это можно сделать на месте.

Для популяризации электронных деклараций ФТС России сотрудничает с ведущими авиакомпаниями, выполняющими международные рейсы из Сочи. Представители данных авиакомпаний регулярно информируют пассажиров о возможности подачи пассажирской таможенной декларации в электронном виде.

Напомним, что подать таможенную декларацию пассажиры аэропорта Сочи могут через «Личный кабинет» на сайте ФТС России. И, хочется верить, что данная возможность вскоре появится и в новом аэропорту Ростова-на-Дону «Платов», позиционируемого как один из самых инновационных в России.

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