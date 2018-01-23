«Интерактивное ТВ» выбрали 120000 семей из Ростовской области
В условиях активной конкуренции со стороны мультиплексов, спутниковых операторов и предложений коллег, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность. Лишь за минувший год количество пользователей данного сервиса в Ростовской области увеличилось на 10% — и рост клиентской базы продолжается!.. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в этом сегменте являются выгодные тарифы, инновационные возможности «Интерактивного ТВ» и трансляция эксклюзивных телеканалов.
По официальной информации, в 2017 году «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» подключили ещё 11 000 семей в Ростове и области. Таким образом, суммарная клиентская база услуги в регионе превысила 120 000 домохозяйств.
«Интерактивное телевидение существенно превосходит по своему качеству и удобству другие виды вещания, — отмечает Андрей Махаев, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — Телепросмотр, тематические пакеты каналов и другие опции можно настроить индивидуально под любого пользователя. В Ростовской области количество абонентов "Интерактивного телевидения" постоянно увеличивается, за прошлый год оно выросло на 10%, а это значит, что мы движемся в правильном направлении».
В чём же секрет успеха «Интерактивного ТВ» от компании «Ростелеком»?.. Эксперты TechnoDrive объясняют его сочетанием сразу нескольких важных факторов. Во-первых, это выгодные пакетные тарифы, благодаря которым, пользователи «Домашнего Интернета» и владельцы стационарных телефонов «Ростелекома» часто получают доступ к сотням цифровых каналов на более выгодных условиях, чем используя ТВ другого оператора.
Кроме того, в составе пакетов «Интерактивного ТВ» представлены эксклюзивные каналы, не транслируемые ни одним другим российским оператором, — например, «Телеканал Деда Мороза» от известной медиагруппы Lagardere Active.
Также можно отметить широкий выбор пакетов «Интерактивного ТВ» для любой аудитории — от постоянных зрителей до тех, кто включает телевизор не так часто, но особенно требователен к контенту. В частности, цифровое телевидение «Ростелекома» предлагает абонентам пакеты каналов «Твой стартовый», «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой максимальный», «Твой премьерный», — плюс тематические наборы спортивных, детских, познавательных и других каналов.
Высокоскоростные сети «Ростелекома» позволяют зрителям получать качественное изображение и дают возможность пользоваться дополнительными сервисами: «Управление просмотром», «Видеопрокат», «Мультискрин», «Родительский контроль», «Караоке» и другими.
Отдельное внимание «Ростелеком» уделяет акциям, — которые позволяют абонентам смотреть больше каналов за меньшие деньги. Например, до 30 апреля новым пользователям «Интерактивного ТВ» доступна акция «Год кино». Клиенты, подключившие «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» получают подарок — 20 кино- и сериальных каналов, премиальные телеканалы от Amediateka Home of HBO, а также более 100 лучших сериалов планеты. Таким образом, акция «Год кино» позволить сэкономить для семейного бюджета более 5 000 рублей в течение года!..
Помимо этого, до 1 сентября в Ростовском филиале ПАО «Ростелеком» действует акция «Весь футбол», которая даёт возможность подключить сразу два пакета телеканалов — «МАТЧ! ФУТБОЛ» и «Наш футбол» со скидкой 25%.
Чтобы подключить «Интерактивное ТВ» и принять участие в акциях «Ростелекома», можно оставить заявку на сайте www.rt.ru или позвонить на бесплатный круглосуточный номер (800) 100-0-800.
Во вчерашнем материале о профилактике цифрового эфирного ТВ, эксперты TechnoDrive предлагали на время воспользоваться альтернативными способами телесмотрения. Однако, как оказалось, и здесь не всё гладко. По чистому совпадению, именно сегодня, во время технических работ «на мультиплексах РТРС», отключилось и платное телевидение компании ТТК, — причём вместе с Интернетом. Связаны ли между собой эти события?..
После длинных новогодних праздников цифровое эфирное телевидение возобновило регулярные профилактики оборудования, приводящие к отключениям каналов, — а иногда и целых мультиплексов. Так, по официальной информации РСРС, с 17 по 21 января без цифрового ТВ на время останутся жители десятков населённых пунктов Ростовской области, включая крупнейшие города. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы публикуем полный график предстоящих отключений мультиплексов, — и попробуем разобраться в причинах столь регулярных технических работ.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность как в частных домохозяйствах, так и среди корпоративных пользователей. Например, ведущие гостиничные сети включают этот сервис «Ростелекома» в собственные системы развлечений. Таким образом, в декабре «Интерактивное ТВ» появилось в ростовской гостинице Radisson Blu Hotel, а также в Hilton Garden Inn (Новороссийск) и санатории «Светлана» (Сочи). Всего же за минувший год цифровое телевидении «Ростелекома» появилось в 28 крупных отелях юга России.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» продолжает конкурс для подписчиков дополнительного пакета ViP Viasat Premium. По условиям состязания, зрители сериала «Падение Ордена» могут выиграть современный домашний кинотеатр!.. Для этого им необходимо в срок до 18 декабря правильно ответить на три вопроса в меню телевизионной приставки «Ростелеком», — и прислать оригинальное эссе (до 2000 знаков с пробелами) на заданную тему. Подробнее об увлекательном конкурсе для телезрителей читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По мере приближения новогодних праздников подготовка к ним становится всё масштабнее. Улицы наряжаются гирляндами, горожане покупают подарки, — а цифровое эфирное телевидение проводит профилактику. Согласно графику отключений, в Ростове-на-Дону такая подготовка ведётся наиболее интенсивно и будет продолжаться до 25 декабря включительно. Во время работ планируется эпизодически отключать отдельные теле- и радиоканалы, а иногда первый и второй мультиплексы целиком.