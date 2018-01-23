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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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23 января 2018, Новости Ростова

Покупки в Интернете можно застраховать на выгодных условиях!

Как застраховать покупку в интернет-магазине?Компания «Ростелеком — Розничные системы» и «АльфаСтрахование» объявили о запуске уникального продукта «Защита посылки». Новый сервис позволяет застраховать интернет-покупки, доставляемые почтой. Стоимость полиса, действующего на всей территории России, составляет всего 350 рублей, при этом страховая сумма может достигать 15 000 рублей, а также включает расходы по обратной отправке товаров (в случае необходимости) на сумму до 3 000 рублей. Заказывайте товары онлайн — и будьте уверены в их успешной доставке!

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Страховой продукт «Защита посылки» можно приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». В Ростове — это флагманский салон на Буденовском, 50. При этом полис стоимостью 350 рублей действует по всей стране и защищает движимое имущество гражданина на страховую сумму 15 000 рублей. Также условиями страхования «Защита посылки» предусмотрены расходы по обратной отправке на сумму 3 000 рублей (если товар оказался некачественным или был повреждён при транспортировке).

Полис «Защита посылки», приобретённый в компании «Ростелеком», действует в течение года на любые интернет-покупки!

Таким образом, «Защита посылки» обезопасит клиентов от финансовых затрат при повреждении или утрате товаров вследствие пожара, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий.

«Теперь можно лишний раз не переживать о сохранности вещей, делая заказы в Интернете: благодаря продукту "Защита посылки" клиент сможет получить возмещение, если его посылка была повреждена, украдена или не соответствовала заявленным при покупке характеристикам», — говорит Юлия Шувалова, руководитель проектов департамента по работе с финансовыми институтами «АльфаСтрахование».

Напомним, что в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» представлен широкий спектр услуг для онлайн-шоппинга. Теперь клиенты компании могут не только получить посылки из интернет-гипермаркетов Ozon и AliExpress, но и застраховать их. Этот уникальный сервис по страхованию интернет-покупок доступен только в офисах компании «Ростелеком — Розничные системы».

При наступлении страхового случая клиентам «Ростелекома» достаточно лишь позвонить по горячей линии (800) 333-75-75, а также заявить о произошедшем в компетентные органы — органы внутренних дел, аварийную службу или другие организации, в зависимости от характера события.

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Новости Ростова

Простое видеонаблюдение: спокойствие и безопасность за 300 рублей в месяц


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Местные звонки с таксофонов стали бесплатными навсегда!


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«Город роботов» в Ростове: невероятное шоу для ваших детей

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