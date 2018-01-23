У трассы М4 «Дон» сотовое покрытие 100% для экстренных вызовов
Специалисты Роскомнадзора провели исследование сотового покрытия на федеральных трассах страны. По официальной информации, лишь на 17 из 30 крупнейших магистралей России доступность сотовой связи составила 100%. В их числе оказалась и автодорога М4 «Дон», — что является приятным фактом для путешественников. Однако слишком радоваться этому не приходится, ведь речь идёт о «доступности мобильной связи хотя бы одного из операторов». На практике это означает возможность в любой точке трассы связаться с экстренными службами по номеру «112» (используя любую доступную сеть). При этом, если в конкретной локации отсутствует покрытие оператора, услугами которого пользуется абонент, связаться с друзьями, коллегами или семьёй там не получится.
Мониторинг уровня сотового сигнала на автомобильных трассах Роскомнадзор осуществляет на постоянной основе. И, хотя динамика доступности сотовой связи, как правило, положительная, на картах покрытия всё ещё наблюдается немало «белых пятен». К счастью, трасса M4 «Дон» по результатам 4 квартала 2017 года полностью покрыта услугами мобильной связи хотя бы одного оператора, — хотя о покрытии всеми компаниями «большой четвёрки» речь пока не идёт.
(Про мониторинг Интернета на M-4 речь не идёт, но, очевидно, беспроводной доступ на М4 тесно связан с наличием базовых станций «как таковых».)
Напомним, что протяжённость автодороги М4 «Дон» составляет около 1540 км. А интенсивность движения в 2016 году выросла на 30% по сравнению с предыдущим, — достигнув 68,7 млн транспортных средств. В летнее время магистраль часто бывает перегружена из-за отдыхающих, выезжающих на автомашинах на Черноморское побережье Кавказа, — а также фур, вывозящих сельхозпродукцию на реализацию в другие регионы. Зимой же велика вероятность «пробок» из-за непогоды и аварий.
Кроме того, значительную нагрузку на трассу M4 создают большегрузы, доставляющие продукты из логистических центров крупных ритейлеров в сетевые магазины. Причём, именно водители этого транспорта, — а также междугородних автобусов, — за время регулярных поездок хорошо изучили покрытие на трассе и, наверняка, выбрали наиболее подходящего оператора связи. А значит, возможно, к мнению профессиональных пользователей сотовой связи стоит прислушаться остальным путешественникам.
Беспроводный доступ в Интернет является ключевой услугой сотовых операторов. Популярность смартфонов и развитие сетей 4G LTE свели к историческому минимуму SMS-переписку между абонентами, — и продолжают наступать на голосовую связь, вместо которой пользователи всё чаще используют IP-телефонию WhatsApp, Skype, Viber и множество других сервисов. Неудивительно, что большинство действующих тарифов предусматривает большие объёмы включённого интернет-трафика. Однако, в некоторых случаях мобильная передача данных требуется лишь изредка — и в очень ограниченном количестве. Например, для ноутбука или планшета, используемого в командировках, на даче и в гостях. Какой же тариф на мобильный Интернет окажется самым выгодным в этом случае в Ростове-на-Дону?..
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