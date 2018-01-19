Самый дешёвый мобильный Интернет в Ростове: выгодные тарифы 4G

Беспроводный доступ в Интернет является ключевой услугой сотовых операторов. Популярность смартфонов и развитие сетей 4G LTE свели к историческому минимуму SMS-переписку между абонентами, — и продолжают наступать на голосовую связь, вместо которой пользователи всё чаще используют IP-телефонию WhatsApp, Skype, Viber и множество других сервисов. Неудивительно, что большинство действующих тарифов предусматривает большие объёмы включённого интернет-трафика. Однако, в некоторых случаях мобильная передача данных требуется лишь изредка — и в очень ограниченном количестве. Например, для ноутбука или планшета, используемого в командировках, на даче и в гостях. Какой же тариф на мобильный Интернет окажется самым выгодным в этом случае в Ростове-на-Дону?..

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При анализе интернет-тарифов для небольших объёмов трафика мы не рассматривали так называемые «комплекты», включающие «залоченные» устройства. И причина здесь не только в относительно высокой стоимости подобных наборов, оправданной лишь при активном использовании. Куда более серьёзным является ограничение на работу с SIM-картами одного конкретного оператора, — которое в одном случае делает абонента «заложником» компании, а в случае «перепрошивки» (с целью снять ограничения) часто создаёт угрозу безопасности.



Например, многие утилиты для «разлочки» содержат трояны, определяемые рядом независимых антивирусных сайтов. Кто-то может возразить, что данные сервисы порой выдают ложноположительные результаты. В любом случае, стоит ли рисковать, особенно, если речь идёт о средствах связи?..



Более того, многие современные гаджеты уже оснащены слотами для SIM-карт, поэтому потребность в дополнительном оборудовании снижается. Достаточно лишь, — в идеале, — подключиться к сотовому оператору и вставить «симку» в гнездо. Но какую компанию, — и тариф, — для этого выбрать?..



Самый дешёвый беспроводной Интернет в Ростове? Есть варианты!



На сегодняшний день все операторы «большой четвёрки» предлагают экономные тарифы для небольших объёмов трафика. Однако, понятие об экономии у каждой компании своё.



Например, опция «Мини-БИТ» от МТС предлагает покупать трафик «мелким оптом» — по 20 Мб. При нахождении в Ростовской области стоимость первого такого пакета в день составит 25 рублей, а каждого последующего — 15 рублей. Для России ценник окажется ещё выше — 35 и 25 рублей соответственно.



В свою очередь, на тарифе «МегаФон-Онлайн» каждый мегабайт обойдётся абоненту в 2,5 рубля при нахождении в Ростовской области и 9,9 рублей в остальных регионах России. Если добавить к этому ежечасное округление трафика до 250 Кб, получается совсем не бюджетно — даже при очень скромном пользовании Интернетом.



(Личный опыт показывает, что этого достаточно только для тестирования наличия работающего беспроводного Интернета в интересующей вас локации — БЗ)



Ценовым лидером в номинации «Практичный Интернет», по мнению экспертов TechnoDrive, оказалась компания «Теле2». Её услуга «2 Гб» позволяет получить соответствующий объём трафика на месяц всего за 130 рублей. При этом данный объём можно использовать не только в Ростовской области, но и при поездках по России. А ещё, при своевременной оплате счетов Tele2 (когда к моменту списания очередной абонплаты на счету достаточно средств — ред.) остаток трафика можно перенести на следующий месяц.



(Не забудьте, кстати, отписаться от опции получения +500 Мб/месяц, в описании тарифа «2 Gb» в Личном кабинете есть нужная команда. Иначе может выйти дороже, «чисто автоматически» — БЗ)



Сравниваем дешёвый беспроводной Интернет операторов Ростова



Нетрудно посчитать, что за упомянутые выше 130 рублей пользователи «МиниБИТ» могут получить немногим больше 160 Мб в домашнем регионе или до 80 Мб за его пределами. Для базовых условий тарифа «МегаФон-Онлайн» объёмы трафика при данном бюджете окажутся ещё скромнее — 52 Мб в Ростовской области или 13,1 Мб на другой территории России.



Впрочем, иногда, при наличии уже имеющегося дома проводного Интернета и/или цифрового платного телевидения, услуги мобильного Интернета 4G можно получить ещё на более выгодных условиях.



Когда мобильный Интернет входит в пакет, он дешевле



Примером такого комплексного предложения является линейка «Всё в одном» от компании «Билайн».



А пользователям услуг стремительно развивающегося «Ростелекома» можно рекомендовать пакетный тариф «Супер Симка M», где за абонплату 199 руб/мес можно получить не только 2 Гб трафика, но и 150 минут голосовой связи. Какое отношение к нашему обзору имеет голос?.. Непосредственное — в «Ростелекоме», при желании, неиспользованные минуты можно обменять на Интернет. Например, за 100 минут можно получить ещё один дополнительный гигабайт.



Итак, анализ тарифов «большой пятёрки» показал, что при расходах 130-199 рублей в месяц можно получить достаточный для периодического использования объём интернет-трафика. В случаях же, когда вы всецело полагаетесь, например, на бесплатный Wi-Fi — и не используете мобильные приложения, потребляющие трафик «в фоновом режиме», — расходы на Интернет могут оказаться ещё меньше, если выбрать помегабайтные тарифы от МТС или «МегаФона».



Однако, в последних случаях слишком велик риск, что неожиданное обновление компонента ОС, загрузка большой картинки или приложения в письме e-mail, сведёт на нет всю экономию. Получается, лучшим вариантом бюджетного мобильного Интернета остаются небольшие интернет-пакеты от «Теле2» и «Ростелекома».