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22 января 2018, Интернет в Ростове

Сотовики пытаются удержать абонентов, страхуя карты и счета

Операторы предлагают страхование кредитных карт бесплатноВ борьбе за лояльность клиентов все законные средства хороши. С этим не поспоришь! К примеру, в конце минувшего года в офисах «Билайна» появился новый продукт — страховые полисы «ВСК» для комплексной защиты банковских карт. Годовая страховка с покрытием до 30 000 рублей и сегодня предлагается абонентам компании за 300 рублей. Однако филиал МТС в Ростовской области решил пойти ещё дальше — и сообщил о страховании денег в сервисе «Кошелёк МТС Деньги» (то есть фактически находящихся на счетах у оператора). В отличие от предложения конкурента, страхование МТС предоставляется пользователям сервиса бесплатно. С другой стороны, и размер страхового покрытия составляет всего 10 000 рублей. Тем временем «Дом.ru Бизнес» решил защитить своих абонентов от мошенников добрым советом — и предупредил о новых опасностях «фишинга» владельцев устройств Apple. Подробнее о новых способах охраны своих денег читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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«Билайн» защищает банковские карты

Популярность безналичных платежей делает владельцев банковских карт желанной добычей преступников. К сожалению, далеко не все пользователи используют отдельный «пластик» для платежей в Интернете — и пополняют его непосредственно перед операцией. В результате, на счетах порой хранятся внушительные средства, для похищения которых мошенникам достаточно подобрать, подсмотреть или хитростью заполучить информацию с поверхности карты.

(Как показывают полицейские сводки Ростова-на-Дону, нередко незаконные операции по снятию наличных совершают любовники или знакомые жертв, имеющие свободный доступ в их жилище. Пин-код при этом порой записан прямо на карте — БЗ)

Владельцам дебетовых карт подобная кража может нанести значительный ущерб, — особенно, если речь идёт о зарплатном «пластике». Но ещё более уязвимы перед преступниками держатели «кредиток», с которых могут не только украсть имеющиеся деньги, но и выбрать кредитный лимит (порою, весьма значительный). А это значит, что за чужую покупку добропорядочному владельцу карты, возможно, придётся расплачиваться из своих средств. Ведь, как показывает практика, далеко не все банки идут навстречу клиентам, потерявшим деньги, — и сразу возвращают средства. Порой эта задача становится непреодолимым ребусом или требует привлечения квалифицированных юристов (со стоимостью услуг 30-40 тысяч рублей).

Решить проблему, — но лишь отчасти, — может новый продукт «Билайна». Комплексное страхование банковских карт может обеспечить компенсацию до 30 000 рублей за ежегодный платеж в размере 300 рублей. Насколько будет легко получить возмещение и какие документы для этого нужно представить, не сообщается. Однако узнать об этом можно попробовать у менеджеров салонов «Билайн», — если это предложение вас заинтересовало.

МТС защитит деньги в «своих» кошельках

Тем временем МТС запустила сервис страхования безналичных средств в кошельках «МТС Деньги». Услуга предоставляется клиентам бесплатно и, по утверждению оператора, предусматривает возмещение до 10 000 рублей в случае хищения денег со счета.

На территории России страхование предоставляется всем пользователям «Кошелька МТС Деньги», прошедшим идентификацию в сервисе. При наступлении страхового случая достаточно заблокировать сервис «Кошелек МТС Деньги», позвонив в контактный центр МТС, а затем обратиться в салон связи МТС с письменным заявлением о получении возмещения с указанием суммы и даты несанкционированной транзакции. Возмещение в виде электронных денежных средств зачисляется на счет сервиса в течение 10 дней.

Удобно!

«Дом.ru» поможет владельцам гаджетов Apple

«Предупреждён — значит вооружён!» Видимо, именно так решили специалисты «Дом.ru Бизнес» и в качестве противодействия преступникам предупредили абонентов о новых ухищрениях злоумышленников.

Так, по официальной информации, для кражи персональных данных злоумышленники используют «двойную» рассылку. В первом письме они сообщают о несуществующей покупке приложения в App Store — с «квитанцией» во вложении, ссылка из которой ведёт на поддельный сайт злоумышленников. Если пользователь перейдёт по ней, — и введёт Apple ID, пароль и данные банковской карты, — то последствия могут быть самыми печальными.

Рекомендации оператора в данном случае просты и эффективны. Необходимо игнорировать любые неперсонализированные сообщения, а также не переходить по ссылкам на «левые» сайты. А на персональном компьютере или ноутбуке использовать качественный антивирусный пакет с защитой от фишинга.

Возможно, этот подход окажется намного эффективнее страховок, — ведь ущерб от действий злоумышленников порой сильно превосходит предлагаемые страховые покрытия. К тому же в случае самостоятельной компрометации данных пользователем, получить даже эти средства от страховой компании, вероятно, будет непросто, — если вообще возможно.

Впрочем, чем больше вариантов предлагается абоненту, тем больше у него возможностей решить свои проблемы!

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Интернет в Ростове

Тарифный план «Игровой» пополняется крутыми возможностями в онлайн-шутере Warface


«Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» для абонентов услуги «Домашний интернет». Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая игровая опция от популярного онлайн-шутера Warface: наши игроки получат мощное оружие для выполнения игровых задач любой сложности и другие бонусы.
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Интернет — в каждый частный дом города Шахты!


По информации TechnoDrive, на этой неделе альтернативный оператор «Цифровой Диалог» подключил своего первого абонента широкополосного доступа в городе Шахты. Им стал житель частного дома в центре, — получивший доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с. Таким образом, по информации TechnoDrive, «Цифровой Диалог», ранее работавший преимущественно с корпоративщиками в Ростове, теперь предлагает быстрый Интернет и физическим лицам. Кроме того, ранее оператор успешно реализовал проект «WiFi-на-Дону», развернув беспроводную сеть вдоль реки от Азова до станицы Старочеркасской.
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«Дом.ru» закрепляется на Военведе и расширяет беспроводные сервисы


Сегодня оператор «Дом.ru», входящий в холдинг «ЭР-Телеком», объявил об открытии дополнительного офиса в Ростове-на-Дону. Уютное помещение в торговом центре «Военвед» позволит жителям северо-западной части города оплачивать счета без комиссии, подключать дополнительные услуги — и, при необходимости, оставлять технические заявки без посещения офисов в других районах города. Кстати, спектр услуг «ЭР-Телекома» в России заметно расширился, — ведь теперь его состав входит и компания «Энфорта» с услугами беспроводного интернет-доступа для бизнеса.
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Посоветуйте другу «Ростелеком» — и получите 50% скидку!


Согласно статистике, довольный клиент обычно рассказывает о «предмете своего обожания» лишь 3-5 близким и знакомым. Таким образом, информация о поставщиках качественных товаров и услуг распространяется не очень быстро. Исправить эту ситуацию решила компания «Ростелеком», запустившая акцию «Дружные соседи». По её условиям, абонент, порекомендовавший другу услуги компании, может получить скидку 50% на одну из услуг «Ростелекома». Аналогичный бонус причитается и абоненту, подключившемуся по данному совету!.. Более того, количество приглашённых друзей в рамках акции не ограничивается, — таким образом, чем больше знакомых подключатся по вашему совету, тем дольше будет действовать заявленная скидка.
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Без электричества абоненты «Таймера» лишатся Интернета


Альтернативный оператор «Таймер» предупредил жителей Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону о возможных перебоях с оказанием услуг до 11 декабря включительно. Согласно официальной информации, причиной периодического отсутствия Интернета и цифрового ТВ станет замена опор ЛЭП компанией «Донэнерго». При этом имеющаяся инфраструктура, вероятно, не позволит оператору обеспечить электропитание оборудования от резервной линии на время соответствующих работ.
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