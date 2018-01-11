Сотовики пытаются удержать абонентов, страхуя карты и счета

В борьбе за лояльность клиентов все законные средства хороши. С этим не поспоришь! К примеру, в конце минувшего года в офисах «Билайна» появился новый продукт — страховые полисы «ВСК» для комплексной защиты банковских карт. Годовая страховка с покрытием до 30 000 рублей и сегодня предлагается абонентам компании за 300 рублей. Однако филиал МТС в Ростовской области решил пойти ещё дальше — и сообщил о страховании денег в сервисе «Кошелёк МТС Деньги» (то есть фактически находящихся на счетах у оператора). В отличие от предложения конкурента, страхование МТС предоставляется пользователям сервиса бесплатно. С другой стороны, и размер страхового покрытия составляет всего 10 000 рублей. Тем временем «Дом.ru Бизнес» решил защитить своих абонентов от мошенников добрым советом — и предупредил о новых опасностях «фишинга» владельцев устройств Apple. Подробнее о новых способах охраны своих денег читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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«Билайн» защищает банковские карты



Популярность безналичных платежей делает владельцев банковских карт желанной добычей преступников. К сожалению, далеко не все пользователи используют отдельный «пластик» для платежей в Интернете — и пополняют его непосредственно перед операцией. В результате, на счетах порой хранятся внушительные средства, для похищения которых мошенникам достаточно подобрать, подсмотреть или хитростью заполучить информацию с поверхности карты.



(Как показывают полицейские сводки Ростова-на-Дону, нередко незаконные операции по снятию наличных совершают любовники или знакомые жертв, имеющие свободный доступ в их жилище. Пин-код при этом порой записан прямо на карте — БЗ)



Владельцам дебетовых карт подобная кража может нанести значительный ущерб, — особенно, если речь идёт о зарплатном «пластике». Но ещё более уязвимы перед преступниками держатели «кредиток», с которых могут не только украсть имеющиеся деньги, но и выбрать кредитный лимит (порою, весьма значительный). А это значит, что за чужую покупку добропорядочному владельцу карты, возможно, придётся расплачиваться из своих средств. Ведь, как показывает практика, далеко не все банки идут навстречу клиентам, потерявшим деньги, — и сразу возвращают средства. Порой эта задача становится непреодолимым ребусом или требует привлечения квалифицированных юристов (со стоимостью услуг 30-40 тысяч рублей).



Решить проблему, — но лишь отчасти, — может новый продукт «Билайна». Комплексное страхование банковских карт может обеспечить компенсацию до 30 000 рублей за ежегодный платеж в размере 300 рублей. Насколько будет легко получить возмещение и какие документы для этого нужно представить, не сообщается. Однако узнать об этом можно попробовать у менеджеров салонов «Билайн», — если это предложение вас заинтересовало.



МТС защитит деньги в «своих» кошельках



Тем временем МТС запустила сервис страхования безналичных средств в кошельках «МТС Деньги». Услуга предоставляется клиентам бесплатно и, по утверждению оператора, предусматривает возмещение до 10 000 рублей в случае хищения денег со счета.



На территории России страхование предоставляется всем пользователям «Кошелька МТС Деньги», прошедшим идентификацию в сервисе. При наступлении страхового случая достаточно заблокировать сервис «Кошелек МТС Деньги», позвонив в контактный центр МТС, а затем обратиться в салон связи МТС с письменным заявлением о получении возмещения с указанием суммы и даты несанкционированной транзакции. Возмещение в виде электронных денежных средств зачисляется на счет сервиса в течение 10 дней.



Удобно!



«Дом.ru» поможет владельцам гаджетов Apple



«Предупреждён — значит вооружён!» Видимо, именно так решили специалисты «Дом.ru Бизнес» и в качестве противодействия преступникам предупредили абонентов о новых ухищрениях злоумышленников.



Так, по официальной информации, для кражи персональных данных злоумышленники используют «двойную» рассылку. В первом письме они сообщают о несуществующей покупке приложения в App Store — с «квитанцией» во вложении, ссылка из которой ведёт на поддельный сайт злоумышленников. Если пользователь перейдёт по ней, — и введёт Apple ID, пароль и данные банковской карты, — то последствия могут быть самыми печальными.



Рекомендации оператора в данном случае просты и эффективны. Необходимо игнорировать любые неперсонализированные сообщения, а также не переходить по ссылкам на «левые» сайты. А на персональном компьютере или ноутбуке использовать качественный антивирусный пакет с защитой от фишинга.



Возможно, этот подход окажется намного эффективнее страховок, — ведь ущерб от действий злоумышленников порой сильно превосходит предлагаемые страховые покрытия. К тому же в случае самостоятельной компрометации данных пользователем, получить даже эти средства от страховой компании, вероятно, будет непросто, — если вообще возможно.



Впрочем, чем больше вариантов предлагается абоненту, тем больше у него возможностей решить свои проблемы!