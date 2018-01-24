РКРИПТ приглашает на День открытых дверей в Ростове
Весна не за горами, и родителей (зачёркнуто) молодёжь всё чаще беспокоит вопрос «Куда пойти учиться». Университеты и колледжи наперебой говорят о востребованных специальностях и качественном обучении, привлекают бюджетными местами и прочими бонусами. Однако, делать выбор будущим студентам лучше неспеша и заранее, — не поддаваясь эмоциям и чужим убеждениям! Более того, иногда вместо поступления в ВУЗ после школы лучше выбрать профильный колледж для качественной базовой подготовки к университету. Именно такую возможность предлагает своим учащимся Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Узнать об этом подробнее можно будет уже 11 февраля на Дне открытых дверей.
По официальной информации, День открытых дверей РКРИПТ начнётся в воскресенье 11 февраля, в 10:00. В этот день всех гостей колледжа, расположенного по адресу ул. Красноармейская 11, ждёт насыщенная программа — знакомство с учебным заведением, презентация специальностей, общение с руководством и преподавателями, а также ответы на многочисленные вопросы.
Отметим, что сегодня РКРИПТ осуществляет подготовку студентов по 9 востребованным специальностям, среди которых «Компьютерные сети», «Компьютерные системы и комплексы», «Программирование в компьютерных системах», «Радиоаппаратостроение», — а также «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» и ряд других. Ежегодно выпускники колледжа успешно поступают в известные ВУЗы Ростовской области и России. Благодаря качественной подготовке, — а также возможности сдавать внутренние вступительные экзамены ВУЗов вместо волнительного ЕГЭ.
Кстати, качество знаний студентов РКРИПТ подтверждают и результаты конкурсов различного уровня. В частности, студент группы РАС-21 Семён Лысенко недавно занял I место в номинации «Радиотехника» городского конкурса юных конструкторов Ростова-на-Дону. И это отличный результат!
UPD: Кстати, уже в ближайшую пятницу ДГТУ проведёт день открытых дверей на факультете «Автоматизация, мехатроника и управление». Можно посетить оба мероприятия!
Современные ИТ-новости для неподготовленных слушателей часто звучат «по-иностранному». Квантовые компьютеры, криптовалюта и блокчейн, дополненная реальность, — а также глубинное обучение, нейросети и сотни других непонятных терминов. Однако разбираться в них, хотя бы на уровне представлений, современному человеку необходимо — считают эксперты. И приглашают ростовчан на открытую лекцию «Нейросети для всех», которая состоится 16 января в промышленном коворкинге «Garaж» (7 корпус ДГТУ). Вход свободный.
Скорость развития ИКТ в современном мире впечатляет не только рядовых пользователей, но и специалистов. Например, преподавателей ВУЗов, которым приходится непрерывно совершенствовать свои знания — и ежегодно переписывать учебные программы. Но пригодятся ли вчерашнему студенту знания, полученные в Alma-mater?.. Одним из эффективных способов актуализации образования, несомненно, является сотрудничество с ведущими IT-компаниями. Среди которых можно отметить одного из лидеров китайского ИТ-рынка — фирму Huawei. Известная своими инновациями, эта компания активно инвестирует в интеллектуальный потенциал молодёжи, в том числе в рамках проекта «Академия Huawei». Занятия в которой начнутся на базе СКФ МТУСИ в Ростове уже в следующем году.
В преддверии Нового года мы часто думаем о подарках для близких, планах на рождественские каникулы и предстоящем отдыхе. Если, конечно, вы не празднуете астрономический Новый год уже сегодня в 19:28 (зимнее солнцестояние). В любом случае, даже в напряжённой праздничной суете ростовчане могут найти пищу для ума!.. Например, узнать о технологиях умных городов на базе Google Cloud, — или посетить открытые занятия на ростовском мехмате. Подробнее об этих мероприятиях, — и других вариантах предпраздничного досуга, — вы можете прочитать в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
Алгоритмическое мышление и навыки программирования являются важными качествами для любого «айтишника». И не только, ведь будущее уже наступает! Таким образом, чем раньше человек научится правильно писать программы, тем большего успеха он может достичь. Поэтому ВУЗы, готовящие IT-специалистов, уделяют особое внимание олимпиадам для юных «девелоперов». В частности, мехмат ЮФУ успешно провёл III чемпионат по программированию среди школьников. Его участниками стали 47 команд из учебных заведений Ростова и области. Подробнее о результатах состязания читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Подготовка к ЕГЭ — один из самых волнительных моментов для выпускников школ и их родителей. Ведь, отличный результат по единому госэкзамену открывает перед абитуриентом двери лучших ВУЗов России!.. Однако даже опытные репетиторы не всегда акцентируют внимание подопечных на организационных вопросах — правильном заполнении бланков ЕГЭ, типичных ошибках в оформлении документов, возможностях подачи апелляции и так далее. Ликвидировать эти пробелы призваны бесплатные вебинары для участников ЕГЭ 2018, организованные при содействии Министерства образования Ростовской области. Здесь на протяжении ближайшего месяца — в режиме онлайн — перед выпускниками выступят эксперты предметных и конфликтных комиссий, рассматривающие результаты ЕГЭ. А для школьников, пропустивших онлайн-конференции, будут доступны видеозаписи.