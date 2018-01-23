У трассы М4 «Дон» сотовое покрытие 100% для экстренных вызовов

Специалисты Роскомнадзора провели исследование сотового покрытия на федеральных трассах страны. По официальной информации, лишь на 17 из 30 крупнейших магистралей России доступность сотовой связи составила 100%. В их числе оказалась и автодорога М4 «Дон», — что является приятным фактом для путешественников. Однако слишком радоваться этому не приходится, ведь речь идёт о «доступности мобильной связи хотя бы одного из операторов». На практике это означает возможность в любой точке трассы связаться с экстренными службами по номеру «112» (используя любую доступную сеть). При этом, если в конкретной локации отсутствует покрытие оператора, услугами которого пользуется абонент, связаться с друзьями, коллегами или семьёй там не получится.

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Мониторинг уровня сотового сигнала на автомобильных трассах Роскомнадзор осуществляет на постоянной основе. И, хотя динамика доступности сотовой связи, как правило, положительная, на картах покрытия всё ещё наблюдается немало «белых пятен». К счастью, трасса M4 «Дон» по результатам 4 квартала 2017 года полностью покрыта услугами мобильной связи хотя бы одного оператора, — хотя о покрытии всеми компаниями «большой четвёрки» речь пока не идёт.



(Про мониторинг Интернета на M-4 речь не идёт, но, очевидно, беспроводной доступ на М4 тесно связан с наличием базовых станций «как таковых».)



Напомним, что протяжённость автодороги М4 «Дон» составляет около 1540 км. А интенсивность движения в 2016 году выросла на 30% по сравнению с предыдущим, — достигнув 68,7 млн транспортных средств. В летнее время магистраль часто бывает перегружена из-за отдыхающих, выезжающих на автомашинах на Черноморское побережье Кавказа, — а также фур, вывозящих сельхозпродукцию на реализацию в другие регионы. Зимой же велика вероятность «пробок» из-за непогоды и аварий.



Кроме того, значительную нагрузку на трассу M4 создают большегрузы, доставляющие продукты из логистических центров крупных ритейлеров в сетевые магазины. Причём, именно водители этого транспорта, — а также междугородних автобусов, — за время регулярных поездок хорошо изучили покрытие на трассе и, наверняка, выбрали наиболее подходящего оператора связи. А значит, возможно, к мнению профессиональных пользователей сотовой связи стоит прислушаться остальным путешественникам.