РКРИПТ приглашает на День открытых дверей в Ростове

Весна не за горами, и родителей (зачёркнуто) молодёжь всё чаще беспокоит вопрос «Куда пойти учиться». Университеты и колледжи наперебой говорят о востребованных специальностях и качественном обучении, привлекают бюджетными местами и прочими бонусами. Однако, делать выбор будущим студентам лучше неспеша и заранее, — не поддаваясь эмоциям и чужим убеждениям! Более того, иногда вместо поступления в ВУЗ после школы лучше выбрать профильный колледж для качественной базовой подготовки к университету. Именно такую возможность предлагает своим учащимся Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Узнать об этом подробнее можно будет уже 11 февраля на Дне открытых дверей.

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По официальной информации, День открытых дверей РКРИПТ начнётся в воскресенье 11 февраля, в 10:00. В этот день всех гостей колледжа, расположенного по адресу ул. Красноармейская 11, ждёт насыщенная программа — знакомство с учебным заведением, презентация специальностей, общение с руководством и преподавателями, а также ответы на многочисленные вопросы.



Отметим, что сегодня РКРИПТ осуществляет подготовку студентов по 9 востребованным специальностям, среди которых «Компьютерные сети», «Компьютерные системы и комплексы», «Программирование в компьютерных системах», «Радиоаппаратостроение», — а также «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» и ряд других. Ежегодно выпускники колледжа успешно поступают в известные ВУЗы Ростовской области и России. Благодаря качественной подготовке, — а также возможности сдавать внутренние вступительные экзамены ВУЗов вместо волнительного ЕГЭ.



Кстати, качество знаний студентов РКРИПТ подтверждают и результаты конкурсов различного уровня. В частности, студент группы РАС-21 Семён Лысенко недавно занял I место в номинации «Радиотехника» городского конкурса юных конструкторов Ростова-на-Дону. И это отличный результат!



UPD: Кстати, уже в ближайшую пятницу ДГТУ проведёт день открытых дверей на факультете «Автоматизация, мехатроника и управление». Можно посетить оба мероприятия!