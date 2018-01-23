ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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Покупки в Интернете можно застраховать на выгодных условиях!
Компания «Ростелеком — Розничные системы» и «АльфаСтрахование» объявили о запуске уникального продукта «Защита посылки». Новый сервис позволяет застраховать интернет-покупки, доставляемые почтой. Стоимость полиса, действующего на всей территории России, составляет всего 350 рублей, при этом страховая сумма может достигать 15 000 рублей, а также включает расходы по обратной отправке товаров (в случае необходимости) на сумму до 3 000 рублей. Заказывайте товары онлайн — и будьте уверены в их успешной доставке!
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Страховой продукт «Защита посылки» можно приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». В Ростове — это флагманский салон на Буденовском, 50. При этом полис стоимостью 350 рублей действует по всей стране и защищает движимое имущество гражданина на страховую сумму 15 000 рублей. Также условиями страхования «Защита посылки» предусмотрены расходы по обратной отправке на сумму 3 000 рублей (если товар оказался некачественным или был повреждён при транспортировке).
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