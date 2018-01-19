Простое видеонаблюдение: спокойствие и безопасность за 300 рублей в месяц

Компания «Ростелеком» продлила специальные условия для новых пользователей сервиса «Умный дом. Видеонаблюдение». До 31 мая 2018 года абоненты любой из основных услуг «Ростелекома» могут получить HD-камеру в рассрочку и подписку на сервис видеонаблюдения всего за 300 руб/мес. А при покупке оборудования за 4990 рублей услуга «Умный дом. Видеонаблюдение» в течение года будет предоставляться «Ростелекомом» совершенно бесплатно!.. Не упустите возможность контролировать всё, что происходит у вас дома, из любой точки планеты — и на выгодных условиях.

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Услуга «Умный дом. Видеонаблюдение» от компании «Ростелеком» позволяет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, — а также смотреть за работой няни, ремонтной бригады или наблюдать за домашними питомцами. Кроме того, пользователи данного сервиса могут следить за квартирой из отпуска или командировки, — ведь доступ к видеопотоку по защищённому каналу возможен из любой точки мира, где есть Интернет.



По условиям акции «Видео за 300 рублей» абоненты любой услуги «Ростелекома» («Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ» или «Домашний телефон») могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц. Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой — за 4990 рублей, — и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.



«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это готовое коробочное ОТТ-решение, включающее цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время, широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Абонент может установить и активировать данную камеру самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.



Услуга «Умный дом. Видеонаблюдение» обладает интеллектуальной системой управления:

интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть Интернет;

личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах;

облачную платформу обработки видео — возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней;

автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении).

Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». При этом услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).



Добавим от редакции TechnoDrive, что во многих случаях вы должны получить предварительное разрешение на видеонаблюдение от тех, за кем собираетесь присматривать. Как минимум, не помешают заметные таблички «Ведётся видеонаблюдение». Также видеокамеры никогда не должны быть скрытыми. Юридические аспекты данного вопроса лучше решить заранее, наведя необходимые справки.