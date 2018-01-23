«Интерактивное ТВ» выбрали 120000 семей из Ростовской области

В условиях активной конкуренции со стороны мультиплексов, спутниковых операторов и предложений коллег, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» стремительно набирает популярность. Лишь за минувший год количество пользователей данного сервиса в Ростовской области увеличилось на 10% — и рост клиентской базы продолжается!.. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в этом сегменте являются выгодные тарифы, инновационные возможности «Интерактивного ТВ» и трансляция эксклюзивных телеканалов.

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По официальной информации, в 2017 году «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» подключили ещё 11 000 семей в Ростове и области. Таким образом, суммарная клиентская база услуги в регионе превысила 120 000 домохозяйств.



«Интерактивное телевидение существенно превосходит по своему качеству и удобству другие виды вещания, — отмечает Андрей Махаев, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — Телепросмотр, тематические пакеты каналов и другие опции можно настроить индивидуально под любого пользователя. В Ростовской области количество абонентов "Интерактивного телевидения" постоянно увеличивается, за прошлый год оно выросло на 10%, а это значит, что мы движемся в правильном направлении».



В чём же секрет успеха «Интерактивного ТВ» от компании «Ростелеком»?.. Эксперты TechnoDrive объясняют его сочетанием сразу нескольких важных факторов. Во-первых, это выгодные пакетные тарифы, благодаря которым, пользователи «Домашнего Интернета» и владельцы стационарных телефонов «Ростелекома» часто получают доступ к сотням цифровых каналов на более выгодных условиях, чем используя ТВ другого оператора.



Кроме того, в составе пакетов «Интерактивного ТВ» представлены эксклюзивные каналы, не транслируемые ни одним другим российским оператором, — например, «Телеканал Деда Мороза» от известной медиагруппы Lagardere Active.



Также можно отметить широкий выбор пакетов «Интерактивного ТВ» для любой аудитории — от постоянных зрителей до тех, кто включает телевизор не так часто, но особенно требователен к контенту. В частности, цифровое телевидение «Ростелекома» предлагает абонентам пакеты каналов «Твой стартовый», «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой максимальный», «Твой премьерный», — плюс тематические наборы спортивных, детских, познавательных и других каналов.



Высокоскоростные сети «Ростелекома» позволяют зрителям получать качественное изображение и дают возможность пользоваться дополнительными сервисами: «Управление просмотром», «Видеопрокат», «Мультискрин», «Родительский контроль», «Караоке» и другими.



Отдельное внимание «Ростелеком» уделяет акциям, — которые позволяют абонентам смотреть больше каналов за меньшие деньги. Например, до 30 апреля новым пользователям «Интерактивного ТВ» доступна акция «Год кино». Клиенты, подключившие «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» получают подарок — 20 кино- и сериальных каналов, премиальные телеканалы от Amediateka Home of HBO, а также более 100 лучших сериалов планеты. Таким образом, акция «Год кино» позволить сэкономить для семейного бюджета более 5 000 рублей в течение года!..



Помимо этого, до 1 сентября в Ростовском филиале ПАО «Ростелеком» действует акция «Весь футбол», которая даёт возможность подключить сразу два пакета телеканалов — «МАТЧ! ФУТБОЛ» и «Наш футбол» со скидкой 25%.



Чтобы подключить «Интерактивное ТВ» и принять участие в акциях «Ростелекома», можно оставить заявку на сайте www.rt.ru или позвонить на бесплатный круглосуточный номер (800) 100-0-800.