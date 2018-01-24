«Ростелеком» привлечёт к защите облачных сервисов Positive Technologies
Компания «Ростелеком» запустила услугу по защите web-приложений клиентов, использующих облачные сервисы. Новый сервис будет предоставляться на базе продукта фирмы Positive Technologies — одного из мировых лидеров в сфере IT-безопасности, с которым «Ростелеком» заключил соглашение о партнёрстве. По информации TechnoDrive, первыми пользователями данной услуги станут российские банки и государственные организации. А уже во втором квартале текущего года профессиональная защита от Positive Technologies станет доступна остальным клиентам «Ростелекома».
Защита веб-приложений и «облачных» сервисов для клиентов компании «Ростелеком» будет реализована с помощью продукта PT Application Firewall. Эта разработка Positive Technologies предназначена для защиты от атак различного типа: известных и неизвестных, автоматизированных, на стороне клиента и уязвимостей «нулевого дня». При этом основой новой услуги «Ростелекома» станет технологическая NFV-платформа TelcoCloud.
«Компания "Ростелеком" наращивает компетенции в наиболее востребованных ИТ направлениях, и информационная безопасность — одно из них, — отмечает директор офиса "Информационная безопасность" ПАО "Ростелеком" Станислав Барташевич. — Компания создала собственный Security Operation Center (SOC), который изначально использовался для отработки инцидентов на сети и внутренних проектах оператора, а в дальнейшем стал основой для развития нового направления бизнеса — услуг и сервисов в области ИБ. SOC "Ростелекома" осуществляет весь комплекс услуг информационной безопасности: удалённый и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты клиента от киберугроз в режиме реального времени (24х7). Заключение соглашения с компанией Positive Technologies позволит "Ростелекому" расширить спектр ИБ-сервисов для корпоративных клиентов, которые получат защиту от киберугроз без лишних трат на внедрение различных систем и оплату труда высококвалифицированных ИБ-специалистов».
Напомним, что PT Application Firewall — это межсетевой экран прикладного уровня для защиты веб-приложений от известных и неизвестных атак. Продукт блокирует атаки из списка OWASP Top 10, автоматизированные атаки, атаки на стороне клиента и нулевого дня, а также проактивно защищает от DDoS-атак уровня приложений. Система PT Application Firewall может быть развёрнута как аппаратным, так и виртуальным способом, и готова к работе в качестве облачного сервиса в моделях SaaS, VAS и MSS.
Запуску нового сервиса предшествовала тщательная работа специалистов Positive Technologies и компании «Ростелеком» по интеграции систем защиты и сервисного облака национального оператора. В результате клиенты «Ростелекома» смогут подключить профессиональный сервис защиты, сделав всего лишь несколько «кликов» в «Личном кабинете».
В испытаниях нового продукта уже сегодня принимают участие государственные заказчики и клиенты из финансовой отрасли, которые обеспечивают защиту своих веб-приложений с помощью сервиса «Ростелекома» на базе PT Application Firewall.
«"Ростелеком" предлагает своим клиентам PT Application Firewall в качестве сервиса защиты, поскольку он обладает современными технологиями машинного обучения, — подчеркнул директор центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Муслим Меджлумов. — Именно этот продукт третий год подряд входит в рейтинг Magic Quadrant for Web Application Firewalls аналитического агентства Gartner. Разработчики постоянно улучшают сервис, аккумулируя экспертный опыт «белых хакеров» из исследовательского центра Positive Technologies, хорошо известного всему ИБ-сообществу».
От редакции TechnoDrive добавим, что в Positive Technologies действительно работает команда экспертов мирового уровня. С их компетенциями, к примеру, можно ознакомиться на регулярных вебинарах.
Компания «Ростелеком» реализовала для корпоративных клиентов возможность аренды антивирусных решений ESET. Новое предложение ориентировано на различные виды бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. При этом во всех случаях клиенты «Ростелекома» могут гибко настраивать услугу в зависимости от количества защищаемых узлов, — и экономить, заменяя высокий разовый платёж доступной ежемесячной подпиской.
На прошлой неделе телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» добавил в «Облачную витрину» услугу «1С:Предприятие 8 через Интернет». По замыслу ведущего независимого провайдера РФ, данный сервис станет подарком не только бухгалтерам, но и владельцам бизнеса, — ведь пользоваться экосистемой «1С» можно будет за фиксированную и весьма доступную абонплату. При этом, клиентам «Дом.ru Бизнес» будут доступны все привычные возможности локальных версий «восьмёрки», использовать которые можно как со стационарных ПК, так и с мобильных* устройств под управлением Android и Apple iOS.
Широкое использование ИТ предъявляет особые требования к обеспечению безопасности. Ведь часто именно ИТ-инфраструктура становится самым уязвимым местом предприятия, — постоянно атакуемым хакерами, недобросовестными конкурентами и «инсайдерами». К счастью, сегодня услуги по мониторингу ИТ-безопасности предлагают ведущие эксперты отрасли. Например, компания «Ростелеком», продемонстрировала профессионализм в выявлении ИТ-угроз на недавней конференции в Ростове. Теперь продуктовый портфель «Ростелекома» расширится ещё больше, — ведь на этой неделе компания получила лицензию ФСТЭК России на услуги по мониторингу инфобезопасности средств и систем информатизации. Данный документ позволяет «Ростелекому» защищать корпоративных клиентов в соответствии с новыми требованиями законодательства, вступившими в силу в 2017 году.
Будущее, которое уже наступает, — причём это лишь начало глобальных перемен, — настолько сложное и противоречивое, что рассказать о нём трудно. Точнее, не хватит никакого времени! Однако настоящие лидеры способны разрушить любой шаблон. Вчера в Ростове-на-Дону перед представителями бизнеса и власти выступил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Всего за пару часов он и вице-президенты компании представили уже реализованные масштабные проекты — и поделились планами на будущее. К примеру, в режиме реального времени участники семинара смогли проверить свои смартфоны на защищённость. Аудитории представили ИТ-решение для нового аэропорта «Платов». Была анонсирована собственная группировка спутников на низкой орбите, почти безграничные ёмкости дата-центров, интеллектуальное видеонаблюдение на сотни тысяч камер, роботы, 5G — и многое другое.
Современная экономика немыслима без информационных технологий. Практически любое предприятие в той или иной степени использует «облачные» сервисы, Интернет, геолокацию, онлайн-конференции и множество других IT-услуг. А значит развитие цифровой экономики является приоритетной задачей для государства и бизнеса!.. Именно поэтому в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) был создан новый комитет по цифровой экономике под руководством президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.