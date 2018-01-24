«Ростелеком» привлечёт к защите облачных сервисов Positive Technologies

Компания «Ростелеком» запустила услугу по защите web-приложений клиентов, использующих облачные сервисы. Новый сервис будет предоставляться на базе продукта фирмы Positive Technologies — одного из мировых лидеров в сфере IT-безопасности, с которым «Ростелеком» заключил соглашение о партнёрстве. По информации TechnoDrive, первыми пользователями данной услуги станут российские банки и государственные организации. А уже во втором квартале текущего года профессиональная защита от Positive Technologies станет доступна остальным клиентам «Ростелекома».

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Защита веб-приложений и «облачных» сервисов для клиентов компании «Ростелеком» будет реализована с помощью продукта PT Application Firewall. Эта разработка Positive Technologies предназначена для защиты от атак различного типа: известных и неизвестных, автоматизированных, на стороне клиента и уязвимостей «нулевого дня». При этом основой новой услуги «Ростелекома» станет технологическая NFV-платформа TelcoCloud.



«Компания "Ростелеком" наращивает компетенции в наиболее востребованных ИТ направлениях, и информационная безопасность — одно из них, — отмечает директор офиса "Информационная безопасность" ПАО "Ростелеком" Станислав Барташевич. — Компания создала собственный Security Operation Center (SOC), который изначально использовался для отработки инцидентов на сети и внутренних проектах оператора, а в дальнейшем стал основой для развития нового направления бизнеса — услуг и сервисов в области ИБ. SOC "Ростелекома" осуществляет весь комплекс услуг информационной безопасности: удалённый и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты клиента от киберугроз в режиме реального времени (24х7). Заключение соглашения с компанией Positive Technologies позволит "Ростелекому" расширить спектр ИБ-сервисов для корпоративных клиентов, которые получат защиту от киберугроз без лишних трат на внедрение различных систем и оплату труда высококвалифицированных ИБ-специалистов».



Напомним, что PT Application Firewall — это межсетевой экран прикладного уровня для защиты веб-приложений от известных и неизвестных атак. Продукт блокирует атаки из списка OWASP Top 10, автоматизированные атаки, атаки на стороне клиента и нулевого дня, а также проактивно защищает от DDoS-атак уровня приложений. Система PT Application Firewall может быть развёрнута как аппаратным, так и виртуальным способом, и готова к работе в качестве облачного сервиса в моделях SaaS, VAS и MSS.



Запуску нового сервиса предшествовала тщательная работа специалистов Positive Technologies и компании «Ростелеком» по интеграции систем защиты и сервисного облака национального оператора. В результате клиенты «Ростелекома» смогут подключить профессиональный сервис защиты, сделав всего лишь несколько «кликов» в «Личном кабинете».



В испытаниях нового продукта уже сегодня принимают участие государственные заказчики и клиенты из финансовой отрасли, которые обеспечивают защиту своих веб-приложений с помощью сервиса «Ростелекома» на базе PT Application Firewall.



«"Ростелеком" предлагает своим клиентам PT Application Firewall в качестве сервиса защиты, поскольку он обладает современными технологиями машинного обучения, — подчеркнул директор центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Муслим Меджлумов. — Именно этот продукт третий год подряд входит в рейтинг Magic Quadrant for Web Application Firewalls аналитического агентства Gartner. Разработчики постоянно улучшают сервис, аккумулируя экспертный опыт «белых хакеров» из исследовательского центра Positive Technologies, хорошо известного всему ИБ-сообществу».



От редакции TechnoDrive добавим, что в Positive Technologies действительно работает команда экспертов мирового уровня. С их компетенциями, к примеру, можно ознакомиться на регулярных вебинарах.